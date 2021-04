ac4e9c7408

Nacional Cámara de Diputados aprueba Bono Clase Media y proyecto es despachado a Ley Por 132 votos a favor, 2 contra y 1 abstención, los legisladores despacharon a ley la iniciativa que busca, como principal medida, otorgar un bono de 500 mil pesos a cuyos trabajadores que ganen entre el sueldo mínimo hasta 1,5 millones de pesos Diario Uchile Lunes 5 de abril 2021 14:54 hrs.

La Cámara de Diputados aprobó, este lunes, el Bono Clase Media propuesto por el Gobierno como manera de paliar los efectos de la crisis económica en las familias. Además del monto monetario, el proyecto contempla una mejoría al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y un préstamo solidario para quienes clasifiquen y lo soliciten. Por 132 votos a favor, 2 contra y 1 abstención, los legisladores despacharon a ley la iniciativa que busca, como principal medida, otorgar un bono de 500 mil pesos a cuyos trabajadores que ganen entre el sueldo mínimo hasta 1,5 millones de pesos y hayan vito disminuido sus ingresos desde un 20 por ciento. Sobre este punto se fijó que, para efectos de medir la disminución de los ingresos, se considerará el promedio del segundo semestre del año 2019, con el segundo semestre del año 2020 ✅A LEY | Cámara aprueba y despacha a ley el proyecto que establece un nuevo Bono Clase Media y un préstamo solidario para la protección de los ingresos de la clase media. — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) April 5, 2021 La iniciativa fue aprobada luego de que el Ejecutivo anunciara que no acudirá al Tribunal Constitucional si se mantenía lo aprobado por el Senado respecto a la incompatibilidad del Bono Clase Media y el Ingreso Familiar de Emergencia. Al respecto, el diputado DC, Matías Walker, dijo que “hoy hemos conocido el informe del Banco Mundial que da cuenta de que 2,3 millones de chilenos abandonaron la clase media y cayeron en la vulnerabilidad. Por eso es tan importante que no se descuente del Bono Clase Media lo que la gente haya recibido por el IFE”. Por lo mismo valoró que La Moneda haya echado pie atrás con su pretensión de descontar del Bono Clase Media el monto entregado por el IFE. “Es muy importante este compromiso del Gobierno, y quiero valorarlo también, de no recurrir al Tribunal Constitucional, y poder despachar el proyecto hoy día en la Cámara de Diputados”, sostuvo el legislador. Si bien la oposición aprobó casi en su totalidad la iniciativa, las críticas al Ejecutivo no estuvieron ausentes, de hecho, la diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, apuntó a la desconexión que tiene el Gobierno con la realidad de la población y a las trabas que interpone para que las familias, efectivamente, puedan acceder a los beneficios. Además, la parlamentaria no desaprovechó la oportunidad para llamar a sus pares el tercer retiro del diez por ciento de los fondos previsionales. “Aquí nada es algo que se entregue porque se necesite, sino que aquí se entrega porque o les queda otra, porque hay un tirabuzón que prácticamente pone entre la espada y la pared al Gobierno para que entienda que tiene que entregar estos beneficios, entonces ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que, efectivamente, conoce este Gobierno e los problema de las personas, de los problemas que hoy tienen las familias? esa es la complicación que uno ve: un Gobierno que no entiende, que no se pone los pantalones, que no sabe cuáles son las complicaciones que tienen las familias, entonces, claro, con tirabuzón están para que se entreguen los recursos. Es por eso que hoy queremos decir aquí, y con toda claridad: esperamos que todos voten a favor el tercer retiro del diez por ciento, que se entienda que esto es complementario a lo que está entregando el Gobierno”.

