eba95f32c9

80c313bc39

Cultura La pandemia no detiene la poesía: FIP Santiago realizará actividades durante todo el año El Festival Internacional de Poesía, FIP Santiago, realizará durante todo el año actividades y convocatorias empleando diversas plataformas digitales. La programación considera entre otros, múltiples actividades gratuitas y otras pagadas como talleres, seminarios, clases magistrales y lecturas para distintas audiencias y de diversas temáticas. Diario Uchile Martes 6 de abril 2021 19:00 hrs.

Adaptándose a la nueva era de la cibercultura y a las exigencias de un mundo en confinamiento, el Festival Internacional de Poesía – FIP Santiago, anunció que se desarrollará durante todo el año de forma online por medio de talleres, seminarios, lecturas y recitales de poetas nacionales e internacionales, podcast, presentaciones de libros, diálogos entre autores, clases magistrales, entre otras; que serán parte de la múltiple y variada oferta de programación y actividades gratuitas y de pago para todo público, nacional e internacional posicionándose como uno de los pocos festivales en el mundo que ha seguido de pie ante la pandemia. A su vez la organización del FIP Santiago prepara para fin de este año su versión número IV del festival de manera semi-presencial que se realizaría desde el jueves 8 al domingo 12 de diciembre de 2021 y que también será transmitido vía streaming con destacados poetas, algunos candidatos al Premio Nobel. Hasta la fecha en sus versiones anteriores (presenciales en 2018 – 2019) y online en 2020, el FIP Santiago ha convocado a más de 500 voces de Chile y de los cinco continentes. Además adelantan una primicia, “La poesía según…”, que consiste en seminarios de dos sesiones los últimos sábados de cada mes. En el primer semestre participarán Mauricio Redolés, Elvira Hernández, Alejandro Zambra y Omar Lara. Poetas ruculistas en Spotify y otras plataformas El podcast Poetas ruculistas se estrenó en febrero de este año, y su éxito entre los seguidores de la palabra ha sido una sorpresa inesperada. El proyecto nació con el objetivo de sacar la poesía de los claustros de la academia, y ojalá llegar a personas que nunca hayan leído o escuchado un poema y que puedan acercarse a través del podcast a la poesía contemporánea, a autores vivos, especialmente hispanohablantes. Preparan, sin embargo, un formato en el que se acercarán voces francófonas, germanas y en inglés, así como poesía árabe y de la India que serán parte de los siguientes capítulos. “Es un programa que disfrutamos mucho con Francisco Jiménez Buendía, un estupendo poeta que respeto mucho como creador, pero sobre todo como el amigo con el que siempre hay cosas de qué hablar por la manera en que ambos abordamos el lenguaje poético. La esencia del ruculismo es observar y disfrutar, por eso mismo es una conjunción de ideas contradictorias respecto a la poesía y, sobre todo, respecto a los poetas históricos, pero también aquellos que están vivos. Por eso hay una sección en la que cualquier persona puede mandar sus poemas y en el programa no solo se lee su texto, sino que además se analiza y se habla de él. Ha sido sorprendente ver la respuesta del público. No sé si hemos hecho del ruculismo un movimiento literario de las neovanguardias (espero y así quisiera que sea), pero por lo pronto es una manera saludable de encontrarse con la poesía. Por último, no hay ningún podcast así por lo menos en hispanoamérica que yo sepa, si lo escuchas, seguro que por lo menos, te sonríes”, dice Javier Llaxacondor, director del FIP Santiago. Hola a tod@s!

Les queremos invitar a este nuevo taller sobre #FilosofíayFeminismo que dictará Francisca Bustos… Publicada por Festival Internacional de Poesía Santiago en Sábado, 3 de abril de 2021 Esta es una de las actividades permanentes del FIP, que centra su contenido en hablar de poesía y entrevistar a poetas del mundo, a través de 3 secciones, Premio Nobel alternativo; entrevista a un poeta connotado del mundo en cualquier parte; Poesía sinvergüenza donde se comentan y leen poemas que envía el público cada semana y Bitácora ruculista; donde se cuentan anécdotas poéticas de la historia la literatura y de la vida de los poetas que lo conducen. Las personas pueden seguir el programa a través de Spotify, Google podcast, Pocket Casts y Apple podcast como “Poetas ruculistas”. Talleres online y la poesía como encuentro y diálogo Un otoño con Bolaño, inaugura la nueva propuesta virtual de talleres, en este se analizará su vida, obra (poética y narrativa), los autores que lo influyeron y su relación con las vanguardias latinoamericanas, pero a su vez permitirá escribir y crear inspirados en Bolaño. El poeta peruano Javier Llaxacondor, estudioso de la obra del autor es el encargado de guiar a los talleristas al enigmático mundo de Roberto Bolaño, “su vida exagerada, nómade y sufriente fue la que lo llevó a ser el escritor que fue”. El taller inicia el martes 13 de abril a través de la plataforma zoom, permitiendo a cada participante conectarse desde cualquier parte del planeta. Por su parte, Francisca Bustos, filósofa que durante años ha centrado sus intereses investigativos y campos de acción en temas de género y arte, dictará el taller online Filosofía & feminismo, el cual parte el 14 de abril y busca esclarecer y comprender las razones que se esgrimen para la exclusión de las mujeres a partir de una revisión de ciertos fundamentos filosóficos, el surgimiento y despliegue del movimiento desde la modernidad, la incursión de las mujeres en la esfera pública y la batalla continua por la defensa de los espacios ganados teóricamente por el feminismo desde hace 300 años hasta nuestro días. Otra de las propuestas es Kafka para inocentes, un taller de escritura creativa basada en la obra de Franz Kafka organizado en convenio con el Goethe Institut de Chile y que inicia el 19 de abril en la virtualidad para convocar a personas interesadas en desarrollar su escritura y también a creadores de diferentes áreas como el teatro, el cine, la ilustración o las artes plásticas y constituir un espacio de diálogo y ejercicios técnicos de edición junto a la lectura de la obra kafkiana. Para finalizar abril el poeta y uno de los integrantes del colectivo Casagrande (famoso por sus bombardeos de poemas en varias partes del mundo), Julio Carrasco facilitará el taller Muerte y literatura, sobre el contenido el poeta comenta “¿Qué es la muerte? ¿Un esqueleto con vestido de mujer, un barquero, un lugar donde se descansa para siempre o una especie de hotel donde esperas tu turno para volver al mundo bajo una nueva forma? ¿Todas las anteriores? Te invitamos a pasear por las múltiples soluciones que ofrece la literatura a esta pregunta”. “Para el FIP Santiago el centro es la poesía y tiene mucho sentido seguir en plena Pandemia de Covid-19 aún de manera remota y virtual, ya que la poesía a lo largo de la historia en todas las culturas y en todos los continentes, habla de nuestra humanidad común y de nuestros valores compartidos, transformando el poema más simple en un poderoso catalizador del encuentro y el diálogo”, concluye Javier Llaxacondor.

Adaptándose a la nueva era de la cibercultura y a las exigencias de un mundo en confinamiento, el Festival Internacional de Poesía – FIP Santiago, anunció que se desarrollará durante todo el año de forma online por medio de talleres, seminarios, lecturas y recitales de poetas nacionales e internacionales, podcast, presentaciones de libros, diálogos entre autores, clases magistrales, entre otras; que serán parte de la múltiple y variada oferta de programación y actividades gratuitas y de pago para todo público, nacional e internacional posicionándose como uno de los pocos festivales en el mundo que ha seguido de pie ante la pandemia. A su vez la organización del FIP Santiago prepara para fin de este año su versión número IV del festival de manera semi-presencial que se realizaría desde el jueves 8 al domingo 12 de diciembre de 2021 y que también será transmitido vía streaming con destacados poetas, algunos candidatos al Premio Nobel. Hasta la fecha en sus versiones anteriores (presenciales en 2018 – 2019) y online en 2020, el FIP Santiago ha convocado a más de 500 voces de Chile y de los cinco continentes. Además adelantan una primicia, “La poesía según…”, que consiste en seminarios de dos sesiones los últimos sábados de cada mes. En el primer semestre participarán Mauricio Redolés, Elvira Hernández, Alejandro Zambra y Omar Lara. Poetas ruculistas en Spotify y otras plataformas El podcast Poetas ruculistas se estrenó en febrero de este año, y su éxito entre los seguidores de la palabra ha sido una sorpresa inesperada. El proyecto nació con el objetivo de sacar la poesía de los claustros de la academia, y ojalá llegar a personas que nunca hayan leído o escuchado un poema y que puedan acercarse a través del podcast a la poesía contemporánea, a autores vivos, especialmente hispanohablantes. Preparan, sin embargo, un formato en el que se acercarán voces francófonas, germanas y en inglés, así como poesía árabe y de la India que serán parte de los siguientes capítulos. “Es un programa que disfrutamos mucho con Francisco Jiménez Buendía, un estupendo poeta que respeto mucho como creador, pero sobre todo como el amigo con el que siempre hay cosas de qué hablar por la manera en que ambos abordamos el lenguaje poético. La esencia del ruculismo es observar y disfrutar, por eso mismo es una conjunción de ideas contradictorias respecto a la poesía y, sobre todo, respecto a los poetas históricos, pero también aquellos que están vivos. Por eso hay una sección en la que cualquier persona puede mandar sus poemas y en el programa no solo se lee su texto, sino que además se analiza y se habla de él. Ha sido sorprendente ver la respuesta del público. No sé si hemos hecho del ruculismo un movimiento literario de las neovanguardias (espero y así quisiera que sea), pero por lo pronto es una manera saludable de encontrarse con la poesía. Por último, no hay ningún podcast así por lo menos en hispanoamérica que yo sepa, si lo escuchas, seguro que por lo menos, te sonríes”, dice Javier Llaxacondor, director del FIP Santiago. Hola a tod@s!

Les queremos invitar a este nuevo taller sobre #FilosofíayFeminismo que dictará Francisca Bustos… Publicada por Festival Internacional de Poesía Santiago en Sábado, 3 de abril de 2021 Esta es una de las actividades permanentes del FIP, que centra su contenido en hablar de poesía y entrevistar a poetas del mundo, a través de 3 secciones, Premio Nobel alternativo; entrevista a un poeta connotado del mundo en cualquier parte; Poesía sinvergüenza donde se comentan y leen poemas que envía el público cada semana y Bitácora ruculista; donde se cuentan anécdotas poéticas de la historia la literatura y de la vida de los poetas que lo conducen. Las personas pueden seguir el programa a través de Spotify, Google podcast, Pocket Casts y Apple podcast como “Poetas ruculistas”. Talleres online y la poesía como encuentro y diálogo Un otoño con Bolaño, inaugura la nueva propuesta virtual de talleres, en este se analizará su vida, obra (poética y narrativa), los autores que lo influyeron y su relación con las vanguardias latinoamericanas, pero a su vez permitirá escribir y crear inspirados en Bolaño. El poeta peruano Javier Llaxacondor, estudioso de la obra del autor es el encargado de guiar a los talleristas al enigmático mundo de Roberto Bolaño, “su vida exagerada, nómade y sufriente fue la que lo llevó a ser el escritor que fue”. El taller inicia el martes 13 de abril a través de la plataforma zoom, permitiendo a cada participante conectarse desde cualquier parte del planeta. Por su parte, Francisca Bustos, filósofa que durante años ha centrado sus intereses investigativos y campos de acción en temas de género y arte, dictará el taller online Filosofía & feminismo, el cual parte el 14 de abril y busca esclarecer y comprender las razones que se esgrimen para la exclusión de las mujeres a partir de una revisión de ciertos fundamentos filosóficos, el surgimiento y despliegue del movimiento desde la modernidad, la incursión de las mujeres en la esfera pública y la batalla continua por la defensa de los espacios ganados teóricamente por el feminismo desde hace 300 años hasta nuestro días. Otra de las propuestas es Kafka para inocentes, un taller de escritura creativa basada en la obra de Franz Kafka organizado en convenio con el Goethe Institut de Chile y que inicia el 19 de abril en la virtualidad para convocar a personas interesadas en desarrollar su escritura y también a creadores de diferentes áreas como el teatro, el cine, la ilustración o las artes plásticas y constituir un espacio de diálogo y ejercicios técnicos de edición junto a la lectura de la obra kafkiana. Para finalizar abril el poeta y uno de los integrantes del colectivo Casagrande (famoso por sus bombardeos de poemas en varias partes del mundo), Julio Carrasco facilitará el taller Muerte y literatura, sobre el contenido el poeta comenta “¿Qué es la muerte? ¿Un esqueleto con vestido de mujer, un barquero, un lugar donde se descansa para siempre o una especie de hotel donde esperas tu turno para volver al mundo bajo una nueva forma? ¿Todas las anteriores? Te invitamos a pasear por las múltiples soluciones que ofrece la literatura a esta pregunta”. “Para el FIP Santiago el centro es la poesía y tiene mucho sentido seguir en plena Pandemia de Covid-19 aún de manera remota y virtual, ya que la poesía a lo largo de la historia en todas las culturas y en todos los continentes, habla de nuestra humanidad común y de nuestros valores compartidos, transformando el poema más simple en un poderoso catalizador del encuentro y el diálogo”, concluye Javier Llaxacondor.