Nacional Organizaciones sociales exigen libertad de Freedom Astorga, preso de la revuelta que se mantiene en huelga de hambre La protesta la realiza como respuesta a que lleva más de un año en prisión preventiva por, supuestamente, quitarle un arma a un carabinero en el contexto del estallido social, sin ninguna prueba. Diario Uchile Martes 30 de marzo 2021 20:51 hrs.

A través de un comunicado, la Organización de Familiares y Amigos de Presxs Políticxs de Antofagasta, la Agrupación por la Memoria Histórica la Providencia y la Coordinadora Anti-Carcelaria Pampa Libre, solidarizaron con Freedom Astorga, quien se encuentra realizando una huelga de hambre en la Cárcel Nudo Uribe, Antofagasta. La protesta la realiza como respuesta a que lleva más de un año en prisión preventiva por, supuestamente, quitarle un arma a un carabinero en el contexto del estallido social, sin ninguna prueba. Antes de ser trasladado a la cárcel, el jóven de 20 años pasó por el Cuartel de Investigaciones de la PDI, donde, según relata, fue torturado para firmar un documento que no le permitieron leer. “No me dejaban leer la declaración sólo me decían que la firmara a lo cual me negué categóricamente.”, al momento señala “en presencia de todos los funcionarios que me interrogaban, aparece una persona por detrás mío y me pone una bolsa de basura en la cabeza y la tiraba para atrás apretandola con mi cuello. Perdí el conocimiento en dos oportunidades. Al mismo tiempo, otro me pegaba cachetadas en la cara. A los pocos segundos me sacaban la bolsa de basura negra y me preguntaban nuevamente si iba a firmar la declaración, a lo cual me negaba. Entonces volvían a ponerme la bolsa de basura en la cabeza. Fueron aproximadamente 20 minutos que calculo duró esta tortura”, se lee en el testimonio de Astorga. En la declaración de las organizaciones, se denuncia, además, que “durante la huelga, Freedom ha vivido múltiples vulneraciones, ya que durante los últimos días fue golpeado y gaseado por gendarmería. También según las fechas de los últimos informes médicos, no ha recibido la atención necesaria y ya se encuentra a días de cumplir un mes de huelga de hambre, con todas las complicaciones de salud que esta conlleva”. Ante esto, las organizaciones firmantes hacen “un llamado a toda la población a difundir esta Huelga de Hambre en solidaridad con Freedom Astorga -quien se encuentra preso injustamente- para exigir su libertad e inocencia, mediante cualquier tipo de medio que esté a su alcance. No podemos olvidar en esta lucha por la dignidad a aquellxs compañerxs que han sido encarcelados injustamente por un Estado y un gobierno que busca criminalizar la protesta, utilizando la prisión preventiva como una método de castigo, manteniendo a lxs jóvenes en prisión, aplazando reiteradamente las fechas de los juicios y también la sistemática invisibilización de la prisión política por parte del estado chileno, y su nula pronunciación respecto a las múltiples huelgas de hambre que están ocurriendo en todo el territorio. Queremos finalizar señalando que valoramos la valentía y la organización por la lucha por la libertad de todos los presos políticos del país secuestrados en distintas cárceles del territorio”.

