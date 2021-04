4b95388997

5e5db39a65

Covid-19 José Miguel Bernucci: “Acá se está haciendo una apuesta total al efecto de las vacunas, lo que es bastante arriesgado” En entrevista con nuestro medio, el secretario nacional del Colegio Médico advirtió que la situación actual da cuenta de una realidad alarmante. "La cuarentena no va a lograr bajar los casos en menos de 6 a 8 semanas(...)entonces, no nos está sirviendo como herramienta para controlar la pandemia" indicó. Tomás González F. Viernes 9 de abril 2021 15:21 hrs.

Conocidas las peores cifras desde el arribo de la pandemia, con más de 9 mil nuevos contagios reportados en las últimas 24 horas y 129 fallecidos inscritos en el DEIS, la comunidad médica ha vuelto a entrar en estado de alerta. La situación ya era crítica al día de ayer, cuando se reportó la que hasta ese entonces era la cifra más alta de casos nuevos, en momentos en que la ocupación UCI está al borde del colapso. Con las cifras de hoy, en que se dio cuenta de más de 3.894 camas ocupadas, la situación en el corto plazo es preocupante. Así lo manifestó, en entrevista con nuestro medio, el secretario nacional del Colegio Médico, Dr. José Miguel Bernucci, quien advirtió que el escenario actual es crítico y que no cambiar la estrategia podría empeorar. ¿A qué cree que responde esta cifra? “Obviamente que tener más de 9 mil casos es una situación complicada que nos debe llamar a la alarma. Sin embargo, hay que ponerlo en el contexto de que estos 9 mil casos incluyen los acumulados que se produjeron por el día feriado que tuvimos la semana pasada. No obstante, si uno mira la tendencia de la media móvil de los últimos 7 días y lo compara hacia atrás, efectivamente estamos con una pandemia en expansión y, efectivamente, tal como lo hemos señalado, en el peor momento de ésta durante lo que va en los últimos 13 meses. En ese sentido, con un sistema de salud que está prácticamente ocupado en su totalidad, sobre todo las camas críticas, vemos las cifras con bastante preocupación, porque sabemos que entre el 13 a 15% de estos se van a transformar en hospitalizados en 10 a 14 días más, y el 3% de éstos va a requerir una cama crítica, cuando sabemos que el 100% de las UPC de nuestro país están ocupadas”. ¿Cómo se avizora el panorama para un par de semanas más, considerando las cifras de hoy? “Es un panorama bastante sombrío, eso es lejos lo más preocupante, principalmente por esa misma razón, porque sabemos que el 3% de estos casos va a requerir cama crítica, y cuando ya tienes un 100% de ocupación la verdad es que va a depender del flujo de pacientes y de la capacidad que tenga el sistema de abrir nuevas camas, pero sabiendo que no tenemos el recurso humano asegurado”. En ese sentido, hemos visto que Redes Asistenciales en los últimos días ha concretado la compra de más de 400 ventiladores, pero está la duda del recurso humano para manejarlos. ¿Cómo ve esa situación? “Lo que hay que dejar suficientemente claro es que, a diferencia del primer peak a mediados de junio y julio del año pasado, donde la limitante era el ventilador y el recurso físico, y por lo tanto se tuvo que hacer rápida compra, lo cual fue muy bueno por parte de las autoridades; esta vez la limitante no va por el ventilador o el recurso físico, sino que va por el recurso humano. Tenemos alrededor de un 25 a 30% de funcionarios con licencia producto, justamente, del sobre esfuerzo que se hizo durante ese período y, lamentablemente, la capacidad que tiene el sistema de generar formación para que otro recurso humano pueda manejar esos pacientes es prácticamente cero. Una enfermera que se dedica a UPC se demora entre cinco y seis años en formarse, lo mismo un kinesiólogo. Un médico que pueda atender un ventilador se demora entre 10 a 12 años en formarse. Entonces, la verdad es que la capacidad de generar recurso humano a estas alturas es prácticamente cero. Y era por eso, justamente, que, tal como lo señaló el Colmed y otras sociedades científicas, el evitar los contagios y cortar la cadena de transmisión era lo fundamental, principalmente porque los recursos para camas críticas están totalmente limitados”. En términos de trazabilidad, mucho se ha dicho de que ha sido uno de los puntos débiles de la estrategia. ¿Cómo ve que ha influido eso en la situación actual? Considerando que hasta ahora las cuarentenas no han logrado ser efectivas y pareciera ser que se está apuntando al efecto de las vacunas para controlar la pandemia… “Sí, lo que nosotros sabemos, no de manera oficial, pero pensamos que el Gobierno, efectivamente, está haciendo una apuesta total, un all in en idioma de casinos, al efecto de las vacunas. Esto, principalmente, porque, con lo que uno ve en las calles, las cuarentenas no han disminuido la movilidad más allá de un 30% y necesitamos que la movilidad disminuya entre un 60 a 70% para que tenga algún efecto en el corto plazo. La cuarentena no va a lograr bajar los casos en menos de 6 a 8 semanas, estamos hablando de un mes y medio o incluso dos meses. Entonces, no nos está sirviendo como herramienta para controlar la pandemia”. “Paralelo a eso, aquí lo único que ha quedado demostrado es que jamás ha habido una voluntad política real de poner un sistema de trazabilidad robusto. La verdad es que estamos con una búsqueda de contactos que se mantiene similar, con más bajas que subidas, desde hace cuatro o cinco meses atrás. La situación es muy complicada, la Región Metropolitana es la segunda región que tiene peor trazabilidad del país y en alrededor de un tercio de los consultorios ni siquiera se está haciendo la trazabilidad. Acá se está haciendo una apuesta total al efecto de las vacunas, lo que es bastante arriesgado, principalmente porque no sabemos cuál va a ser la respuesta de éstas a la presencia de variantes en nuestro país, especialmente P.1, y porque no sabemos qué porcentaje de los contagios son atribuibles a la variante”. Con todos estos elementos, ¿cómo ve la posibilidad de realizar las elecciones el 15 y 16 de mayo? “Lo que nosotros le hemos señalado al Presidente y la comunidad política es que necesitamos saber qué parámetros sanitarios se van a medir para poder saber si se van a realizar o no las elecciones. Así como nosotros planteamos que 10 días antes de la fecha de abril se tenía que analizar la ocupación de camas UCI, número de casos nuevos y positividad, entre otros; cuáles son los parámetros que vamos a medir antes de la fecha propuesta para mayo. Lo segundo es que esta ley que se hizo para postergarlas necesita tener un plan B, cosa que no tiene actualmente. Porque obviamente que si seguimos en el escenario actual y si los resultados de la vacuna aún no se hacen ver, vamos a estar en una situación bastante parecida. Principalmente porque la trazabilidad no va a mejorar, probablemente van a seguir estas cuarentenas muy laxas, y en ese sentido es la clase política la que tiene que determinar qué plan B se va a hacer. Con la situación actual, si no cambiamos lo que estamos haciendo actualmente, la verdad es que existe una posibilidad de que eventualmente igual se puedan volver a postergar las elecciones”.

Conocidas las peores cifras desde el arribo de la pandemia, con más de 9 mil nuevos contagios reportados en las últimas 24 horas y 129 fallecidos inscritos en el DEIS, la comunidad médica ha vuelto a entrar en estado de alerta. La situación ya era crítica al día de ayer, cuando se reportó la que hasta ese entonces era la cifra más alta de casos nuevos, en momentos en que la ocupación UCI está al borde del colapso. Con las cifras de hoy, en que se dio cuenta de más de 3.894 camas ocupadas, la situación en el corto plazo es preocupante. Así lo manifestó, en entrevista con nuestro medio, el secretario nacional del Colegio Médico, Dr. José Miguel Bernucci, quien advirtió que el escenario actual es crítico y que no cambiar la estrategia podría empeorar. ¿A qué cree que responde esta cifra? “Obviamente que tener más de 9 mil casos es una situación complicada que nos debe llamar a la alarma. Sin embargo, hay que ponerlo en el contexto de que estos 9 mil casos incluyen los acumulados que se produjeron por el día feriado que tuvimos la semana pasada. No obstante, si uno mira la tendencia de la media móvil de los últimos 7 días y lo compara hacia atrás, efectivamente estamos con una pandemia en expansión y, efectivamente, tal como lo hemos señalado, en el peor momento de ésta durante lo que va en los últimos 13 meses. En ese sentido, con un sistema de salud que está prácticamente ocupado en su totalidad, sobre todo las camas críticas, vemos las cifras con bastante preocupación, porque sabemos que entre el 13 a 15% de estos se van a transformar en hospitalizados en 10 a 14 días más, y el 3% de éstos va a requerir una cama crítica, cuando sabemos que el 100% de las UPC de nuestro país están ocupadas”. ¿Cómo se avizora el panorama para un par de semanas más, considerando las cifras de hoy? “Es un panorama bastante sombrío, eso es lejos lo más preocupante, principalmente por esa misma razón, porque sabemos que el 3% de estos casos va a requerir cama crítica, y cuando ya tienes un 100% de ocupación la verdad es que va a depender del flujo de pacientes y de la capacidad que tenga el sistema de abrir nuevas camas, pero sabiendo que no tenemos el recurso humano asegurado”. En ese sentido, hemos visto que Redes Asistenciales en los últimos días ha concretado la compra de más de 400 ventiladores, pero está la duda del recurso humano para manejarlos. ¿Cómo ve esa situación? “Lo que hay que dejar suficientemente claro es que, a diferencia del primer peak a mediados de junio y julio del año pasado, donde la limitante era el ventilador y el recurso físico, y por lo tanto se tuvo que hacer rápida compra, lo cual fue muy bueno por parte de las autoridades; esta vez la limitante no va por el ventilador o el recurso físico, sino que va por el recurso humano. Tenemos alrededor de un 25 a 30% de funcionarios con licencia producto, justamente, del sobre esfuerzo que se hizo durante ese período y, lamentablemente, la capacidad que tiene el sistema de generar formación para que otro recurso humano pueda manejar esos pacientes es prácticamente cero. Una enfermera que se dedica a UPC se demora entre cinco y seis años en formarse, lo mismo un kinesiólogo. Un médico que pueda atender un ventilador se demora entre 10 a 12 años en formarse. Entonces, la verdad es que la capacidad de generar recurso humano a estas alturas es prácticamente cero. Y era por eso, justamente, que, tal como lo señaló el Colmed y otras sociedades científicas, el evitar los contagios y cortar la cadena de transmisión era lo fundamental, principalmente porque los recursos para camas críticas están totalmente limitados”. En términos de trazabilidad, mucho se ha dicho de que ha sido uno de los puntos débiles de la estrategia. ¿Cómo ve que ha influido eso en la situación actual? Considerando que hasta ahora las cuarentenas no han logrado ser efectivas y pareciera ser que se está apuntando al efecto de las vacunas para controlar la pandemia… “Sí, lo que nosotros sabemos, no de manera oficial, pero pensamos que el Gobierno, efectivamente, está haciendo una apuesta total, un all in en idioma de casinos, al efecto de las vacunas. Esto, principalmente, porque, con lo que uno ve en las calles, las cuarentenas no han disminuido la movilidad más allá de un 30% y necesitamos que la movilidad disminuya entre un 60 a 70% para que tenga algún efecto en el corto plazo. La cuarentena no va a lograr bajar los casos en menos de 6 a 8 semanas, estamos hablando de un mes y medio o incluso dos meses. Entonces, no nos está sirviendo como herramienta para controlar la pandemia”. “Paralelo a eso, aquí lo único que ha quedado demostrado es que jamás ha habido una voluntad política real de poner un sistema de trazabilidad robusto. La verdad es que estamos con una búsqueda de contactos que se mantiene similar, con más bajas que subidas, desde hace cuatro o cinco meses atrás. La situación es muy complicada, la Región Metropolitana es la segunda región que tiene peor trazabilidad del país y en alrededor de un tercio de los consultorios ni siquiera se está haciendo la trazabilidad. Acá se está haciendo una apuesta total al efecto de las vacunas, lo que es bastante arriesgado, principalmente porque no sabemos cuál va a ser la respuesta de éstas a la presencia de variantes en nuestro país, especialmente P.1, y porque no sabemos qué porcentaje de los contagios son atribuibles a la variante”. Con todos estos elementos, ¿cómo ve la posibilidad de realizar las elecciones el 15 y 16 de mayo? “Lo que nosotros le hemos señalado al Presidente y la comunidad política es que necesitamos saber qué parámetros sanitarios se van a medir para poder saber si se van a realizar o no las elecciones. Así como nosotros planteamos que 10 días antes de la fecha de abril se tenía que analizar la ocupación de camas UCI, número de casos nuevos y positividad, entre otros; cuáles son los parámetros que vamos a medir antes de la fecha propuesta para mayo. Lo segundo es que esta ley que se hizo para postergarlas necesita tener un plan B, cosa que no tiene actualmente. Porque obviamente que si seguimos en el escenario actual y si los resultados de la vacuna aún no se hacen ver, vamos a estar en una situación bastante parecida. Principalmente porque la trazabilidad no va a mejorar, probablemente van a seguir estas cuarentenas muy laxas, y en ese sentido es la clase política la que tiene que determinar qué plan B se va a hacer. Con la situación actual, si no cambiamos lo que estamos haciendo actualmente, la verdad es que existe una posibilidad de que eventualmente igual se puedan volver a postergar las elecciones”.