Salud Confusam y llamado a movilización: “A los funcionarios de la primera línea se les debe cuidar y no reventar” La Presidenta de la Confederación Nacional de Trabajadores y Trabajadores de la Salud Municipal, Gabriela Flores, explicó que el personal médico que trabaja en Atención Primaria se encuentra en una situación de extrema sobrecarga laboral. Diario Uchile Martes 13 de abril 2021 10:41 hrs.

Este martes en la primera edición de Radioanálisis, la presidenta de la Confusam, Gabriela Flores, analizó la situación que atraviesan los trabajadores de la salud primaria en medio de la crisis sanitaria provocada por la pandemia y el explosivo aumento de casos de contagios de las últimas semanas. En ese sentido, la dirigenta gremial hizo especial énfasis en las condiciones en que las y los trabajadores de la Atención Primaria están realizando las tareas de contención de la pandemia. “Los trabajadores de la primera línea estamos siendo sobreexplotados en nuestra función diaria. Hay un agotamiento, un cansancio, estrés, muchos problemas de salud mental porque hace un año que estamos combatiendo una pandemia. Hay gente que no ha podido hacer uso de sus feriados legales porque hay falta de personal, hoy estamos abocados a la campaña de vacunación sea de las dosis para coronavirus, o para influenza o sarampión, eso sobre el trabajo diario de la entrega de fármacos, entrega de alimentos a domicilio, visitas y telemedicina. Creemos que es importante que la comunidad sepa que, aparte de todo este trabajo que hacemos con gusto por Chile, hoy el Gobierno a través de los servicios de salud nos exige cumplir metas, cumplir indicadores de atención primaria, programaciones y otras cosas más. Esto es grave: o combatimos la pandemia que está en un peak alto de contagios y que eso continuará en las semanas siguientes, o nos dedicamos a las exigencias que el Ministerio hace”. “Además, vemos que los recursos financieros que llegan a las comunas no se reflejan en la contratación de recurso humano para apoyar a los equipos que están agotados. Aparte de eso, en muchos lugares del país estamos siendo violentados por personas que no saben controlar sus emociones y que agreden al personal y destruyen lugares como los servicios de urgencia o Cesfam. Todo esto nos lleva a explicarle a Chile que no podemos seguir en estas condiciones. Si nosotros caemos, ¿quién atenderá a la población? Por eso hacemos el llamado al Gobierno respecto de que a los funcionarios de la primera línea se les debe cuidar y no reventar”. Respecto de la estrategia TTA, la dirigenta de salud explicó que además de todas las funciones que realizan, en Salud Primaria no se ha dejado de hacer trazabilidad en la medida que se entrega la información por parte de la Seremi. “Esto no se hace al 100% porque hay descoordinación entre el trabajo que hacemos en APS con el que realiza la Seremi. Estos últimos días la Subsecretaría de Salud Pública ha determinado que la trazabilidad será de cargo de las seremis y ese es un grave error porque los que trabajan con la comunidad y conocemos la realidad país somos nosotros. Estamos haciendo seguimiento de casos y hemos pesquisado en el trabajo de los equipos en los barrios que hay gente que está contagiada y por temor a perder el trabajo, no se toma exámenes ni informa para poder mantenerlo”. “Lo que falta de recurso humano es al menos un 40%, por eso urge que se inyecten más recursos a la atención primaria, pero no solo eso, sino que se transparenten los recursos que llegan a las comunas dado que hemos tenido información que lo poco que llega no se usa para contratar personal de apoyo”, agregó. En cuanto a las situaciones de violencia que se han visto repetidas durante estas últimas semanas y la promesa del Ejecutivo para entregar soluciones, Gabriela Flores explicó que los trabajadores de la salud lucharon por obtener una ley de protección a los funcionarios de la salud ante actos que pueden poner en riesgo su integridad física y tal normativa está vigente. “De las denuncias que hacen los trabajadores, no todas se remiten a Carabineros o Fiscalía por parte de los empleadores y eso es muy grave. Por eso hemos pedido al Minsal reactivar las mesas de seguridad a nivel nacional para que la ley se aplique para proteger a los funcionarios cuando son agredidos, reciben amenazas o cuando se destruyen centros de salud”. Otro tema al que Gabriela Flores hace mención es la tardanza en el pago del bono COVID para los funcionarios a honorarios que quedó establecido en la negociación del sector público. “Estamos a mitad de abril y eso no se ha concretado pese a que se trata de trabajadores que han sido un gran aporte para los equipos que combatimos pandemia”. “Nuestra movilización tiene como fin dar a conocer a Chile cómo trabaja la atención primaria, cómo somos sobreexplotados, cómo nos presionan para cumplir actividades que pueden esperar porque en Chile la prioridad es la pandemia. Si no lo decimos nosotros, ¿quién lo va a decir?. Es necesario que Chile sepa que nuestra vocación por servir a la patria está y seguirá estando, pero no podemos callar ante estas injusticias que hoy se cometen con los funcionarios de la salud primaria de este país”, finalizó la presidenta dela Confusam.

