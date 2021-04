bb431717ea

Nacional Impuesto a los súper ricos: votación se pospone para este jueves en la comisión de Constitución La iniciativa de oposición será votada por las y los diputados miembros de dicha comisión, junto con el proyecto del tercer retiro previsional. “Una atiende a los que todavía les queda fondo y la otra va a atender a los que ya no tienen fondos previsionales”, manifestó la diputada comunista, Camila Vallejo, sobre las mociones postergadas. Eduardo Andrade Miércoles 31 de marzo 2021 21:24 hrs.

Molestia en la oposición ha generado el retraso de la votación del proyecto de impuesto a los súper ricos, esto primero porque se trata de una moción que viene siendo discutida en la comisión de Constitución desde octubre del año pasado, pero también porque, en el plano internacional, el tema volvió a cobrar relevancia luego de una medida similar adoptada por la presidenta de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern. Si bien los parlamentarios a favor de la iniciativa han recalcado que en la forma hay distancias entre las medidas tomadas por Nueva Zelanda, dado que en este último caso se trata de un impuesto a la renta de los tramos más ricos y no al patrimonio, en el fondo, ambas son medidas de salvataje para enfrentar la crisis económica que está dejando la pandemia. Por tal motivo, tras la imposibilidad de realizar la votación debido un retraso con la sesión predecesora, una de las autoras del proyecto, la diputada comunista, Camila Vallejo, recalcó sobre la urgencia de aprobar ambas medidas, que, según aseguró, están enfocadas en públicos distintos, pero igual de golpeados por la crisis. “Ambas cuestiones son sumamente importantes y complementarias, justamente porque tienen una perspectiva retributiva. Yo me sumo a que, entiendo que mañana la Comisión de Constitución tiene autorización para sesionar los jueves, podamos trasladar la tabla de hoy para mañana y no seguir esperando más. Y si no es posible también disponible para viernes o sábado”, manifestó. Posteriormente, en vista de que ninguno de estos proyectos alcanzó a ser votado, el presidente de dicha comisión, el diputado socialista, Marcos Ilabaca, se exculpó por no haber logrado el objetivo de la sesión, comprometiéndose, tal como propusieron los parlamentarios de la oposición, a realizar la votación este jueves. “Fracasamos en llevar adelante la sesión de comisión de Constitución para ver el tercer retiro y el impuesto a los súper ricos por un tema reglamentario, porque la discusión respecto al aplazamiento de las elecciones se vio extendida de manera excesiva, pero mi compromiso sigue siendo el mismo. Por lo mismo estoy citando para mañana poder llevar los procesos de votación en general y particular del impuesto a los súper ricos, y general del tercer retiro. Creemos que es necesario resolver una necesidad que día a día las familias chilenas nos exigen”, señaló. Y justamente sobre esta premura por echar mano de estas medidas, el diputado socialista e integrante de la comisión, Leonardo Soto, también se mostró descontento por un retraso que, según manifestó, viene de parte del oficialismo. Además, el parlamentario hizo hincapié en que se trata de una medida que responde a las insuficientes ayudas económicas que ha generado el Gobierno durante la pandemia. “Vamos a tener que estar en confinamiento para reducir el COVID-19, y para que este objetivo se cumpla es fundamental que los chilenos tengan las ayudas necesarias para permanecer en sus hogares sin arruinarse en ese intento. El Gobierno ha estado al debe en esas ayudas, pero creo que la manera de contribuir para que estos objetivos se cumplan es estableciendo una especie de impuesto a las grandes fortunas, a los súper ricos, que son los que tienen que contribuir hoy día a que Chile sobreviva a esta pandemia”, señaló. Hay que recordar que, según los cálculos previos, la oposición contaría efectivamente con los votos necesarios para la aprobación de ambas iniciativas, las cuales, según lo recalcó el presidente de la comisión de Constitución, se votarán este jueves, durante las primeras horas de la tarde.

