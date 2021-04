6c6f55049c

Covid-19 Dra. Francisca Crispi: “Hay mucha frustración en los equipos clínicos que hoy están teniendo que administrar este desastre sanitario” En conversación con nuestro medio, la académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y presidenta del Colegio Médico Regional Metropolitano lamentó la demora de las autoridades en tomar las recomendaciones del gremio. "Se tomaron medidas de mucho riesgo y también hoy estamos viviendo el resultado de aquellas medidas que no se tomaron", aseguró. Diario UChile Jueves 1 de abril 2021 10:38 hrs.

Luego de más de un año de pandemia y en medio de la situación sanitaria más compleja en el último tiempo, el personal de salud se encuentra en un momento crítico. Este miércoles, a las afueras del Hospital Sótero del Río, los profesionales universitarios de la salud denunciaron su delicada situación frente al aumento explosivo de los casos de Covid-19 y la saturación de las UCI. Bajos presupuestos, poca preparación y una fatiga laboral que ya se ha hecho evidente, son parte de los obstáculos que enfrenta la llamada “primera línea” del combate contra la pandemia y que hoy hace aún más difícil el escenario. Así lo manifestó, en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, la presidenta del Colmed Metropolitano, Dra. Francisca Crispi, quien analizó la situación sanitaria de la capital y el enorme esfuerzo que ha tenido que hacer un personal de salud que ya no da abasto. ¿Cómo ve la situación sanitaria en la Región Metropolitana? Recibimos constantemente información desde los centros de la RM, a través de nuestros capitulares, y en realidad la situación es de mucha saturación de la red. Hace pocos días estábamos en una situación de pacientes intubados en los servicios de urgencia en un número muy alto, 12 pacientes intubados o más, y sin posibilidad de derivar esos pacientes, ya que un paciente no se debería quedar intubado en el servicio de urgencia por un tiempo mayor a 48 horas bajo ningún punto de vista, por lo que, en realidad, es una situación de mucho colapso. También hemos recibido reportes de centros que están con su capacidad completa, que no pueden recibir más pacientes. La situación es bastante crítica en la red asistencial y creo que se combina, además, con el cansancio del personal de salud luego de más de un año de mucha sobrecarga que también lleva la situación a ser más compleja. Se esperan para hoy nuevos anuncios por parte del Ministerio de Salud con restricciones respecto de los permisos y las fronteras. ¿Llegan tarde? Las medidas son muy tardías, el cierre de fronteras es algo que como Colegio Médico estamos pidiendo desde noviembre, cuando se pesquisó la nueva variante de preocupación en el Reino Unido, y luego con más fuerza cuando se pesquisó la variante de Brasil. Y hoy día ningún académico descarta el que la situación de tantos contagios y una letalidad que se ha visto aumentada en las personas jóvenes, podría ser secundario a estas variantes. Podría ser, no hay forma de comprobarlo ahora, pero sí puede ser que estén involucradas, y claro que el cierre de fronteras ahora, cuando ya sabemos que tenemos las variantes británica y brasileña circulando en transmisión comunitaria, es una medida que llega tarde. ¿Dónde han estado los errores? Creo que ha habido una actitud poco preventiva, ya que sabíamos en octubre que en el norte, los países de Europa, estaban teniendo segundas olas que han estado siendo peores que las primeras. Y frente a esa evidencia, desde el Colegio Médico, Consejo Asesor y sociedades científicas planteamos que había que tener una actitud más preventiva. Por lo que no es entendible que, con esa evidencia, se haya permitido un permiso de vacaciones que fue muy poco controlado, donde se llenaron las playas, se llenó el litoral, provocando una saturación de los contagios, que todavía estamos pagando muy caro. O sea, las fotos en Valparaíso de la morgue colapsada, son fruto de eso. También el relajamiento de la Fase 2, en la cual se permiten todo tipo de actividades de riesgo, casinos, cines, malls, restaurantes, todas actividades que sabemos que son de alto riesgo para contagios. Se tomaron medidas de mucho riesgo y también hoy estamos viviendo el resultado de aquellas medidas que no se tomaron. Hay mucha frustración por parte de los equipos clínicos, que hoy día están teniendo que administrar este desastre sanitario. Se les pide que expandan un 30% más las camas críticas, entonces los equipos clínicos están pagando los costos y trabajando con el triple de carga, ahora se les piden más esfuerzos, mientras no se toman los mínimos para el control de la pandemia por parte del Gobierno para evitar esta situación desastrosa. En este contexto de enorme movilidad y fatiga social frente a las medidas restrictivas, ¿qué medida se puede tomar para frenar los contagios? Las medidas que son urgentes de tomar, en consideración de una situación sanitaria que no da más, son, en primer lugar, que esta cuarentena tiene que ser efectiva y corta. Está muy descrito que las cuarentenas también tienen efectos muy negativos en todo tipo de ámbitos: las familias que dependen de su ingreso diario, las mujeres que viven con sus agresores, la salud mental también se ve muy comprometida. Por lo que tenemos que, a toda costa, procurar que esta cuarentena sea corta y efectiva. ¿A qué nos referimos con efectiva? A que logre disminuir la movilidad. Para eso, creo que el punto número uno es el apoyo económico a las familias, que tiene que llegar de inmediato, creo que hay una cierta burocracia para que las familias puedan acceder y muchas personas no están recibiendo ese apoyo o son insuficientes. Tenemos que priorizar el apoyo a las familias que si no tienen un ingreso no pueden quedarse en sus casas porque viven de lo que producen en el día a día. En segundo lugar, están los servicios esenciales. Creo que tenemos que tener una fiscalización de servicios que sea mucho más estricta, el Ministerio de Salud debiera participar de esa fiscalización y no quejarse de que la cuarentena no funciona. Si no funciona es porque no hay fiscalización suficiente y las familias no están pudiendo quedarse en su casa porque tienen que producir, y eso es responsabilidad del Minsal al final del día que tiene que sumarse a esa fiscalización y no estar de espectador esperando este resultado. Creemos que es muy importante que, en estos días en que la situación es tan crítica, y repito que es una situación de extrema gravedad la que vemos en los hospitales, es muy importante que no esté funcionando ninguna actividad que no sea estrictamente esencial para el funcionamiento del país. Y sabemos de muchos servicios que están funcionando en estos días, por lo que no corresponde que se le pidan esfuerzos sobre humanos al personal de salud, al mismo tiempo que el Gobierno no hace un esfuerzo para frenar los contagios. En tercer lugar, el testeo, trazabilidad y aislamiento. Todavía ha sido un punto débil de la pandemia, lo decimos por lo que nos transmiten los municipios, lo que dicen los números, en donde estamos trazando menos de dos contactos por caso en la RM, por ejemplo. Frente a esa situación, es urgente fortalecer esa estrategia que ha tenido muchos puntos débiles. Se anuncia un presupuesto, lo que es bueno, pero que no viene acompañado de un plan de cómo se va a utilizar y cómo nos vamos a asegurar de que la estrategia funcione. Eso es lo que es urgente que ocurra para que logremos frenar la cadena de transmisión.

