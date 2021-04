1e33e706b7

78e560a9c3

Trazabilidad: informe Colmed y universidades revela escasez de profesionales y lentitud para entregar resultados El informe se realizó sobre la base de encuestas en distintos centros de atención primaria de salud en todas las regiones del país. La mayoría de los centros encuestados denunció insuficiencia presupuestaria, inestabilidad e inseguridad de recursos además de una notoria disminución en la contratación personal para ejecutar la trazabilidad Claudia Carvajal G. Miércoles 7 de abril 2021 14:10 hrs.

Según el 8° reporte de la “Monitorización de la estrategia de Testeo-Trazabilidad-Aislamiento en la APS”, desarrollado por el Colegio Médico, las universidades de Chile y de La Frontera, la Sociedad Chilena de Medicina Familiar y la Agrupación de Médicos de Atención Primaria de Salud, efectuada a 80 centros de salud primaria y 11 direcciones de salud municipal diferentes, en todas las regiones del país entre el 26 y 31 Marzo 2021, sólo un 23% de los centros manifiesta posibilidades de aislar a todas las personas que lo requieren en residencias sanitarias en un lapso menor a 24 hrs. Asimismo, uno de cada tres centros de Atención Primaria de Salud del país no puede llevar a cabo la trazabilidad a los casos sospechosos de Covid-19. Esta cifra es cuatro veces a la que refirieron los recintos de salud en los reportes anteriores y que señalaba que solo el 9% estaba impedido de ejecutar correctamente la estrategia de TTA. Otro punto importante es la falta de recursos estables que permita efectivamente llevar a cabo la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, como lo explicó la doctora Soledad Barría directora del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la U. de Chile. “Casi el 80% de los centros no recibe un monto fijo constante para esta estrategia y casi 64% dice que los recursos son insuficientes. Es decir, no hay un monto conocido que sea estable en el tiempo y con los cuales ellos puedan contar para poder ir mejorando esta estrategia”. Según los datos levantados por las organizaciones gremiales y los centros académicos hay un 43% de los centros que señalan que existe descoordinación para efectuar la trazabilidad entre la Atención Primaria y la SEREMI. Ello se debería a la dictación del 793 del 3 de marzo 2021, que vuelve a poner el rol de la Trazabilidad en las SEREMI, aunque en la práctica no son ellos quienes la realizan por lo que se da un riesgo de mayor fragmentación de la estrategia y posibles pérdida y retraso en el traspaso de la información y datos.

En ese sentido, la doctora Francisca Crispi, presidenta del Colegio Médico Santiago hizo un llamado al fortalecimiento de todos los mecanismos de control del virus y a comprender que la estrategia TTA no puede quedar en segundo plano. “La trazabilidad si llega tarde no sirve. Tiene que ser oportuna ya que si no logramos comunicarnos con los contactos en el plazo adecuado, no vamos a poder evitar que generen más contagios. Vemos que la mayoría de los centros traza a los contactos estrechos solamente una vez que recibe el resultado del examen PCR del caso índice, por eso mantenemos nuestra recomendación de que los casos sospechosos también deberían ser trazados”. Esta idea fue reforzada por la ex ministra de Salud, quien enfatizó en que la estrategia TTA debe ser llevada a cabo en los territorios donde están ubicados los centros APS. “Hoy es imprescindible hacer un esfuerzo en la estrategia de TTA. Si no disminuimos los contagios comunitarios vamos a estar en una gravísima situación. Es urgente volver a instalar la premura en esta estrategia, lo necesitamos para tener un mejor control de la pandemia. Necesitamos urgentemente volver a poner énfasis en esta estrategia de trazabilidad y donde tiene que ser, en la APS”, señaló la doctora María Soledad Barría, directora del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la U. de Chile. Demora en entrega de resultados y falta de testeos activos en los lugares de residencia Respecto del tiempo para recibir el resultado del examen de PCR en los diferentes establecimientos en la semana en que se llevó a cabo la encuesta, sólo 5% manifestó que recibe los resultados en menos de 24 horas, un 41% lo hace en un lapso entre 24 y 48 horas, mientras que se produjo un incremento con la encuesta anterior entre aquellos centros que reciben los resultados entre 48 y 72 horas: de un 35% al 42,5. Por otra parte se catastró una leve disminución de 12 a 10% entre los que lo reciben después de las 72 hrs. Frente a la pregunta acerca del lugar donde se está realizando testeo activo en la última semana, un 32,84% de los centros informó que realizan éste en espacios de circulación de público general como ferias, mall y supermercados, y un 29,19% refiere hacerlo en zonas donde se ha detectado mayor concentración de casos COVID-19. Solo un 13% de los centros refiere haber realizado testeo activo en la última semana en zonas donde hay alta densidad poblacional o hacinamientos (cités,

campamento) y el mismo porcentaje refiere haberlo realizado en instituciones cerradas (centros penitenciarios, ELEAM, SENAME). En el análisis se evidenció un mayor déficit en los recursos financieros y humanos disponibles. La mayoría de los centros encuestados denunció insuficiencia presupuestaria, inestabilidad e inseguridad de recursos , además de una notoria disminución en la contratación personal para ejecutar la trazabilidad o re destinación de los mismos a labores diferentes. Por ello, la doctora Ingrid Kremser, Presidenta Agrupación Atención Primaria interpeló a las autoridades sanitarias a abordar esta situación para mejorar tanto la calidad de la estrategia como para evitar la sobrecarga de los equipos dado el marco sanitario en el que se encuentra nuestro país. “En este contexto sanitario complejo que estamos atravesando como país, con un alto número de contagios por COVID-19 se hace necesario y nuestro mayor deseo es que el Minsal pueda acoger nuestras recomendaciones con la única finalidad de fortalecer la estrategia de TTA, que se pueda trabajar coordinadamente entre la atención primaria y las seremis y que esto se traduzca en beneficios para nuestra población”. Finalmente, tanto el Colegio Médico como las Universidades que participaron de este estudio insistieron en el fortalecimiento de la estrategia a nivel de los territorios de APS, con recursos económicos y humanos suficientes en orden a seguir la recomendación de la OMS que considera que el testeo, la trazabilidad y el aislamiento son claves para el control de la pandemia.

Según el 8° reporte de la “Monitorización de la estrategia de Testeo-Trazabilidad-Aislamiento en la APS”, desarrollado por el Colegio Médico, las universidades de Chile y de La Frontera, la Sociedad Chilena de Medicina Familiar y la Agrupación de Médicos de Atención Primaria de Salud, efectuada a 80 centros de salud primaria y 11 direcciones de salud municipal diferentes, en todas las regiones del país entre el 26 y 31 Marzo 2021, sólo un 23% de los centros manifiesta posibilidades de aislar a todas las personas que lo requieren en residencias sanitarias en un lapso menor a 24 hrs. Asimismo, uno de cada tres centros de Atención Primaria de Salud del país no puede llevar a cabo la trazabilidad a los casos sospechosos de Covid-19. Esta cifra es cuatro veces a la que refirieron los recintos de salud en los reportes anteriores y que señalaba que solo el 9% estaba impedido de ejecutar correctamente la estrategia de TTA. Otro punto importante es la falta de recursos estables que permita efectivamente llevar a cabo la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, como lo explicó la doctora Soledad Barría directora del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la U. de Chile. “Casi el 80% de los centros no recibe un monto fijo constante para esta estrategia y casi 64% dice que los recursos son insuficientes. Es decir, no hay un monto conocido que sea estable en el tiempo y con los cuales ellos puedan contar para poder ir mejorando esta estrategia”. Según los datos levantados por las organizaciones gremiales y los centros académicos hay un 43% de los centros que señalan que existe descoordinación para efectuar la trazabilidad entre la Atención Primaria y la SEREMI. Ello se debería a la dictación del 793 del 3 de marzo 2021, que vuelve a poner el rol de la Trazabilidad en las SEREMI, aunque en la práctica no son ellos quienes la realizan por lo que se da un riesgo de mayor fragmentación de la estrategia y posibles pérdida y retraso en el traspaso de la información y datos.

En ese sentido, la doctora Francisca Crispi, presidenta del Colegio Médico Santiago hizo un llamado al fortalecimiento de todos los mecanismos de control del virus y a comprender que la estrategia TTA no puede quedar en segundo plano. “La trazabilidad si llega tarde no sirve. Tiene que ser oportuna ya que si no logramos comunicarnos con los contactos en el plazo adecuado, no vamos a poder evitar que generen más contagios. Vemos que la mayoría de los centros traza a los contactos estrechos solamente una vez que recibe el resultado del examen PCR del caso índice, por eso mantenemos nuestra recomendación de que los casos sospechosos también deberían ser trazados”. Esta idea fue reforzada por la ex ministra de Salud, quien enfatizó en que la estrategia TTA debe ser llevada a cabo en los territorios donde están ubicados los centros APS. “Hoy es imprescindible hacer un esfuerzo en la estrategia de TTA. Si no disminuimos los contagios comunitarios vamos a estar en una gravísima situación. Es urgente volver a instalar la premura en esta estrategia, lo necesitamos para tener un mejor control de la pandemia. Necesitamos urgentemente volver a poner énfasis en esta estrategia de trazabilidad y donde tiene que ser, en la APS”, señaló la doctora María Soledad Barría, directora del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la U. de Chile. Demora en entrega de resultados y falta de testeos activos en los lugares de residencia Respecto del tiempo para recibir el resultado del examen de PCR en los diferentes establecimientos en la semana en que se llevó a cabo la encuesta, sólo 5% manifestó que recibe los resultados en menos de 24 horas, un 41% lo hace en un lapso entre 24 y 48 horas, mientras que se produjo un incremento con la encuesta anterior entre aquellos centros que reciben los resultados entre 48 y 72 horas: de un 35% al 42,5. Por otra parte se catastró una leve disminución de 12 a 10% entre los que lo reciben después de las 72 hrs. Frente a la pregunta acerca del lugar donde se está realizando testeo activo en la última semana, un 32,84% de los centros informó que realizan éste en espacios de circulación de público general como ferias, mall y supermercados, y un 29,19% refiere hacerlo en zonas donde se ha detectado mayor concentración de casos COVID-19. Solo un 13% de los centros refiere haber realizado testeo activo en la última semana en zonas donde hay alta densidad poblacional o hacinamientos (cités,

campamento) y el mismo porcentaje refiere haberlo realizado en instituciones cerradas (centros penitenciarios, ELEAM, SENAME). En el análisis se evidenció un mayor déficit en los recursos financieros y humanos disponibles. La mayoría de los centros encuestados denunció insuficiencia presupuestaria, inestabilidad e inseguridad de recursos , además de una notoria disminución en la contratación personal para ejecutar la trazabilidad o re destinación de los mismos a labores diferentes. Por ello, la doctora Ingrid Kremser, Presidenta Agrupación Atención Primaria interpeló a las autoridades sanitarias a abordar esta situación para mejorar tanto la calidad de la estrategia como para evitar la sobrecarga de los equipos dado el marco sanitario en el que se encuentra nuestro país. “En este contexto sanitario complejo que estamos atravesando como país, con un alto número de contagios por COVID-19 se hace necesario y nuestro mayor deseo es que el Minsal pueda acoger nuestras recomendaciones con la única finalidad de fortalecer la estrategia de TTA, que se pueda trabajar coordinadamente entre la atención primaria y las seremis y que esto se traduzca en beneficios para nuestra población”. Finalmente, tanto el Colegio Médico como las Universidades que participaron de este estudio insistieron en el fortalecimiento de la estrategia a nivel de los territorios de APS, con recursos económicos y humanos suficientes en orden a seguir la recomendación de la OMS que considera que el testeo, la trazabilidad y el aislamiento son claves para el control de la pandemia.