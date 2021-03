a006d4328f

Movimientos sociales exigen al Gobierno garantizar condiciones democráticas ante el aplazamiento de las elecciones "Las condiciones políticas antidemocráticas en las que hoy vivimos e impulsamos campañas electorales son directa responsabilidad tanto del Ejecutivo como del Parlamento. Todo esto tiene que cambiar”, expresaron decenas de candidatos y candidatas independientes a constituyentes en una declaración pública. Diario UChile Lunes 29 de marzo 2021 17:40 hrs.

Este lunes, candidatos y candidatas constituyentes independientes, representantes de movimientos sociales, emitieron una declaración para abordar la postergación de las elecciones y las condiciones actuales de la crisis sanitaria. Al respecto, señalaron que la preparación de las elecciones se ha generado en un ambiente antidemocrático, ante lo que exigen que desde el Gobierno exista un cambio de postura y garanticen condiciones de vida para la ciudadanía y también condiciones democráticas para los próximos comicios. “El actual proceso electoral se inicia y se ha sostenido en un contexto altamente antidemocrático. Ha estado marcado por una crisis económica que impactó con severidad a la población, y golpeó especialmente a los sectores más precarizados (…) Ha estado marcado también por la gravísima situación de las vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos que hasta hoy se mantienen impunes. Las condiciones políticas antidemocráticas en las que hoy vivimos e impulsamos campañas electorales son directa responsabilidad tanto del Ejecutivo como del Parlamento. Todo esto tiene que cambiar”, expresaron en la declaración. Mario Aguilar, candidato en el distrito 8, expresó que, dado que el Gobierno no ha cuidado la salud de la ciudadanía con la prohibición de otras actividades, genera dudas la decisión que toma sobre las elecciones. “El proceso tiene que asegurar condiciones mínimas, tiene que tomarse esta decisión por razones exclusivamente sanitarias y no de cálculo político. Y todos sospechamos que en la decisión de Piñera hay más cálculo político que una preocupación genuina por la gente, porque el ministro Paris anunció en diciembre que en febrero y marzo iba haber un peak de pandemia, ¿por qué ahora recién se dan cuenta que las elecciones podría tener una dificultad? Yo creo que más bien las encuestas les están diciendo que no están bien posicionadas sus candidaturas a pesar de todo el despliegue de recursos que han hecho, y ese parece ser el motivo más importante en esta decisión”, señaló el ex presidente del Colegio de Profesores. En tanto, Catalina Bosch, candidata por el distrito 9, comentó que como movimientos sociales intentarán hacer llegar al Congreso sus opiniones y aportes para mejorar este proceso electoral. “Vamos a insistir en hacer llegar estas definiciones que estamos construyendo colectivamente a todas las instancias que tengan que deliberar respecto de la decisión, sobre la fecha y las medidas sanitarias urgentes que se requieren en este contexto de pandemia. Por nuestra parte continuaremos insistiendo en llevar la voz de nuestras bases respecto de eso pero, lamentablemente, no podemos garantizar ser escuchados y escuchadas porque la práctica que hemos visto de manera reiterada y sistemática es la de la exclusión”, aseveró. Además, desde los movimientos sociales entregaron en su declaración seis exigencias para la democracia electoral. Estas son asegurar condiciones que permitan sostener la vida en la crisis sanitaria y económica, ante lo que exigen una renta básica universal. Junto a ello, solicitan garantizar el derecho a sufragio a todas las personas hoy impedidas de hacerlo, también la liberación de todas las personas privadas de libertad por su participación en la protesta social, asegurar igualdad de acceso a los medios de comunicación masivos, con una “franja electoral acorde a la necesidad de comunicar adecuadamente a la población contando con tiempos equitativos en consideración que nos encontramos ante una elección sin precedentes”. A ello agregaron asegurar un financiamiento justo para las listas de independientes y candidaturas de escaños reservados y que “el Congreso no debe avanzar en la agenda legislativa del programa de Sebastián Piñera, lo cual incluye suspender la tramitación del TPP-11, considerando que hay un proceso constituyente en curso”. La declaración es firmada por más de 80 candidatos y candidatas representantes de los movimientos sociales y pueblos indígenas de los distritos 6, 7, 8, 9, 10, 12, 22, 23, 26 y 28, desde donde afirmaron que así como decidieron no delegar su voz en el proceso constituyente, tampoco lo harán ante esta coyuntura.

