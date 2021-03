d2723d7088

Covid-19 Salud Infectóloga Claudia Cortés: “Más de 5 millones de personas se movilizaron por el país diseminando la infección” La infectóloga resaltó que los permisos de vacaciones fueron excesivos, al mismo tiempo que hizo un llamado a la humildad. "No se pueden seguir dando señales contradictorias", señaló. Gabriela Medina D. Sábado 27 de marzo 2021 16:46 hrs.

Chile es modelo en el mundo por su proceso de vacunación, pero como señaló recientemente la Organización Mundial de la Salud (OMS), también es ejemplo de lo qué ocurre cuando se desestima el autocuidado y cómo la vacuna no es sustituto de las medidas de prevención. El país actualmente va por su tercer día consecutivo con más de 7 mil casos de Covid-19 y con medidas mas estrictas de movilidad y cuarentenas totales. La paradoja: es el ejemplo de la región en vacunación y ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en transparencia en el manejo de los datos de la pandemia, según el ministro de Salud, Enrique Paris; pero terminó en el 2020 con la cantidad de contagios más alta de toda la pandemia. Para entender lo que ocurre en Chile con esta agudización de la crisis sanitaria y lo qué ha fallado de la gestión, Radio Universidad de Chile conversó con la infectóloga del Departamento de Medicina Interna del Campus Centro de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile , Claudia Cortés. Al ser consultada sobre cómo el país llegó de nuevo a esta situación de altos contagios, después de un año de pandemia y una campaña de vacunación en proceso, explicó que las vacunas son muy buenas pero que tiene que completarse el proceso de inmunización, y además indicó que para que haya un beneficio poblacional tiene que estar vacunado el 80% de la ciudadanía. “No podemos recibir menajes contradictorios de que esto ya se está acabando porque nos estamos vacunando, falta harto para eso”. Asimismo, la infectóloga resaltó que los permisos de vacaciones fueron excesivos, por mucho tiempo y descontrolados. “Más de 5 millones de personas se movilizaron por el país diseminando la infección”. Al igual que han señalado otros expertos, Cortés también considera que la gestión de la pandemia ha sido deficiente. “La comunicación de riesgo y las medidas han sido bastante insuficientes y cuando estábamos con los casos en alza se estaban generando nuevos permisos, abriendo los gimnasios y se podía ir a misa. Es muy difícil para la población comprender que por un lado las cosas están mal pero por otro estamos liberalizando ciertas medidas. Estos factores también inciden junto con las nuevas variantes de las cuales sabemos poco porque se están estudiando ahora extensivamente”. Sobre si las últimas medidas decretadas por el Gobierno son suficientes -dos días de cuarentena estricta sin permiso de desplazamiento-, manifestó su desigualdad. “Hay que volver a revisar todos los permisos de trabajos que se consideran esenciales, que muchos de ellos no lo son, disminuir la movilidad y dos días claramente no son suficiente para eso. Necesitamos una cuarentena que sea lo más estricta posible, por lo menos 14 días, que es lo que se sabe que hace disminuir la circulación del virus y con eso vamos tener resultados en 3 o 4 semanas más, pero no antes de eso”, explicó la experta. Acerca del relajo que tuvo la ciudadanía ante las medidas de autocuidado, Cortés señala que hace falta una campaña comunicacional desde el comienzo. “Cuando fue la epidemia del cólera hace unos años atrás nos bombardearon durante meses con la información y en cambio ahora ha sido bastante débil. Hay que tener una campaña que enfoque a toda la población y que de una correcta comunicación de riesgo. Si vemos al Gobierno celebrando que lo hacemos tan bien y que somos los segundos o terceros mejores del mundo, pero por otro lado estamos tan mal, es confuso el mensaje. Me parece que falta más humildad para reconocer que hay cosas que se tienen que mejorar”. Con respecto a las declaraciones de la OMS a la infectóloga le parece absolutamente lógica la observación de la organización. “Pese a tener una muy buena tasa de vacunación y eso ha funcionado muy bien, los casos siguen subiendo por este exitismo atribuible a las vacunas en forma muy precoz”. El peso de la ciencia Chile es un caso curioso para el mundo por lo señalado por la OMS. No obstante, cabe preguntar las razones por las cuáles no hay una buena percepción de la gestión en general del país en el manejo de la pandemia y la respuesta puede que se encuentre en el manejo de la crisis sanitaria de Islandia. “Han sido los científicos quienes han creado las reglas, no los políticos. Eso importa. Ellos saben de lo que están hablando, los políticos no”, señaló a la BBC Gylfi Thor Thorsteinsson, dueño de un hotel que funciona como residencia sanitaria en el país nórdico. Esto también es reafirmado por la primera ministra de Islandia, Katrin Jakobsdottir, la cual piensa que pandemia y política son dos palabras que no van de la mano. En este sentido, al ser consultada si esto es lo que ha llevado a Chile a no tener un mejor manejo sobre la pandemia, Cortés cree que efectivamente ésta es una emergencia que debiera manejarse con criterios mayoritariamente sanitarios y que hay que balancear las dificultades económicas y que en general no es fácil la toma de decisiones. No obstante, también considera que en el país los científicos y los expertos no han tenido el peso necesario en el Gobierno. “Las recomendaciones que hace el Comité Asesor no son escuchadas, ayer emitió un informe clarísimo sobre la necesidad de reprogramar las elecciones y el Presidente y el ministro de Salud dijeron que eso todavía lo están evaluando. Su propio comité asesor, que ellos mismos eligieron, y piden opinión y la da clara y fuerte, pero igualmente deciden no tomar la recomendación. Es una muestra de cuanto ha pesado la ciencia en esta pandemia”, concluyó.

