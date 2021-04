1e33e706b7

Género Fiscalía cambia condiciones de acuerdo reparatorio que tenía con activistas de #JusticiaPorNicoleSaavedra El acuerdo consistía en la realización de un mural en conmemoración a Nicole Saavedra en el frontis de la institución; sin embargo, el ente persecutor dio pie atrás y decidió cambiar el lugar. Diario Uchile Miércoles 7 de abril 2021 14:55 hrs.

En febrero de este año, la Fiscalía de Quillota y la Fiscalía Regional de Valparaíso propusieron un acuerdo reparatorio a las cinco activistas que en 2019 ocuparon pacíficamente la fiscalía exigiendo justicia para Nicole Saavedra. El acuerdo consistía en la realización de un mural en conmemoración a Nicole Saavedra en el frontis de la institución. Sin embargo, el ente persecutor dio pie atrás y decidió cambiar el lugar original en que se ubicaría el mural. A tres años del asesinato de Nicole Saavedra y frente a la frustración provocada por el lento avance del proceso judicial, en junio de 2019 cinco mujeres del movimiento Justicia Por Nicole Saavedra realizaron una ocupación pacífica en las dependencias de la Fiscalía de Quillota exigiendo justicia. En diciembre de 2020 Fiscalía decidió acusar a las cinco mujeres por desórdenes públicos y daños calificados, pese a que las pruebas no acreditan ni la existencia de estos delitos ni menos que estas mujeres los hayan cometido, solicitando 300 días de prisión y una multa de 11 UTM, más 3 años de presidio para cada una de ellas. El acuerdo En febrero de 2021 la Fiscalía y la defensa de las activistas llegaron al acuerdo de hacer una actividad reparatoria, la que consistía en un acto conmemorativo y la realización de un mural en el frontis de la Fiscalía Local de Quillota, cuyo diseño, tamaño y contenido se presentaría al Ministerio Público, y se aprobaría en la audiencia de este miércoles 7 de abril. El mural conmemorativo a Nicole Saavedra Bahamondes fue diseñado voluntariamente por la artista Telly Gacitúa y mediría 12 metros de largo. Éste incluye la imagen de Nicole, y de otras mujeres que representan a familiares, comunidades y feministas que luchan contra los femicidios. Sin embargo, en la audiencia de este 7 de abril el fiscal Elizardo Tapia planteó la modificación de los términos originales del acuerdo: cambiar la ubicación del mural debido a que no existe consentimiento por parte de funcionarias y funcionarios de la Fiscalía Local de Quillota para realizarlo en el frontis de sus dependencias, proponiendo que se realice en cualquier otro muro que decida el movimiento Justicia Por Nicole Saavedra. Exigir justicia no es delito En un video explicativo publicado por Justicia por Nicole Saavedra, Silvana del Valle comentó que esperan que el Ministerio Público recapacite, “entendiendo que su labor en esta causa de la toma y en el esclarecimiento del crimen de Nicole Saavedra Bahamondes ha dejado mucho que desear”. Si Fiscalía no cambia su postura, la defensa comenta que apostarán por el juicio oral. “Estamos absolutamente convencidas de que no hubo delito alguno, que exigir justicia no es delito, y vamos a defender a las cinco de la toma hasta obtener su absolución”, cerró Silvana del Valle. María Bahamondes, prima de Nicole y una de las cinco activistas criminalizadas, cuestionó que “es lamentable que terminemos en esto porque vamos a cumplir cinco años luchando por Justicia por Nicole, mientras Víctor Pulgar (el lesbofemicida de Nicole Saavedra) tiene todas las garantías en la cárcel, tiene celular y está tranquilo”. A lo anterior, María agregó: “Estamos muy dolidas, la rabia es tremenda y fijan audiencia para la fecha en que se cumple otro año del asesinato de Nicole. ¿Qué esperan de nosotras? Si lo que tenemos dentro es rabia, dolor y pena de ver cómo día a día están matando a las mujeres y nadie hace nada, ellos no hacen su trabajo”. En esta línea, organizaciones como el movimiento Justicia Por Nicole Saavedra, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y AML Defensa Mujeres exigen que el Ministerio Público y los Tribunales reconozcan que las cinco activistas que demandaban #JusticiaPorNicoleSaavedra no cometieron delito alguno, y que se investigue y sancione adecuadamente el crimen de Nicole y otros cometidos contra mujeres y niñas en la zona de Limache, Quillota, El Melón y La Calera. La audiencia de preparación del juicio oral se citó para el miércoles 23 de junio del 2021 a las 9:30 AM, mismo día que se cumplen cinco años del lesbofemicidio de Nicole Saavedra Bahamondes.

