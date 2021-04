3352f835bc

Nacional Anticonceptivos: Instituto de Salud Pública oficia a farmacias su venta física y digital sin receta A través de un comunicado, el ISP aseguró que se "entregará la facultad al químico farmacéutico de cada establecimiento de no exigir la receta en el caso de los anticonceptivos". Diario Uchile Martes 6 de abril 2021 13:02 hrs.

El Instituto de Salud Pública de Chile (ISP), ofició esta mañana a los representantes de farmacias del país que cuentan con autorización para la venta física y electrónica de medicamentos que deben flexibilizar la adquisición de anticonceptivos en establecimientos farmacéuticos, los cuales no se verán en la obligación de exigir una receta para la venta de éstos. Según manifestaron en el comunicado expuesto en su sitio web, “lo anterior no implica cambio de las condiciones de venta, no obstante dada la necesidad inmediata de facilitar el acceso a estos tratamientos en tiempos de pandemia, el ISP entregará la facultad al químico farmacéutico de cada establecimiento de no exigir la receta en el caso de los anticonceptivos”. En las farmacias online, los químicos farmacéuticos podrán respaldar la venta a través de canales de mensajes instantáneos u otra solución que sea factible para el comercio electrónico. Durante esta jornada, y debido a la polémica generada por la exigencia del ISP para la compra digital de anticonceptivos, el director de dicha institución, Heriberto García, conversó con La Tercera y declaró que se solicitó a las farmacéuticas mayor supervisión cuando llegue una persona, en forma física u online, a comprar anticonceptivos sin receta médica. “En vez de que les digan ‘venta rechazada’ los llamarán y les darán una solución. Porque los anticonceptivos tienen riesgo, por ejemplo, para una mujer fumadora y eso debe conocerlo, hay que advertirlo”, aseguró.

