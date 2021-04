4b95388997

Política Gael Yeomans: “Soy escéptica que una reforma de pensiones bajo el gabinete de Patricio Melero pueda salir del Congreso” La diputada de Convergencia Social se refirió al nombramiento del exdiputado de la UDI en el ministerio del Trabajo y señaló que detrás de esta decisión "hay una visión ideológica para defender lo que heredamos de la dictadura". Diario Uchile Viernes 9 de abril 2021 12:31 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la diputada de Convergencia Social e integrando de la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados, Gael Yeomans, se refirió a la llegado del exdiputado de la UDI, Patricio Melero al ministerio del Trabajo. Al respecto la parlamentaria sostuvo que “la trayectoria de Patricio Melero indica cuál va a ser el perfil que va a asumir en el ministerio, me parece que no puede hacer borrón y cuenta nueva y tratar de mostrarse como una figura dialogante cuando no lo ha sido”. Asimismo agregó que Melero “ha sostenido una visión ideológica en materia del modelo de pensiones como también del modelo laboral para defender lo que heredamos de la dictadura, así como la constitución del 80, me parece que es un defensor de excluir a las mayores de definiciones importantes como el modelo de pensiones (…) Me parece que, desde esa visión, es muy complejo e incluso soy escéptica que una reforma de pensiones, bajo el gabinete de Patricio Melero, pueda salir del Congreso. Precisamente respecto de ese debate, la diputada de Convergencia Social señaló que “lamentablemente en esa materia creo que el gobierno no ha movido ni un centímetro respecto de lo que podría haber sido un cambio profundo” y agregó que “el haber integrado a Patricio Melero reafirma esa postura, o sea, trajeron a un defensor acérrimo del modelo y eso ratifica que Sebastián Piñera solo quiere defensores de su gestión, pero no moverá ni una coma de lo que ya tenemos actualmente en el sistema de pensiones y el sistema laboral chileno”. En ese sentido y respecto de la posibilidad de avanzar en cambios estructurales, la diputada Yeomans señaló que “creo que la única posibilidad es que el Congreso logre generar la presión y para eso es importante el llamado que ha realizado la ciudadanía por un cambio en materia de pensiones, pero lo veo difícil, porque este gobierno ha presentado una reforma que no toca el modelo y eso es lamentable porque sino tenemos un cambio radical en el sistema esto será aún más grave, pero la intención que veo en el gobierno es de seguir protegiendo el negocio y con esa mentalidad es difícil que tengamos algo distinto“.

