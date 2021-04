1e33e706b7

Economía Camila Vallejo: “Tenemos a un Presidente escondido, cuidando los bolsillos de sus amigos supermillonarios” La diputada del Partido Comunista se refirió a los resultados del último listado de Revista Forbes sobre las grandes fortunas del mundo que demostró que el patrimonio de los multimillonarios chilenos se incrementó durante la pandemia. Diario Uchile Miércoles 7 de abril 2021 11:14 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo, se refirió al último listado de la Revista Forbes que identificó que el patrimonio de las grandes fortunas del mundo (incluido Chile) se incrementó durante la pandemia, en un contexto en que en nuestro país se discute la implementación de un tributo especial para los llamados “super ricos”. En ese sentido, la parlamentaria señaló que “esta noticia indigna porque se conoce justo el mismo día que conocemos informaciones sobre el empobrecimiento de la población durante la pandemia y cómo grandes segmentos de la población de ingresos medios cayeron en la vulnerabilidad, entonces una dice que estamos realmente viviendo la peor cara de nuestro país que ya tiene una base estructural de desigualdad y ahora esa base se ha incrementado brutalmente durante la pandemia”. La diputada hizo el nexo además con el debate que se ha dado respecto de crear un tributo especial y transitorio para las grandes fortunas, en ese sentido, añadió que “cuando presentamos el proyecto de impuesto a los super ricos sabíamos que existía esta desigualdad pero nunca pensamos que llegaría a tanto (…) Esto empieza a ser escandaloso, vergonzoso, indignante y esperamos que el Congreso esté a la altura para enfrentar esta discusión, porque, al menos, la semana pasada los parlamentarios de derecha no quisieron avanzar en una lógica redistributiva para enfrentar la pandemia”. Respecto de las razones que han llevado a la derecha a oponerse a esta iniciativa, la diputada Camila Vallejo señaló que “son las mismas de siempre, ya no sé si valga la pena mencionarlas porque están sacadas del mismo libreto que otros proyectos como el de 40 horas, el tercer retiro y cualquiera que vaya en la línea de un cambio estructural o que tienda a perjudicar en algo a las grandes empresas y la clase dominante”. En esa línea apuntó también al Presidente Sebastián Piñera “él está escondido, ya no está dando la cara, son sus ministros quienes hablan por él, o sea, lo que estamos viviendo es que tenemos un Presidente escondido, cuidándole el bolsillo a sus amigos supermillonarios, mientras los ministros reparten migajas a los chilenos (…) es representa el Presidente en este momento, una persona que está más interesada en mandar a sus ministros a hacer reserva de constitucionalidad para proteger su patrimonio y el de sus amigos y no aparece para dar la cara, lo cual me parece impresentable”. Asimismo, la diputada enfatizó en las necesidad de aprovechar el proceso constitucional para hacer cambios en la institucionalidad y dotar de mayores herramientas al Congreso “la gran mayoría de los proyectos de ley dependen de la iniciativa exclusiva del Presidente, o sea, estamos hablando que el gobierno no es un colegislador, es el Congreso el que colegisla, nosotros no podemos presentar proyectos que impliquen gastos para el Estado, que dote de una facultad a un organismo del estado y menos que cree un organismo del Estado”. Al respecto añadió que “hay que avanzar a un sistema menos presidencialista, un sistema donde el Congreso, además de ser unicameral, sea un espacio de representación, con más facultades en materia presupuestaria, tributaria, etcetera”. Foto: Agencia Aton.

