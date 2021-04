e8e18d0312

c53e81eb5d

Hospital Clínico de la U. de Chile abre su quinta UCI para atención de pacientes con COVID-19 En uno de los peores momentos de la pandemia en Chile, el centro asistencial universitario habilitó una nueva UCI en dependencias de pabellones. “Esta reconversión de espacios se suma a las diversas iniciativas realizadas por el Hospital para hacer frente a la crisis sanitaria y brindar atención y ayuda directa a muchas personas, gran parte de ellos provenientes de los sectores con menos recursos de la Región Metropolitana”, detalla el Rector de la U. de Chile, Ennio Vivaldi. Prensa Uchile Jueves 8 de abril 2021 12:08 hrs.

Ya está habilitada la quinta UCI Hospital Clínico de la Universidad de Chile en dependencias de pabellones. Un esfuerzo mayor del centro asistencial, sus equipos profesionales y administrativos por reconvertir espacios para la atención de pacientes con COVID-19, que también cuenta con la colaboración de las y los estudiantes de las carreras de la salud de la Facultad de Medicina del plantel, en uno de los momentos de mayor demanda para la red integrada de salud en el país El Rector de la U. de Chile, Ennio Vivaldi, explica que en momentos en que la red de salud se encuentra con altos índices de ocupación. “Esta reconversión de espacios se suma a las diversas iniciativas realizadas por el Hospital para hacer frente a la crisis sanitaria y brindar atención y ayuda directa a muchas personas, gran parte de ellos provenientes de los sectores con menos recursos del sector norte de la Región Metropolitana. Hoy, lamentablemente, la pandemia ha generado una situación insostenible en materia financiera que pone en riesgo inminente la continuidad operativa del Hospital”. En 2020 el HCUCH prácticamente triplicó su número de camas de tratamiento intensivo y dio inicio a diversos programas para enfrentar de mejor manera los desafíos que imponía la pandemia, entre ellos, la humanización de cuidados al final de la vida y la incorporación de equipos de apoyo emocional para su personal. Asimismo, realizó importantes iniciativas como la fabricación elementos de protección personal o la creación de un robot para facilitar la comunicación de pacientes aislados, entre otras. Estos esfuerzos se han realizado a pesar de la difícil situación financiera que atraviesa el centro luego de más de un año de crisis sanitaria. Esto, debido a que si bien el hospital es público (por ser parte de la Universidad de Chile, un plantel estatal) y es el principal centro formador de especialistas del país, no pertenece a la red pública de salud, por lo que no recibe financiamiento directo del Ministerio de Salud, y paradójicamente, al no ser privado, tampoco ha podido hacer uso de herramientas financieras, como el crédito FOGAPE, como si lo han hecho otros centros de salud. Durante la pandemia el HCUCH ha contado con el apoyo de las diversas facultades e institutos de la Universidad de Chile, lo que incluyó un endeudamiento interno cercano a los 30 mil millones para mantener operativo el Hospital y que, inevitablemente, llevó a restar presupuesto a otras unidades académicas. Además, contó con donaciones de privados para adquirir equipamiento y crear infraestructura. En la actualidad el Hospital Clínico de la U. de Chile está aún espera la respuesta a la solicitud realizada por el Rector Vivaldi para que se le conceda un Crédito con Aval del Estado por 30 mil millones, que le permitiría recuperar su liquidez. Asimismo, la situación particular que atraviesa el centro asistencial se ha analizado en diversas instancias, como la Cámara de Diputados y el Senado, desde donde se han comprometido transversalmente apoyos para entregar una solución a largo plazo que permita mantener su funcionamiento.

Ya está habilitada la quinta UCI Hospital Clínico de la Universidad de Chile en dependencias de pabellones. Un esfuerzo mayor del centro asistencial, sus equipos profesionales y administrativos por reconvertir espacios para la atención de pacientes con COVID-19, que también cuenta con la colaboración de las y los estudiantes de las carreras de la salud de la Facultad de Medicina del plantel, en uno de los momentos de mayor demanda para la red integrada de salud en el país El Rector de la U. de Chile, Ennio Vivaldi, explica que en momentos en que la red de salud se encuentra con altos índices de ocupación. “Esta reconversión de espacios se suma a las diversas iniciativas realizadas por el Hospital para hacer frente a la crisis sanitaria y brindar atención y ayuda directa a muchas personas, gran parte de ellos provenientes de los sectores con menos recursos del sector norte de la Región Metropolitana. Hoy, lamentablemente, la pandemia ha generado una situación insostenible en materia financiera que pone en riesgo inminente la continuidad operativa del Hospital”. En 2020 el HCUCH prácticamente triplicó su número de camas de tratamiento intensivo y dio inicio a diversos programas para enfrentar de mejor manera los desafíos que imponía la pandemia, entre ellos, la humanización de cuidados al final de la vida y la incorporación de equipos de apoyo emocional para su personal. Asimismo, realizó importantes iniciativas como la fabricación elementos de protección personal o la creación de un robot para facilitar la comunicación de pacientes aislados, entre otras. Estos esfuerzos se han realizado a pesar de la difícil situación financiera que atraviesa el centro luego de más de un año de crisis sanitaria. Esto, debido a que si bien el hospital es público (por ser parte de la Universidad de Chile, un plantel estatal) y es el principal centro formador de especialistas del país, no pertenece a la red pública de salud, por lo que no recibe financiamiento directo del Ministerio de Salud, y paradójicamente, al no ser privado, tampoco ha podido hacer uso de herramientas financieras, como el crédito FOGAPE, como si lo han hecho otros centros de salud. Durante la pandemia el HCUCH ha contado con el apoyo de las diversas facultades e institutos de la Universidad de Chile, lo que incluyó un endeudamiento interno cercano a los 30 mil millones para mantener operativo el Hospital y que, inevitablemente, llevó a restar presupuesto a otras unidades académicas. Además, contó con donaciones de privados para adquirir equipamiento y crear infraestructura. En la actualidad el Hospital Clínico de la U. de Chile está aún espera la respuesta a la solicitud realizada por el Rector Vivaldi para que se le conceda un Crédito con Aval del Estado por 30 mil millones, que le permitiría recuperar su liquidez. Asimismo, la situación particular que atraviesa el centro asistencial se ha analizado en diversas instancias, como la Cámara de Diputados y el Senado, desde donde se han comprometido transversalmente apoyos para entregar una solución a largo plazo que permita mantener su funcionamiento.