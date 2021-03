81f4ace0b5

Covid-19 Salud Funcionarios de Salud denuncian total colapso en hospitales de la Región Metropolitana De acuerdo con lo señalado por los dirigentes de los profesionales de la Salud, en el Hospital Sótero del Río incluso hay pacientes a la espera de ser intubados y aseguran que no es posible reconvertir más camas pues, simplemente, el recinto hospitalario ya no tiene espacio para más enfermos. Claudia Carvajal G. Miércoles 31 de marzo 2021 13:07 hrs.

Este miércoles, en las afueras del Hospital Sótero del Río en Puente Alto, la Federación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud denunció la crítica situación en que se encuentran los distintos recintos hospitalarios debido al explosivo aumento de casos de contagio de COVID-19. De acuerdo con lo que señalan los profesionales de la Salud que trabajan en ese centro asistencial, este miércoles en ese recinto hospitalario ya no es posible reconvertir camas, como les instruyó el Ministerio de Salud. Los trabajadores acusan que no han recibido mayor presupuesto para enfrentar la urgencia, que no hay ventiladores disponibles y, lo que es aún más crítico, es que el Hospital simplemente ya no tiene más espacio para recibir enfermos. A la vez, denuncian condiciones de indignidad para realizar sus funciones ya que no hay lugares apropiados para los descansos o para comer o incluso no hay baños para los funcionarios en el centro de salud, por eso exigen al Minsal y al Gobierno en general que actúen cuanto antes y entreguen lo necesario para que quienes se encuentran en la atención directa de los pacientes puedan trabajar de manera apropiada. En cuanto específicamente a la disponibilidad de camas críticas y los anuncios de endurecimiento de medidas de parte de la autoridad sanitaria, la Presidenta de la Asociación de Funcionarios y funcionarias Profesionales del Hospital Sótero del Río, Roxana Guajardo, explicó por qué la situación actual es mucho más grave que la que vivimos en 2020. “No tenemos más camas en la red metropolitana. Lo que nosotros vivimos en la primera ola fue distinto, porque las regiones recibieron pacientes todos los días. Sin embargo, ahora las regiones nos mandan pacientes a nosotros porque son pacientes más graves y complejos, entonces vemos con preocupación como este ministro y este gobierno, con sus malas y tardías políticas, nos mandan a una cuarentena que, como se puede ver, no es efectiva. Y no es efectiva porque no queramos, sino porque no hay condiciones económicas ni sociales en las familias para poder llevarlas a cabo”. “La cuarentena sigue siendo un privilegio de clase”, sentenció la profesional. Los dirigentes de la salud también criticaron duramente la forma en que se está llevando a cabo la actual cuarentena en la Región Metropolitana, particularmente respecto de la gran cantidad de permisos colectivos de trabajo que se entregan, ya que la simple observación de las calles permite concluir que la movilidad ha disminuido solo levemente. En ese sentido, Mauricio Navarro, Presidente de Aprus del Hospital San José y Director de la Federación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud puso énfasis en que el Gobierno ha tomado decisiones sanitarias basándose principalmente en criterios económicos. “Aquí hay un punto de vista centrado en la economía, donde el negocio es lo más importante y donde probablemente la preocupación de vacunar prontamente a la población tiene que ver con lo mismo: necesitan la mano de obra, a los obreros trabajando porque ellos necesitan seguir ganando dinero y enriqueciéndose. Ese no es el objetivo que debiera defender el Ministro de la cartera de Salud”. Respecto del nivel de ocupación de camas críticas y cómo el Ministerio de Salud ha negado que Chile deba enfrentar el llamado dilema de la última cama, el que fue catalogado incluso por el coordinador de Camas Críticas del Ministerio de Salud, Luis Castillo, como un asunto “más teórico que práctico” dado que ocurre solo en caso de saturación completa de los hospitales. De acuerdo a las cifras que entrega la cartera, esa situación no ha ocurrido, sin embargo, desde Fedprus aseguran que la información entregada por el Minsal no es verdadera y que los centros de salud ya se encuentran completamente saturados, como lo explicó con datos prácticos Sandra Olivares, Presidenta Metropolitana de la organización. “Hay 14 pacientes hospitalizados en sillas y, por lo tanto, si se dice que no está el dilema de la última cama, los invitamos que venga a la urgencia del hospital para que vea que lo que se dice en los papeles, desde el escritorio y desde La Moneda no es una realidad”. Finalmente, los dirigentes de la salud también señalaron que en el Hospital Sótero del Río ya se han llevado a cabo traslados de pacientes adultos, menores de 50 años, a la Unidad de Cuidados Intensivos pediátricos y que, en una situación nunca vista, mantienen pacientes a la espera de poder ser intubados Según la información entregada durante esta jornada por el Ministerio de Salud, en Chile hay 2.683 pacientes en las UCIs, y de ellos, 2.340 se encuentran conectados a ventilación mecánica invasiva. En todo el país existen 139 camas críticas disponibles, mientras la tasa de positividad ha aumentado a un 13,8 por ciento y los casos activos ya superan los cuarenta mil.

