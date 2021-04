ac4e9c7408

Cultura Camila Moreno: “Estamos muy en la Edad Media de entender el feminismo” La cantautora conversó con el programa Semáforo para referirse al lanzamiento de su más reciente canción: Hice a mi amor llorar. "Hay una influencia del feminismo cyborg y el post género", comentó la compositora. play pause Escucha entrevista aquí. Descargar Diario Uchile Lunes 5 de abril 2021 14:25 hrs.

En conversación con el programa Semáforo, la cantautora nacional Camila Moreno se refirió a su última canción: Hice a mi amor llorar, balada que será parte de su próximo disco. Según comentó, la canción habla del desamor, pero también de la esperanza. Todo ello, a partir de una propuesta que se sobrepone a las fronteras del género: “Se difuminan los roles de la víctima y el villano en las dinámicas de las relaciones”, dijo. “Hay una influencia del feminismo cyborg y el post género. Incluso, más allá del transhumanismo”, añadió la compositora. La cantautora indicó que es relevante abordar estos temas, ya que la sociedad chilena está “muy atrasada” respecto de ámbitos como el feminismo y la identidad de género. “Estamos muy en la Edad Media de entender el feminismo. Todavía tenemos que explicarlo y decir que es importante, pero a nivel literario hay gente que está pensando sobre cómo sería el futuro”, puntualizó. Por otra parte, se refirió a su experiencia de confinamiento. Al respecto, señaló que el proceso creativo ha sido bueno, ya que ha podido liderar proyectos como un programa de conversación vía streaming y una historieta virtual. No obstante, lamentó no poder retomar el contacto con el público: “Me di cuenta de que soy una persona que vive en el escenario en el sentido de que ahí me crie y lo necesito. Es un espacio fundamental para mi. El cantar frente a un computador es heavy. Lo detesto”, cerró la compositora. La nueva producción de Camila Moreno será lanzada a mediados de este año y ya se conocen algunos adelantos, entre ellos, Quememos el reino , Hombre y Cerca.

