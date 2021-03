71a88304f7

Política Andrea Parra y postergación de elecciones: “El Gobierno tiene que hacer esfuerzos para conseguir los votos” La presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, donde se revisa la reforma constitucional, señaló que dentro de la oposición está instalada la duda respecto de si el 15 y 16 de mayo es la mejor fecha para realizar los próximos comicios. Andrea Bustos C. Martes 30 de marzo 2021 11:48 hrs.

Durante esta mañana y hasta total despacho, las comisiones de Constitución y Gobierno Interior revisarán la reforma que busca aplazar en cinco semanas las elecciones. La presidenta de Gobierno Interior, la diputada PPD Andrea Parra, abordó la discusión de este proyecto, que comenzó con polémicas, luego de que el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, acusara de chantaje a la oposición por exigir que esta postergación venga acompañada de nuevas medidas sanitarias y económicas. “No es sano para el Gobierno ni para el ambiente social de la ciudadanía continuar en este clima beligerante, no es propio tampoco de un vocero de Gobierno, que debe estar consciente que requiere de 2/3 de los votos para aprobar una reforma constitucional”, señaló al respecto la diputada Parra. A ello agregó que estos enfrentamientos no son el ánimo de la oposición, y que espera tampoco del Gobierno, pues está claro que es un deber de los parlamentarios revisar la propuesta del Ejecutivo y buscar soluciones. La diputada manifestó que si la oposición está generando exigencias es porque sin nuevas políticas públicas para afrontar la pandemia, mayo tampoco será un mes seguro para sufragar. Por ello, indicó, lo que se espera es medidas sanitarias, económicas y también mejor comunicación de riesgo, sin dejar de lado el buen trabajo que se ha hecho con la vacunación. “Tenemos hoy un escenario complejo para desarrollar las elecciones, pero la gran pregunta es si el 15 y 16 de mayo vamos a tener un escenario distinto. Todo indica que si seguimos haciendo lo mismo no va a ser distinto, será incluso más complejo y ese es el peor de los mundos, que estemos dos semanas antes del 15 y 16 de mayo intentando suspender nuevamente las elecciones porque no se tomaron las medidas económicas, sanitarias que impidan que el contagio llegue a puntos de dañar incluso a la propia democracia. Por eso es absolutamente legítimo que el Congreso pueda plantear los puntos al Gobierno, y que espere que el Gobierno tome medidas”, expresó. “Necesitamos ayudas sociales robustas, cambiar, dar un giro respecto de las medidas sanitarias, tiene que haber medidas de justicia electoral, no podemos permitir que los candidatos que tengan más recursos tengan una ventaja por sobre quienes no los tienen y, por supuesto, resguardar el acto eleccionario en términos de la salud de las personas y de la confianza que le damos para que puedan asistir a votar”, agregó. La diputada Parra además señaló respecto de las proyecciones del debate que “es difícil convencer al Parlamento de que votemos a favor una reforma cuando no tenemos ninguna certeza de que no nos vamos a encontrar en ese escenario en mayo. Nosotros queremos ser tremendamente responsables y, evidentemente, el Gobierno tiene que hacer esfuerzos para conseguir los votos”. Por otra parte, la representante de La Araucanía expresó que no caben dudas de que esta postergación ha sido una decisión improvisada del Gobierno, que no le ha tomado el real valor a esta elección: “Es llamativo que el Gobierno sea tan poco riguroso en este tema, yo le aseguro que si habláramos de una cumbre empresarial, se lo habrían tomado en serio, pero como se trata de las elecciones municipales y de un proceso constituyente en que el Gobierno no ha estado nunca a favor, entonces pareciera que esto es un poco más liviano y lo toma como una cuestión que no tiene la relevancia que todos le damos”. Proyectos pendientes En medio de la incertidumbre que ha rodeado las últimas elecciones, a findes 2020 se instaló en el Congreso la discusión respecto de proyectos que permitan el voto anticipado o el voto por correo, discusión que hoy está pendiente en el Senado y que podría ser una alternativa para futuras elecciones este 2021. Según explicó la diputada Parra, el lento avance de estas iniciativas se debe también a la falta de apoyo del Ejecutivo, que presentó propuestas insuficientes que han impedido formar acuerdos. “Lamento que el Gobierno siempre siga con esta improvisación, que no comprenda que debemos proteger a la ciudadanía y que las medidas las pudimos haber tomado mucho antes. Yo espero que el Gobierno lidere y entienda que quedan procesos eleccionarios y que le ponga urgencia para avanzar en ellos”, expresó. Además, la diputada expresó que aunque como oposición son mayoría, si el Ejecutivo no colabora difícilmente podrán avanzar en el corto plazo en estas nuevas formas de sufragio: “Más allá de que tengamos la presidencia de las comisiones hay un reglamento, y el reglamento es explícito es respetar las urgencias, y sin urgencia es prácticamente condenar un proyecto a ocupar los últimos lugares, y las urgencias las pone el Gobierno”. Finalmente, la diputada Andrea Parra señaló que el estar concentrados en la contingencia también ha jugado en contra para estos proyectos, dado que si bien se han generado algunas conversaciones entre parlamentarios oficialistas y oposición, falta todavía por avanzar, para lo que espera durante las próximas semanas, en su rol de presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, generar diálogos con la misma instancia en el Senado. Foto: Agencia Aton.

