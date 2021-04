e8e18d0312

c53e81eb5d

Educación Carlos Díaz: “Estamos ante un Ministerio irresponsable y que no cuida la vida y la salud de las comunidades escolares” El Presidente del Colegio de Profesores aseguró que en el Ministerio de Educación existe una visión economicista de la pandemia en Chile. "Nuestra denuncia es que se expone innecesariamente al docente, al trabajador de la educación", manifestó el dirigente. Diario Uchile Jueves 8 de abril 2021 11:33 hrs.

Este jueves, en la primera edición de Radioanálisis, el Presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, analizó el retorno a clases presenciales en el marco del explosivo aumento de contagios de Sars-Cov 2 y cifras de positividad que no se habían dado antes en los trece meses de pandemia en Chile. Consultado sobre lo ocurrido con el Ministro de Educación, Raúl Figueroa, quien descartó que la decisión de retornar a clases fuera apresurada ante el emplazamiento del Magisterio por la situación que enfrentan los profesores que deben seguir asistiendo a los establecimientos en medio de la compleja situación sanitaria, el presidente del Colegio de Profesores aseguró que el titular de Educación no logra comprender lo que sucede en Chile. “La tozudez y esta lógica de pretender la presencialidad a cualquier costo, pese a que los niveles de contagio son superiores a los del año pasado, cuando las escuelas estuvieron cerradas, dan cuenta de lo que hemos señalado todo este tiempo: que estamos ante un Ministerio irresponsable y que no cuida la vida y la salud de las comunidades escolares. Si se toman los antecedentes del número de muertes de niños, niñas y adolescentes que han muerto por covid, que son 81 pese a que el Ministro aseguró que a los niños no les ocurriría nada. Pero se insiste en esta medida, no obstante el fracaso que significó marzo con este deseo de volver a clases presenciales aunque las madres o padres no lo consideraron, entonces, creemos que esto es solo tozudez del Ministro”, señaló. En cuanto a los lugares que registran mayor cantidad de denuncias, Díaz señaló que hasta el martes recopilaron 70 casos en que se obliga a profesores y asistentes de la educación a asistir a escuelas, jardines y liceos para realizar labores que se podrían realizar desde los hogares. “El jueves pasado las autoridades señalaron que solo deben salir de las casas quienes estén en Fase 1 solo a hacer labores que no se puedan realizar sino presencialmente, y que se debe priorizar lo telemático. En muchas escuelas se obliga a profesores a realizar las clases telemáticas desde los establecimientos, cuando el profesor o profesora puede hacerlos desde su hogar. Nuestra denuncia es que se expone innecesariamente al docente, al trabajador de la educación a tener que desplazarse, tomar locomoción colectiva y a tener que interactuar con otros funcionarios más en un mismo espacio. Eso no tiene sentido si queremos bajar las cifras de contagio a nivel país”. En materia de nuevos contagios, el representante del Magisterio hizo un llamado al Ministerio a reflexionar sobre su postura a la luz de las nuevas variantes y en especial del síndrome PIMS que afecta a los niños. “Lamentablemente ya han muerto tres niños y hay 174 contagiados. Este síndrome lleva a la muerte y uno esperaría que hubiese una actitud distinta, incluso desde el Congreso hay una iniciativa de ley para que los colegios y escuelas solo puedan abrir desde fase 4 en adelante, algo que nosotros apoyamos y esperamos se transforme en ley. El Ministro sin embargo lo rechazó de inmediato, por tanto, nuestras miradas son muy distintas: desde el Ministerio se prioriza el lado económico, de fortalecer la economía por sobre la vida y la salud y eso es algo que nosotros no compartimos”. “Fruto de la reapertura de los colegios ya tenemos varios casos de colegas contagiados y en lo que va de la pandemia ya son más de cincuenta los docentes que han fallecido por covid. Eso nos lleva a tener una preocupación mayor en el cuidado de la vida y la salud de nuestras comunidades educativas”, agregó. En materia de salud mental de los NNA que se han visto seriamente afectados por la falta de socialización, el Colegio de Profesores a través de su presidente manifestó que justamente esa es otra de las razones por las que es necesario organizar bien y tomar decisiones fundadas en orden a salir de la situación de confinamiento en que nos encontramos. “En esta lógica de tratar de resolver los temas a medias vamos a continuar este año y quizás más y esta situación se va seguir produciendo. En el intertanto mueren personas, por tanto, es muy difícil enfrentar esto. Hemos dicho que es fundamental garantizar las condiciones de comunicación y conectividad para nuestros estudiantes porque lo peor es que ese porcentaje del 30% de estudiantes que no puede conectarse con sus compañeros y profesores, aumente. Allí es donde el Ministerio debe jugar un papel clave y entregar los medios para acercar los niños a la escuela. “Pero no se han hecho las cosas bien y, en vez de ir progresando en la resolución de problemas, éstos se van incrementando”, sentenció como conclusión.

Este jueves, en la primera edición de Radioanálisis, el Presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, analizó el retorno a clases presenciales en el marco del explosivo aumento de contagios de Sars-Cov 2 y cifras de positividad que no se habían dado antes en los trece meses de pandemia en Chile. Consultado sobre lo ocurrido con el Ministro de Educación, Raúl Figueroa, quien descartó que la decisión de retornar a clases fuera apresurada ante el emplazamiento del Magisterio por la situación que enfrentan los profesores que deben seguir asistiendo a los establecimientos en medio de la compleja situación sanitaria, el presidente del Colegio de Profesores aseguró que el titular de Educación no logra comprender lo que sucede en Chile. “La tozudez y esta lógica de pretender la presencialidad a cualquier costo, pese a que los niveles de contagio son superiores a los del año pasado, cuando las escuelas estuvieron cerradas, dan cuenta de lo que hemos señalado todo este tiempo: que estamos ante un Ministerio irresponsable y que no cuida la vida y la salud de las comunidades escolares. Si se toman los antecedentes del número de muertes de niños, niñas y adolescentes que han muerto por covid, que son 81 pese a que el Ministro aseguró que a los niños no les ocurriría nada. Pero se insiste en esta medida, no obstante el fracaso que significó marzo con este deseo de volver a clases presenciales aunque las madres o padres no lo consideraron, entonces, creemos que esto es solo tozudez del Ministro”, señaló. En cuanto a los lugares que registran mayor cantidad de denuncias, Díaz señaló que hasta el martes recopilaron 70 casos en que se obliga a profesores y asistentes de la educación a asistir a escuelas, jardines y liceos para realizar labores que se podrían realizar desde los hogares. “El jueves pasado las autoridades señalaron que solo deben salir de las casas quienes estén en Fase 1 solo a hacer labores que no se puedan realizar sino presencialmente, y que se debe priorizar lo telemático. En muchas escuelas se obliga a profesores a realizar las clases telemáticas desde los establecimientos, cuando el profesor o profesora puede hacerlos desde su hogar. Nuestra denuncia es que se expone innecesariamente al docente, al trabajador de la educación a tener que desplazarse, tomar locomoción colectiva y a tener que interactuar con otros funcionarios más en un mismo espacio. Eso no tiene sentido si queremos bajar las cifras de contagio a nivel país”. En materia de nuevos contagios, el representante del Magisterio hizo un llamado al Ministerio a reflexionar sobre su postura a la luz de las nuevas variantes y en especial del síndrome PIMS que afecta a los niños. “Lamentablemente ya han muerto tres niños y hay 174 contagiados. Este síndrome lleva a la muerte y uno esperaría que hubiese una actitud distinta, incluso desde el Congreso hay una iniciativa de ley para que los colegios y escuelas solo puedan abrir desde fase 4 en adelante, algo que nosotros apoyamos y esperamos se transforme en ley. El Ministro sin embargo lo rechazó de inmediato, por tanto, nuestras miradas son muy distintas: desde el Ministerio se prioriza el lado económico, de fortalecer la economía por sobre la vida y la salud y eso es algo que nosotros no compartimos”. “Fruto de la reapertura de los colegios ya tenemos varios casos de colegas contagiados y en lo que va de la pandemia ya son más de cincuenta los docentes que han fallecido por covid. Eso nos lleva a tener una preocupación mayor en el cuidado de la vida y la salud de nuestras comunidades educativas”, agregó. En materia de salud mental de los NNA que se han visto seriamente afectados por la falta de socialización, el Colegio de Profesores a través de su presidente manifestó que justamente esa es otra de las razones por las que es necesario organizar bien y tomar decisiones fundadas en orden a salir de la situación de confinamiento en que nos encontramos. “En esta lógica de tratar de resolver los temas a medias vamos a continuar este año y quizás más y esta situación se va seguir produciendo. En el intertanto mueren personas, por tanto, es muy difícil enfrentar esto. Hemos dicho que es fundamental garantizar las condiciones de comunicación y conectividad para nuestros estudiantes porque lo peor es que ese porcentaje del 30% de estudiantes que no puede conectarse con sus compañeros y profesores, aumente. Allí es donde el Ministerio debe jugar un papel clave y entregar los medios para acercar los niños a la escuela. “Pero no se han hecho las cosas bien y, en vez de ir progresando en la resolución de problemas, éstos se van incrementando”, sentenció como conclusión.