acfdf33863

e357d49b67

Política Marcos Ilabaca: “El Presidente Piñera solo quiere mantener sus privilegios, incluso a costa de su legado” El presidente de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, se refirió a la tramitación del impuesto a las grandes fortunas y al tercer retiro de fondos de las AFP. Diario Uchile Martes 13 de abril 2021 10:33 hrs.

play pause Descargar En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado socialista y presidente de la comisión de Constitución, Legislación y Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados, Marcos Ilabaca, se refirió a la intensa semana legislativa que comienza este martes y que contempla la revisión de proyectos como el tercer retiro de fondos de las AFP y el impuesto a los super ricos. Respecto del panorama general de cara la discusión de estos proyectos, el diputado Ilabaca señaló que “vivimos en una sociedad desigual, donde de acuerdo al FMI y al Banco Mundial 2.6 millones de chilenos pasaron a la vulnerabilidad y las más grandes fortunas aumentaron sus utilidades en un 70 por ciento”. En ese sentido agregó que “se puso en tabla la discusión del impuesto a los super ricos que no es una idea solo de la izquierda chilena, sino que avanza en todo el mundo, lo dijo la ONU los super ricos deben entregar mayores recursos para hacer frente a la crisis, pero resulta que el gobierno dice que es inconstitucional y que recurrirán al TC, es decir, el Presidente, la cuarta fortuna más grande de Chile, nos dice que ‘ustedes no me pueden aplicar un impuesto superior porque es ilegal‘”. De todas formas, el parlamentario reconoció que este problema no es responsabilidad exclusiva de este gobierno sino que se arrastra por década en nuestro país “conversamos con expertos y ellos nos dicen que esto pasó porque muchas veces, debido a las políticas de consenso, se cedía más allá de los pertinente y como tenemos una constitución que requiere de quórums supra mayoritarios para aprobar las leyes los gobiernos solo podían avanzar en la medida de lo posible”. En esa línea, el parlamentario socialista considera que “hablar de impuesto a los super ricos es urgente, no nos podemos inhibir en poner sobre la mesa un impuesto a las más altas fortunas que puedan colaborar en este proceso tan duro” y respecto de las críticas que ha recibido el proyecto el diputado socialista señaló que “pedí una reunión con los patrocinantes de dos indicaciones como la diputada Camila Vallejo y el diputado Matías Walker y hemos logrado consensuar una indicación que modificará el texto”. En tanto, respecto del tercer retiro de fondos desde las AFP, el presidente de la comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputadas y Diputados señaló que “este tema se ha tomado la agenda de todos los sectores político y Renovación Nacional ya dijo que apoyará la propuesta y de acuerdo a los antecedentes que manejamos tendríamos cerca de 30 votos de la derecha para aprobar“. Al respecto agregó que “hemos consensuado una propuesta que entrega una solución para superar la valla del Tribunal Constitucional, porque si resolvíamos en los mismos términos que el proyecto anterior chocaríamos siempre con el muro del TC. Espero que los diputados del oficialismo mantengan su palabra porque, efectivamente, lo que hizo Mario Desbordes fue entender lo que está pasando con las personas y lo mucho que están sufriendo”. Finalmente el diputado Ilabaca se refirió al rol que ha jugado el gobierno del Presidente Sebastián Piñera en estos debates y al respecto señaló que “yo creo que está pensando en mantener los estados de privilegio de los que más tienen en nuestro país, él no nombró a un ministro del Trabajo, nombró a un ministro de los empleadores”. Siguiendo esa idea agregó que “la única respuesta que tengo a esa nominación y a la negativa que ha expresado de proyectos como el tercer retiro, el impuesto a los super ricos y otros es que quiere mantener sus privilegios incluso a costa de su legado”.

play pause Descargar En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado socialista y presidente de la comisión de Constitución, Legislación y Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados, Marcos Ilabaca, se refirió a la intensa semana legislativa que comienza este martes y que contempla la revisión de proyectos como el tercer retiro de fondos de las AFP y el impuesto a los super ricos. Respecto del panorama general de cara la discusión de estos proyectos, el diputado Ilabaca señaló que “vivimos en una sociedad desigual, donde de acuerdo al FMI y al Banco Mundial 2.6 millones de chilenos pasaron a la vulnerabilidad y las más grandes fortunas aumentaron sus utilidades en un 70 por ciento”. En ese sentido agregó que “se puso en tabla la discusión del impuesto a los super ricos que no es una idea solo de la izquierda chilena, sino que avanza en todo el mundo, lo dijo la ONU los super ricos deben entregar mayores recursos para hacer frente a la crisis, pero resulta que el gobierno dice que es inconstitucional y que recurrirán al TC, es decir, el Presidente, la cuarta fortuna más grande de Chile, nos dice que ‘ustedes no me pueden aplicar un impuesto superior porque es ilegal‘”. De todas formas, el parlamentario reconoció que este problema no es responsabilidad exclusiva de este gobierno sino que se arrastra por década en nuestro país “conversamos con expertos y ellos nos dicen que esto pasó porque muchas veces, debido a las políticas de consenso, se cedía más allá de los pertinente y como tenemos una constitución que requiere de quórums supra mayoritarios para aprobar las leyes los gobiernos solo podían avanzar en la medida de lo posible”. En esa línea, el parlamentario socialista considera que “hablar de impuesto a los super ricos es urgente, no nos podemos inhibir en poner sobre la mesa un impuesto a las más altas fortunas que puedan colaborar en este proceso tan duro” y respecto de las críticas que ha recibido el proyecto el diputado socialista señaló que “pedí una reunión con los patrocinantes de dos indicaciones como la diputada Camila Vallejo y el diputado Matías Walker y hemos logrado consensuar una indicación que modificará el texto”. En tanto, respecto del tercer retiro de fondos desde las AFP, el presidente de la comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputadas y Diputados señaló que “este tema se ha tomado la agenda de todos los sectores político y Renovación Nacional ya dijo que apoyará la propuesta y de acuerdo a los antecedentes que manejamos tendríamos cerca de 30 votos de la derecha para aprobar“. Al respecto agregó que “hemos consensuado una propuesta que entrega una solución para superar la valla del Tribunal Constitucional, porque si resolvíamos en los mismos términos que el proyecto anterior chocaríamos siempre con el muro del TC. Espero que los diputados del oficialismo mantengan su palabra porque, efectivamente, lo que hizo Mario Desbordes fue entender lo que está pasando con las personas y lo mucho que están sufriendo”. Finalmente el diputado Ilabaca se refirió al rol que ha jugado el gobierno del Presidente Sebastián Piñera en estos debates y al respecto señaló que “yo creo que está pensando en mantener los estados de privilegio de los que más tienen en nuestro país, él no nombró a un ministro del Trabajo, nombró a un ministro de los empleadores”. Siguiendo esa idea agregó que “la única respuesta que tengo a esa nominación y a la negativa que ha expresado de proyectos como el tercer retiro, el impuesto a los super ricos y otros es que quiere mantener sus privilegios incluso a costa de su legado”.