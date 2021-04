ffe035170b

Nacional Pablo Urquízar: “Existen organizaciones que lo que buscan es ejercer la violencia como método de acción política” El delegado presidencial para la Macrozona sur hizo un llamado a que la violencia en la zona "sea condenada por toda la clase política sin matices, sin ambigüedades y llamando las cosas como son". Diario Uchile Sábado 3 de abril 2021 9:46 hrs.

En conversación con el diario La Tercera, el delegado presidencial para la Macrozona sur, Pablo Urquízar, se refirió a los últimos hechos de violencia ocurridos en el sur del país, en particular, el ataque que recibió un equipo de prensa de TVN en las cercanías de Cañete. Respecto de su diagnóstico al momento de asumir como delegado presidencial para la zona, Urquízar señaló que “el primer objetivo es que esta violencia sea condenada por toda la clase política sin matices, sin ambigüedades y llamando las cosas como son. Acá hay grupos extremistas que se visten bajo legítimas reivindicaciones ancestrales, pero detrás de eso hay narcotráfico, robo de madera, tráfico de armas, robo de vehículos y una serie de circunstancias que lo que hacen es esencialmente atentas contra víctimas, como ocurrió con el equipo de TVN”. Asimismo, el delegado presidencial agregó que “el problema tiene una dimensión multisectorial. Acá no solo está el orden público, no solo está la seguridad presente, sino que también tienen que estar lo social, económico y lo cultural. Acá hay que hacer una clara separación entre la violencia y el pueblo mapuche”. En esa línea recalcó que “las víctimas han sido desde hace mucho tiempo no sólo civiles, carabineros, policías de Investigaciones, sino también mapuches. Me he reunido con víctimas mapuches en la provincia de Arauco, Cautín y Malleco, y en todas lo que piden como base es que no exista violencia”. Pablo Urquízar identificó además algunos grupos que, a su juicio, son responsables de la violencia en la zona “hay organizaciones extremistas que lo que hacen es amenazar a estas comunidades mapuches que son pacíficas(…) Está la Coordinadora Arauco Malleco, la Resistencia Mapuche Malleco, la Resistencia Mapuche Lafkenche y también la WAM. Existen otras organizaciones y ahí es donde se mezcla el narcotráfico, el robo de madera, el tráfico de armas y el robo de vehículos. Esta mezcla hace que sea extremadamente compleja la situación y, por lo tanto, el abordaje tiene que ser multisectorial e integral para buscar la paz social”. Respecto del ataque al equipo de prensa de TVN y de las diversas hipótesis que han surgido, el delegado para la Macrozona sur afirmó que “hay información pero no la puedo revelar por razones de seguridad. Pero sí hay cosas que son claras. Aquí hay personas que dicen saber lo que pasó, Héctor Llaitul y Juan Pichún, pero no han hecho lo más básico, que es ir a declarar a la fiscalía. Llevamos más de 108 horas desde el atentado y Llaitul y Pichún brillan por su silencio; deben declarar para poder seguir a los responsables”, asimismo señaló respecto de una posible división ente lo que era la CAM y otros grupos radicales que “eso también es parte de la información reservada de la investigación”. Pablo Urquízar también se refirió a la participación de las Fuerzas Armadas en la zona, en esa línea sostuvo que “lo que pasa en la zona es que las policías son las principales responsables, pero las Fuerzas Armadas colaboran en lo que dice relación con el estado constitucional de catástrofe, determinado hasta el 30 de junio, después tienen que volver a sus labores habituales: la defensa de la soberanía y la integridad territorial, la protección civil y las relaciones internacionales”. Finalmente, el delegado presidencial para zona recalcó que “este es un problema que no lo soluciona una persona. Este es un problema que requiere voluntad y la disposición del Estado en su conjunto. Si el Estado en su conjunto no se pone a disposición de la paz social, a disposición de todos los elementos, facultades y herramientas para buscar la paz social, la verdad es que es bastante complejo lo que se viene”.

