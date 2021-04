98ff5bc7f0

Salud Gremios de la salud advierten sobre crítica situación en hospitales: “Se nos exige abrir camas donde no se puede” Dirigentes y dirigentas del gremio de la salud dejaron de manifiesto la complicada situación que se está viviendo en los hospitales metropolitanos, lo que se suma a compromisos incumplidos por parte de las autoridades como de denominado "bono covid". Diario Uchile Jueves 8 de abril 2021 18:38 hrs.

Decenas de trabajadores de la salud se dieron cita durante esta mañana en las afueras del Hospital San Juan de Dios, para manifestar de manera pacífica su molestia con las condiciones en la cuales están trabajando actualmente los funcionaros del centro hospitalario, así como la nula respuesta que han tenido por parte del Ministerio de Salud. Diferentes dirigentes sindicales del gremio de la salud dejaron de manifiesto la complicada situación que se está viviendo en los hospitales metropolitanos. Así lo expresó Alejandra Díaz, dirigenta sindical de la Asociación de Enfermeras, quien señaló que “esto es una catástrofe, se nos exige abrir camas donde no se puede. En estos momentos no hay unidad que no haya sido reconvertida”. En esa linea, Díaz sostuvo que las condiciones laborales de las enfermeras cada día son peores “se nos está exigiendo aumentar el radio enfermera – paciente, normalmente en la UCI tenemos una enfermera por cada tres pacientes , y ahora nos quieren obligar a tener cuatro pacientes por enfermera, eso va en desmedro en la atención de calidad de los pacientes” subrayó. Por su parte Franz Bagus, presidente de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Salud del Hospital San Juan de Dios indicó que el problema no tiene relación con la infraestructura , si no mas bien con la logística para llevar a cabo las trasformaciones de camas, enfatizando en la inversión en personal: “Las camas necesitan kinesiólogos, auxiliares que hagan el aseo, un técnico y un tecnólogo medico que haga los exámenes. Necesitamos reconvertir esos recursos”. Esta complicada situación, se estaría repitiendo en los principales hospitales de la región, así lo afirmó Mauricio Navarro, director de Federación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud Metropolitana. “Esto esta pasando en casi todos los hospitales, las condiciones son criticas en el San José, Felix Bulnes y Sotero del Rio, es por eso que nos seguiremos movilizando en los centros de salud de la capital”. Navarro también señaló que el Ministerio no habría cumplido con el pago del bono covid a los prestadores de servicio de honorarios , bono que ya fue pagado a los trabajadores de planta: “Han pasado meses y aun ese bono no ha sido cancelado, entonces los trabajadores ven que se les exige y no se le cumple con sus derechos, de ahí nace el sentimiento de desesperanza en el personal” manifestó. Lo cierto es que la ocupación de camas UCI aun no logra descongestionarse. Hoy, el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, informó que de las 4.073 camas que dispone el servicio publico, solo quedan 189 libres, con un 95 % de ocupación, marcando el peak en lo que va de pandemia.

