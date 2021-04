6c6f55049c

Política Ignacio Briones: “Este debe ser un periodo de reformismo potente, pero realista, sin vender la pomada” El exministro de Hacienda y actual candidato presidencial de Evopoli se refirió a las propuestas que ha presentado durante su campaña y a las críticas que recibe por su participación en el gobierno de Sebastián Piñera. Diario Uchile Jueves 1 de abril 2021 12:41 hrs.

play pause Descargar En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el exministro de Hacienda y actual candidato presidencial de Evopoli, Ignacio Briones, se refirió a algunas de sus propuestas de campaña y también a las críticas que ha recibido, principalmente, por su participación en el gobierno de Sebastián Piñera. Recordemos que dentro de las propuestas de Ignacio Briones está la reducción a la mitad del precio del transporte público, idea que ha sido criticada, dado que se cuestiona que no fuera una propuesta que el exministro impulsara durante su periodo en Hacienda. Al respecto Briones señaló que “cuando usted es ministro de Hacienda, primero, no es Presidente; Segundo, cuando se es ministro de Hacienda en un periodo tan complejo como el que me tocó, la verdad es que estuvimos todo el último año apagando incendios porque vivimos la peor crisis que enfrentó Chile en los últimos 100 años”. En ese sentido, el candidato de Evopoli recalcó que “concentrémonos en la bondad o la maldad de las propuestas que yo creo son muy positivas para los chilenos y chilenas (…) Acá pongamos las cosas en su contexto, entendamos cuáles son las atribuciones de cada quién y el momento que nos tocó enfrentar. Si ya no soy parte del gobierno es porque quiero ser presidente y quiero hacer estos cambios y muchos más que no están en el ámbito de competencias de un ministro de Hacienda y menos en medio de una crisis como ésta”. Respecto de sus propuestas como candidato presidencial, el economista afirmó que “soy un convencido de que el ciclo político que teníamos y conocíamos se acabó. Chile enfrenta un momento de cambios que ofrece una gran oportunidad, pero también riesgos(…) Creo que es un periodo de reformismo potente, pero realista, sin vender la pomada, sin saltarse estaciones, porque el problema de fondo es que tenemos un tremendo problema de confianza con las instituciones, para qué decir con los políticos y las personas suelen ser más inteligentes que los políticos y se dan cuenta cuándo las engañan”. En esa línea el exministro agregó que “creo que no nos podemos farrear esta oportunidad. Siempre he hecho la analogía que el próximo periodo será muy similar al que tuvo que enfrentar el expresidente Patricio Aylwin que tuvo que asumir en un momento clave y crítico de nuestra historia, donde hizo varios cambios potentes en materia social y que trazó un rumbo para el país”. Asimismo, Ignacio Briones recalcó que “acá creo que la clave es estudiar hacia atrás, mantener lo bueno que hemos hecho, cambiar lo malo, pero, sobre todo, hacer lo que nunca hemos hecho y esto requiere audacia, reformas potentes, implica cruzarse con grupos de interés y en eso quiero ser super claro, siempre he sido una persona libre, no le debo nada a ningún grupo de interés, así que me siento con completa libertad y ganas de poder cruzarme con esos grupos, primero con diálogo y si no ir hacia adelante porque necesitamos hacer reformas”. El exministro Briones además se refirió al debate respecto de focalizar o universalizar las ayudas sociales, en ese sentido, el candidato presidencial de Evopoli señaló que “tenemos que salir de las caricaturas, acá hay quienes dicen, equivocadamente a mi juicio, que hay un exceso de focalización, eso es falso(…) Usted, cuando va a entregar un bono o una ayuda necesita tener cierta información básica de la persona y esa información usted tiene que levantarla, entonces, cuando el Estado no llega, tiene que ver más con la demora en levantar la información que con un tema de excesiva focalización”. Finalmente, el representante de Evopoli se refirió al debate respecto del impuesto a los “super ricos”, en esa línea recalcó que “yo soy contrario a ese impuesto no porque no crea que es necesario recaudar más recursos, sino porque creo que es un instrumento fallido y así lo demuestra la experiencia internacional (…) Yo creo más en el camino de recaudar más y eliminar las exenciones tributarias, los privilegios que hoy existen. Ahí tenemos una fuente permanente de recaudación, no solo para combatir la pandemia, sino que también para el futuro”.

