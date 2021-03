5c0af76ce2

Nacional “Solo el 5 por ciento puede trabajar por delivery”: feriantes se preparan para restricciones del fin de semana Este sábado y domingo, según lo determinado por el Ministerio de Salud, las ferias libres y los supermercados podrán funcionar solamente por delivery. Pérdidas en mercadería y desabastecimiento de los hogares conformados por adultos mayores, son parte de las consecuencias que proyectan algunos dirigentes tendrá esta medida en la comuna de Santiago Centro. Diario Uchile Jueves 25 de marzo 2021 14:02 hrs.

En la feria Gaspar de la Barrera de la comuna de Santiago, dirigentes de las ferias libres de la comuna, locatarios minoristas del sector y organizaciones sociales, solicitaron al Gobierno y a la Municipalidad de Santiago, compensaciones por la disposición que indica el cierre obligatorio del comercio por este fin de semana. “Lo que estamos pidiendo es que el municipio postergue o realice una disminución en el pago de patentes comerciales, tanto de las ferias libres cómo del comercio minoristas, bazares, panaderías, carnicerías etc.”, dijo Luis Ibarra, presidente de la organización comunitaria Santiago Activo. Asimismo, Ibarra se refirió a la posibilidad de que algunos de estos negocios puedan funcionar a través del servicio de delivery y aseguró que “solamente el 5 por ciento de las ferias pueden trabajar con delivery, no solamente son las ferias las perjudicadas, aquí existe un barrio en el cual existen adultos mayores, en la cual la tecnología y la brecha digital ha sido bastante paupérrima. Lamentablemente acá tenemos locatarios que no trabajan con redes sociales, la gente no puede ir a comprar”. Además, Susan Aros, presidenta Asociación Gremial de Ferias Sur Poniente, indicó que “así como las autoridades nos piden comprensión y realizamos nuestro aporte, también necesitamos comprensión por parte de las autoridades, ya que nosotros vivimos el día a día y esta medida es perjudicial para nuestras familias”. Respecto de la posibilidad de llegar con mercadería a adultos mayores vía delivery, Aros agregó que “estamos muy encima y mucha gente de la comuna es adulto mayor, no saben ocupar las redes sociales. Además muchos de nuestros colegas no tienen vehículos propios, muchos usan carretones de mano, es muy complicado hacer un delivery en carretón de mano. Es imposible”. “Requerimos que la municipalidad se ponga la mano en el corazón y nos disminuya o postergue el pago de patentes, tanto por la pandemia como por la medida repentina que tomaron de cerrar el comercio minorista que es uno de los que más esta sufriendo por estas medidas inconsultas”, manifestó en la oportunidad, Ana Lemonnier, directora de Asociación de Locatarios sector sur.

