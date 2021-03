d2723d7088

Nacional Administrar la “Reserva de Vida”: los proyectos y desafíos para la gobernación regional de Aysén La región cuenta con tres candidatos para esta elección, dos representantes de pactos políticos y un independiente. Autonomía, modernización y participación ciudadana son parte de los principales temas de preocupación para la futura administración regional. Andrea Bustos C. Sábado 27 de marzo 2021 10:07 hrs.

En el marco de la primera elección de gobernador regional, la región de Aysén, en el extremo sur del país, cuenta con tres candidatos que disputan este cargo. Raúl Rudolphi (RN) por Chile Vamos, Andrea Macias (PS) por Unidad Constituyente y Jorge Sepúlveda como independiente son las personas que buscan conseguir este cargo por los próximos cuatro años. Entre los desafíos reconocidos por los candidatos para la región están el medio ambiente, el desarrollo, la integración y la modernización de las instituciones locales. Respecto de las proyecciones de la gobernación regional, Jorge Sepúlveda, ingeniero, empresario y formado en estudios del futuro, aseguró que busca generar espacios de proyección pues, según comentó, su formación le permite contar con una visión articular y anticipatoria del mundo, que espera poner en aplicación con fuerza en su gobierno local. “Todo es politiquero, espontáneo, sobre las próximas elecciones y se van distribuyendo muchos recursos inorgánicamente, atomizadamente, por lo tanto, esta región no se desarrolla”, comentó sobre el presente de la política local. Ante ello, expresó que hoy los intereses personales tienen una fuerza predominante, los cuales, aseguró, él no tiene, por lo que podrá generar una administración libre. “No tengo ningún vínculo económico, ni político, ni social. Por lo tanto puedo actuar de forma libre, imparcial, directa para hacer cambios que requieren integridad, probidad, mucha disciplina y a la vez tener las habilidades de gestión”. En tanto, sobre los temas que espera priorizar en la Región, el candidato independiente señaló que se encuentran entre ellos la salud primaria: articular y mejorar la red de salud local, que, aunque no es parte de sus atribuciones, espera ser un puente de diálogo con las autoridades centrales. También destacó la generación políticas de responsabilidad con los adultos mayores, muchos de ellos solos en lugares alejados de la Región, aportar por la modernización organizacional de las instituciones públicas, por un fomento productivo con énfasis en buscar inversiones para la zona franca aprobada. Por otro lado, mencionó invertir en energías alternativas, con propiedad comunitaria, siempre generando participación de los habitantes de Aysén. “La gente no quiere grandes proyectos, grandes inventos, la gente quiere soluciones más simples, más sencillas, culturales, educación, pasatiempo, quiere cosas básicas que con este sesgo politiquero de poder, dinero y corrupción se desvía la atención y pasa a ser una estafa social”, aseveró. Andrea Macías, candidata por Unidad Constituyente, también destacó la necesidad de generar participación ciudadana en la región. La militante del Partido Socialista, socióloga de profesión y hoy consejera regional, comentó que este tema es parte de sus ejes de trabajo, entre los que se consideran el desarrollo social y cultural, productivo y territorial, conocimiento, ciencia e innovación y medio ambiente. “En el eje de desarrollo social y cultural tenemos propuestas que abordan distintas temáticas, como lo es la participación ciudadana. En nuestra región no existe hoy una política que permita ejercer un mayor control social y todos los beneficios de aquello. También están considerados los pueblos originarios respecto de programas, especialmente tendientes a la revitalización lingüística. Por otra parte, la cultura, el patrimonio, la educación, la salud, la calidad de vida y el deporte están incorporados dentro de este gran eje”, señaló. Junto a ello, la candidata explicó que para desarrollar aquello, su posible gobernación regional se centrará en dos pilares: desarrollo humano y autonomía regional. “La autonomía regional, por una parte, en contraposición con la tradición que actualmente es muy centralista y que está muy vinculada con la modernización de la gestión del gobierno regional, con poder redefinir cuáles son las prioridades en materia de proyectos de inversión y con facilitar también proyectos tendientes a ampliar las bases de participación ciudadana. Desde ahí abordamos esto de cómo vamos alcanzando mayor autonomía regional”, expresó. Junto a ello, respecto de su campaña y motivación, Andrea Macías comentó que milita en el Partido Socialista desde su adolescencia, y es justamente porque en su opinión “entendiendo que Chile es un país de instituciones, es importante hacer cambios desde adentro”. “En la interna de los partidos nos encontramos personas que siempre hemos sido críticas de situaciones que son las que hoy nos han llevado a vivir la crisis de desconfianza que existe, en ese militar y entender estoy convencida de que las transformaciones sociales son necesarias y posibles si se cuenta con buenos líderes, con gobernantes que tengan características de probidad y vocación de servicio público”, dijo. El tercer candidato para la gobernación de Aysén es Raúl Rudolphi de Renovación Nacional. El representante de Chile Vamos fue contacto vía telefónica, mensajería y redes sociales para participar en este artículo, sin embargo, hasta el cierre de esta nota no existió una respuesta. Sin embargo, a través de su campaña en redes sociales, el candidato ha manifestado que el objetivo de su trabajo es “que las decisiones tengan por objeto el desarrollo equitativo de los territorios en el ámbito de seis temas, para que, en su conjunto, configuren un territorio que otorgue mejores condiciones de vida a sus habitantes y, a su vez, permita: aprovechar de mejor manera potenciar o incluso diversificar sus vocaciones productivas, con especial foco en el emprendimiento femenino y jóvenes, en armonía y cuidado del entorno y del medio ambiente, respetando los intereses y visiones propios de cada comunidad”. La industria en medio de la biodiversidad Los candidatos por la región de Aysén también se refirieron a su visión respecto de la posible llegada de proyectos extractivistas, especialmente mineros, a una zona que cuenta con cientos de hectáreas de biodiversidad sin intervenir. Sobre este punto, Jorge Sepúlveda manifestó que dirá un no tajante la industria minera, sin perjuicio de que con una correcta regulación, las que ya se han instalado en la región puedan seguir operando. “Ante cualquier otro proyecto de extractivismo me niego rotundamente, me voy a oponer, parto con que no es la idea durante mi gobernanza. Ahora, si en el futuro implica esto que van a explotar la roca acá, y se la llevan a procesos a otro lado, bienvenido, pero el procesamiento aquí del mineral, con químicos, con contaminantes y que peligre la cuenca del Lago General Carrera, por ningún motivo. Aún a costo del empleo, no vamos a hipotecar la región, porque es una reserva de vida de Chile y del mundo”. En tanto, Andrea Macías expresó que si bien no corresponde al gobernador decidir la instalación de industrias, se manifiesta más abierta a que puedan generarse proyectos que aporten al desarrollo nacional, pero destacó que es esencial que este desarrollo también se vea reflejado en la Región y siempre bajo el cumplimiento de las normas de protección a la biodiversidad. “Nosotros hemos planteado que debemos procurar preservar toda la biodiversidad que tenemos como región, que es la principal riqueza con la que contamos y, por lo tanto, la industria que quiera venir a instalarse tiene que ser una industria que cumpla con todas las normativas que estén establecidas, que garantice la seguridad para los trabajadores, donde las evaluaciones de impacto que se hagan efectivamente respondan a todas las necesidades y puedan abordar todos los impactos que se puedan generar en el territorio y, sobre todo, en las comunidades aledañas, que son las más afectadas frente a este tipo de instalaciones que muchas veces se pretenden establecer”, comentó. Los programas completos de los candidatos de esta y otras regiones se pueden revisar en el sitio web del Servel. Fotografía principal: ChileTravel

