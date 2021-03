a006d4328f

Nacional Izkia Siches y postergación de las elecciones: “No es posible asegurar que el 15 y 16 de mayo no vayamos a tener un escenario adverso” Si bien la presidenta del Colegio Médico manifestó la postura del gremio en favor de aplazar las elecciones, aseguró que "lo más racional hubiese sido primero ver la caída de la curva, objetivar que esta existiera, para ver la agenda". Tomás González F. Lunes 29 de marzo 2021 12:24 hrs.

Este lunes, en la Cámara de Diputados, se llevó a cabo una sesión conjunta de las comisiones de Gobierno y de Constitución, en la que el Gobierno explicó el proyecto de reforma constitucional con el que buscan aplazar las elecciones. Con la participación de los ministros del Interior, Rodrigo Delgado, de la Segpres, Juan José Ossa, y de Salud, Enrique Paris, el Ejecutivo detalló los alcances de la iniciativa que presentarán este lunes en la Cámara. En ese sentido, el ministro Ossa enfatizó en que, tal como lo manifestó el Presidente Piñera este domingo, las elecciones se postergarían para los próximos 15 y 16 de mayo; mientras que la segunda vuelta de los gobernadores quedaría programada para el 4 de julio, mismo día en que se realizarán las primarias presidenciales. Asimismo, las elecciones presidenciales y parlamentarias fijadas para noviembre, no sufrirían ninguna modificación. También se abordaron los criterios sanitarios para la postergación de las elecciones y la nueva fecha propuesta por el Gobierno, el 15 y 16 de mayo. En ese sentido, el Colegio Médico, que estuvo representado en la comisión a través de su presidenta, Dra. Izkia Siches, aseguró que no se opondrá al aplazamiento del proceso, pero enfatizó en que, hasta ahora, no hay nada que pueda asegurar que estarán las condiciones para realizarlo en las fechas que se están pensando. “Nosotros no nos vamos a oponer a esa fecha, pero queremos dejar bien claro (…) que estamos en un contexto de incertidumbre. Por lo menos, con los elementos que nosotros tenemos sobre la mesa, no les podemos asegurar que el día 15 y 16 de mayo no vayamos a tener un escenario adverso“, sostuvo Siches. “Va a ser un gran desafío para el Gobierno lograr una contención de la pandemia y, a nuestro juicio, quizás lo más racional hubiese sido primero ver la caída de la curva, objetivar que esta existiera, para ver la agenda“, añadió la titular del Colmed. Tanto el Dr. Mauricio Canals, por el Colegio Médico, como el ministro Enrique Paris, por el Ministerio de Salud, hicieron presentaciones sobre la situación actual de la pandemia en nuestro país. Las conclusiones fueron las mismas: hoy no están las condiciones para llevar a cabo el proceso. ¿Qué falta? Que los partidos políticos se pongan de acuerdo y que el Ejecutivo acceda a algunas de las condiciones que se han puesto para aprobar la reforma constitucional que, recordemos, requiere de un quórum de dos tercios en la Cámara para ser aprobada. Y si bien hasta ahora la norma general ha sido estar dispuestos a dar su voto a favor, hay quienes todavía no se convencen y piden más garantías al Ejecutivo para postergar el histórico proceso.

