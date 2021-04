Maya Fernández: “El derecho de las mujeres a salud reproductiva es algo que no se puede restringir”

3352f835bc

Múltiples denuncias de mujeres sobre la exigencia que se les estaba haciendo por el personal trabajador de farmacias de presentar una prescripción médica para poder adquirir sus píldoras anticonceptivas levantaron las alarmas en las organizaciones sociales feministas y en los medios de comunicación. Fue tal el revuelo causado que el mismo Instituto de Salud Pública emitió un comunicado público en el que asegura que no existe una nueva disposición en la materia. “Ante las consultas sobre la condición de venta de los anticonceptivos, el Instituto de Salud Pública de Chile informa que no se ha emitido ninguna normativa diferente a las ya existentes en el Código Sanitario, ni ha establecido nuevas limitaciones ni restricciones a la venta de ningún medicamento en esta pandemia”. Desde el Congreso, en tanto, las diputadas que integran la bancada feminista Julieta Kirkwood criticaron la medida y firmaron una carta en la que se exige al ISP y al ministro de Salud, Enrique Paris, que de de pie atrás con la normativa. Para profundizar en los hechos, la diputada socialista Maya Fernández conversó con nuestro medio en la primera edición de Radioanálisis. Consultada sobre la gravedad que importa el que las mujeres no puedan acceder a las píldoras anticonceptivas, la diputada manifestó que esta situación no tiene precedente, ya que aunque el ISP aclaró que siempre ha sido necesario contar con prescripción médica para adquirirlos, en la práctica eso nunca fue necesario. “La aclaración del ISP no resuelve el problema y esto tiene urgencia. Se deben garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el derecho de la mujer a acceder al anticonceptivo”. “Estamos en un año muy duro, con el sistema de salud muy estresado por la pandemia por lo que solicitar receta cada vez que las mujeres necesitemos anticonceptivos realmente no corresponde”, agregó. En cuanto a la decisión colectiva de las farmacias de exigir la prescripción médica actualmente y, particularmente, la negación del director del ISP de alguna instrucción general de parte del organismo al respecto, la legisladora señaló que desde la Cámara ya se ofició y se pidió una reunión con representantes del Minsal para aclarar lo ocurrido. “Cuando nos enteramos de esto, que no se trataba de un caso aislado y que se trata de una normativa vigente desde hace tiempo, decidimos intervenir. Ni siquiera es una decisión que puede atribuirse solo a la pandemia, porque ya llevamos un año con ella. No se entiende esta exigencia y nuestra labor es garantizar los derechos de las mujeres a tener anticonceptivos, debemos evitar embarazos no deseados, entonces lo que debiera ocurrir es que se revierta la medida de pedir receta”. La diputada además puntualizó en el hecho que sea ahora que se exige por parte de las farmacias este documento para la venta de los medicamentos tendientes y ahondó en que más allá de las razones que se han esgrimido, como por ejemplo, la regulación de las compras por internet, el tema central es que se está cercenando derechos específicos de las mujeres. Respecto de lo ocurrido anteriormente, cuando se entregaron anticonceptivos en mal estado lo que derivó en una serie de embarazos para mujeres que recibieron tales píldoras entregadas por el propio Estado, sumada a la decisión de las farmacias de exigir una receta pueden formar parte de una suerte de restricción de los derechos de las mujeres, y cómo eso no ha tenido respuestas contundentes de parte del Estado, la legisladora realizó un análisis en el que destacó la falta de regulación del aborto también como una lesión a los derechos de las mujeres. “Dado que en Chile el aborto es ilegal, nos quedamos sin ninguna respuesta para las mujeres que quedaron embarazadas. Lo mismo pasa con los anticonceptivos porque hay muchas mujeres que no pueden acceder a una receta mensual, entonces lo que hay que garantizar son los derechos de la mujeres de acceder a anticonceptivos en buen estado. Lo que ha pasado últimamente es impresentable, estamos volviendo a épocas que no queremos porque el derecho de las mujeres a salud reproductiva es algo que lograron las mismas mujeres y no se puede restringir”. Ante la falta de medidas concretas del Ejecutivo y consultada sobre la posibilidad que el Legislativo pueda modificar el Código Sanitario en orden a impedir que esta situación vuelva a repetirse, Maya Fernández aseguró que ya se encuentran trabajando en ello. “La Ministra de la Mujer y Equidad de Género ya manifestó que se exigirá al ISP revertir la medida y espero que el Ministerio de Salud escuche a la ministra, pero desde la Cámara de Diputados y Diputadas no nos vamos a quedar de brazos cruzados porque no puede ocurrir que en Chile las mujeres queden sin pastillas anticonceptivas. Es muy importante más que dar explicaciones, que el ISP dé soluciones”. Finalmente la representante del distrito 10 reflexionó sobre las diferentes situaciones de vulneración legal que atraviesan las mujeres en Chile. “La urgencia es garantizar, sobre todo en pandemia, a las mujeres el derecho a los anticonceptivos. Ha habido muchas cosas en las que el Gobierno no ha estado a la altura en esta época, pero esto es muy brutal porque hay mujeres que sufren violencia, que han perdido sus trabajos y es nuestra obligación dar garantías a sus derechos”. “De una vez por todas debemos tener un Gobierno que escuche y garantice los derechos de las mujeres“, concluyó.

