81f4ace0b5

488c58038e

Covid-19 Salud Pdte. Funcionarios de Aeronáutica Civil: “Si hay preocupación por salvar la vida de las personas el aeropuerto debe cerrar” El también presidente de la ANEF, José Pérez, insistió en que se deben poner límites al tráfico aéreo para evitar la propagación del Covid-19. "Las nuevas cepas no aparecieron en nuestro país por generación espontánea, llegaron por nuestro aeropuerto internacional", recalcó. Diario Uchile Miércoles 31 de marzo 2021 10:23 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, El presidente de la Asociación de Funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (ANFDGAC) y también presidente de la ANEF, José Pérez, se refirió a la petición de cerrar las fronteras aéreas internacionales de nuestro país, a raíz del aumento considerable de casos de Covid-19 en Chile. En esa línea, el dirigente sindical señaló que “por un lado es contradictorio que nos pidan confinamiento, con cuarentenas largas en distintos lugares de nuestro país, sin embargo, nos parece impresentable que se mantengan abiertas las rutas de ingreso”. Al respecto José Pérez agregó que “hay que poner límites a este tráfico aéreo, en tanto pongamos por delante el cuidado, la salud y la vida de las personas. Nosotros conocemos cómo funciona este flujo aéreo y si bien hay una disminución en el porcentaje respecto a febrero del año pasado, igual se mantiene alto, por lo mismo creemos que hay que aplicar la sensatez y escuchar a los expertos profesionales que tienen la competencia para orientar el manejo de la pandemia“. El presidente de la ANEF recalcó que “si hay un correlato relacionado con el autocuidado interno, entonces controlemos el ingreso y la salida de los vuelos internacionales. Hemos levantado la voz y esperamos que el gobierno y en particular el ministerio de Defensa sea capaz de asumir una política clara, por un periodo acotado, por eso entendemos que es responsable lo que hemos señalado en nuestra declaración pública”. Asimismo, el dirigente sindical hizo un llamado a seguir ejemplos como el de Argentina, quien prohibió la llegada de vuelos provenientes de Brasil, Chile y México “hay países que actualmente tienen una situación crítica respecto de los contagios y hoy llegan a Chile vuelos de todas partes del mundo. Es necesario poner un límite como Argentina, ese es un ejemplo de protección y de una política sanitaria efectiva”. José Pérez además criticó al ministro Vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, quien señaló que un país democrático no puede cerrar sus fronteras. Al respecto, el representante de la funcionarios de aeronáutica civil señaló que “el ministro se equivoca, su declaración es arrogante. Acá la responsabilidad política debe apuntar al cuidado de todas y todos, este no es un virus cualquiera, no es un resfriado común, por lo tanto, hay que poner por delante de los intereses económicos la salud y la vida de las personas”. Finalmente, el presidente de la ANEF recalcó que “esta situación no resiste más, ojalá el gobierno cambie su orientación de cuidar el mercado, el capital y ponga en el centro al ser humano. Esta es una oportunidad, si hay una preocupación de salvar la vida de las personas el aeropuerto tiene que cerrar y que sea un cierre controlado, acotado, pero es necesario tomar una decisión ahora”.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, El presidente de la Asociación de Funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (ANFDGAC) y también presidente de la ANEF, José Pérez, se refirió a la petición de cerrar las fronteras aéreas internacionales de nuestro país, a raíz del aumento considerable de casos de Covid-19 en Chile. En esa línea, el dirigente sindical señaló que “por un lado es contradictorio que nos pidan confinamiento, con cuarentenas largas en distintos lugares de nuestro país, sin embargo, nos parece impresentable que se mantengan abiertas las rutas de ingreso”. Al respecto José Pérez agregó que “hay que poner límites a este tráfico aéreo, en tanto pongamos por delante el cuidado, la salud y la vida de las personas. Nosotros conocemos cómo funciona este flujo aéreo y si bien hay una disminución en el porcentaje respecto a febrero del año pasado, igual se mantiene alto, por lo mismo creemos que hay que aplicar la sensatez y escuchar a los expertos profesionales que tienen la competencia para orientar el manejo de la pandemia“. El presidente de la ANEF recalcó que “si hay un correlato relacionado con el autocuidado interno, entonces controlemos el ingreso y la salida de los vuelos internacionales. Hemos levantado la voz y esperamos que el gobierno y en particular el ministerio de Defensa sea capaz de asumir una política clara, por un periodo acotado, por eso entendemos que es responsable lo que hemos señalado en nuestra declaración pública”. Asimismo, el dirigente sindical hizo un llamado a seguir ejemplos como el de Argentina, quien prohibió la llegada de vuelos provenientes de Brasil, Chile y México “hay países que actualmente tienen una situación crítica respecto de los contagios y hoy llegan a Chile vuelos de todas partes del mundo. Es necesario poner un límite como Argentina, ese es un ejemplo de protección y de una política sanitaria efectiva”. José Pérez además criticó al ministro Vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, quien señaló que un país democrático no puede cerrar sus fronteras. Al respecto, el representante de la funcionarios de aeronáutica civil señaló que “el ministro se equivoca, su declaración es arrogante. Acá la responsabilidad política debe apuntar al cuidado de todas y todos, este no es un virus cualquiera, no es un resfriado común, por lo tanto, hay que poner por delante de los intereses económicos la salud y la vida de las personas”. Finalmente, el presidente de la ANEF recalcó que “esta situación no resiste más, ojalá el gobierno cambie su orientación de cuidar el mercado, el capital y ponga en el centro al ser humano. Esta es una oportunidad, si hay una preocupación de salvar la vida de las personas el aeropuerto tiene que cerrar y que sea un cierre controlado, acotado, pero es necesario tomar una decisión ahora”.