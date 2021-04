98ff5bc7f0

José Ignacio “Chascas” Valenzuela: “El melodrama es el mejor género que hemos inventado en Latinoamérica” En conversación con el programa Vuelan las Plumas, el escritor y guionista nacional se refirió a sus inicios en la literatura, sus trabajos para la televisión, su labor como autor de literatura infantil y a la serie ¿Quién mató a Sara?, entre otros temas. play pause Escucha la entrevista aquí. Descargar Diario Uchile Jueves 8 de abril 2021 19:41 hrs.

El 24 de marzo, Netflix estrenó una serie que, rápidamente, se instaló como favorita entre los usuarios de la plataforma de streaming: ¿Quién mató a Sara?, producción escrita por el guionista nacional José Ignacio “Chascas” Valenzuela, quien hoy reside en Estados Unidos. Según comentó el escritor, en conversación con el programa Vuelan las Plumas, espacio conducido por la periodista Vivian Lavín, la obra nació a partir de “una rabia profunda” respecto de la élite chilena: “Escribí ¿Quién mató a Sara? con la rabia que tengo por Chile (…). Esa indignación me genera insomnio y la vertí competa en Sara“, dijo el autor. “Desprecio a nuestra élite y desprecio a esa chileno exitista que además es de donde yo crecí. Yo fui a la Alianza Francesa, a un colegio de élite. Viví en Las Condes toda mi vida. Por eso, a mucha gente le caigo doblemente mal”, dijo el autor, refiriéndose a cómo los cómplices de la dictadura han continuado activos, instalándose en cargos públicos y en medio de una “impunidad bestial”. El escritor también se refirió a su niñez y a sus inicios en la literatura: “Siempre supe que iba a ser escritor”, comentó Valenzuela. “Obviamente, cuando estaba en el colegio despuntaba en las materias humanistas. En la científica sufría como animal, porque siempre he sido muy nerd, muy perno. No me permitía malas notas”, recordó. “Desde muy chico comencé a explorar distintas maneras de la escritura”, añadió el autor. José Ignacio “Chascas” Valenzuela también relató parte de lo que fueron sus inicios como guionista de telenovelas. Al respecto, señaló que hubo momentos en los que fue discriminado por sus mismos profesores de universidad: “Durante muchos años, lo pasé muy mal. Estaba en la universidad, en primer año de literatura y era el regalón de la cátedra. Terminando el año me contrataron en Canal 13 para hacer la primera telenovela Al año siguiente hubo dos ramos que tuve que tomar en el pasillo en la universidad, porque no iban a permitir a un escritor de teleseries (…). Yo tomaba las pruebas en el pasillo. Lo pasé muy mal”, compartió. No obstante, el escritor relató que estas críticas se transformaron en una fortaleza que hoy utiliza a la hora de desarrollar sus diversos proyectos: “Manejo dos mundos que pueden ser súper complementarios. A partir de ese momento decidí que iba a escribir libros que parecieran películas. Iba a escribir teleseries que parecieran sacadas del libro. Iba a ser un híbrido de todo, porque además la pureza me da pánico (…) Esa mezcla terminó por darme una identidad“. Asimismo, Valenzuela indicó que lo latinoamericano es un elemento fundamental en su trabajo. En esa línea, manifestó: “El melodrama es el mejor género que hemos inventado en Latinoamérica”. Por otro lado, el autor se refirió a su trabajo como autor de literatura infantil. Según comentó, esta labor se dio ante el nulo acceso que tuvo respecto de este género durante su niñez. “Renuncié muy rápidamente a todo lo que se viera infantil”, dijo, indicando que este trabajo le permitió reencontrarse con esta etapa de su vida: “Me di cuenta que me había perdido un montón de cosas”, puntualizó. Finalmente, el escritor indicó que, en su trabajo, siempre se le ha gustado explorar diversos lenguajes: “Odio la comodidad. La detesto. La zona de confort es lo más cercano a la mediocridad posible, porque la teoría mía es que cuando uno se pone cómodo, aplica piloto automático y cuando aplicas piloto automático engordas metafóricamente hablando”, cerró Valenzuela.

