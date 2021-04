428e0e6141

Covid-19 Medios de comunicación Michel De L’Herbe: “Cuando se maneja mal una emergencia lo que voy a generar es incertidumbre y desconfianza y eso impacta en el liderazgo” El experto en gestión de emergencias se refirió a los problemas en la comunicación de riesgo que ha tenido el gobierno durante la pandemia. Diario Uchile Miércoles 14 de abril 2021 11:40 hrs.

play pause Descargar En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el experto en gestión de emergencias, Michel De L’Herbe, se refirió a las críticas que se han hecho a la comunicación de riesgo del gobierno en el contexto de la emergencia sanitaria. En ese sentido, De L’Herbe relevó el rol que juega la comunicación de riesgos en el contexto de las emergencias y recordó que “cuando hablamos de comunicación de riesgo no nos referimos solo a la crisis del momento, sino que a todo el ciclo que abarca desde la prevención y la preparación ante una emergencia hasta la respuesta, es un ciclo (…)Si no hago un buen trabajo al respecto, como organización difícilmente voy a poder hacer una acción eficaz porque el principal actor, que es la comunidad, no estará conectado con lo que estoy haciendo”. Al respecto, el experto en gestión de emergencias señaló que “lo primero que hay que comprender es que hay ciertos principios que se deben seguir en el manejo de una emergencia y uno de ellos es no generar más daños y cuando hablamos de daño nos referimos también a la incertidumbre y al temor, porque finalmente la seguridad no es solo una condición, sino que también una percepción“. Siguiendo ese punto De L’Herbe agregó que “tu puedes tener todas las condiciones de seguridad o de acceso a ayudas en una emergencia, pero si la gente no sabe cómo acceder a esos elementos lo que voy a generar es incertidumbre y desconfianza y eso impacta directamente en la credibilidad, la confianza y en el liderazgo que es fundamental para la conducción”. En esa línea el experto uso de ejemplo un cimiento bien establecido y una casa bien construida “pero si esa casa no está fijada al cimiento no se saca nada porque ante un temblor la casa se moverá para cualquier parte, lo mismo pasa con la comunicación de riesgo, si se erosiona esa confianza, ese pegamento entre la ciudadanía y las autoridades se disuelve, la gestión no tendrá sentido“. De L’Herbe comentó además los cambios que ha hecho el ministerio de Salud para entregar la información desde el periodo del exministro Mañalich, hasta ahora bajo la conducción de Enrique Paris. En esa línea afirmó que “pasamos de una comunicación unipersonal, con un liderazgo claro, duro e impositivo del ministro Mañalich a un tono más amable, cercano con el ministro Paris”. En ese sentido agregó que “hay un tema relevante, si recordamos el pasado 15 de junio, el ministro Paris establece y plantea la ‘leve mejoría’ apuntando hacia una normalización, es decir, transforma la emergencia en algo normal (…) Pero en esa leve mejoría son muy importantes los números de la Región Metropolitana, pero del Bíobio al sur entramos en un franco empeoramiento que dura hasta hoy, por lo tanto, nunca existió la leve mejoría”. Asimismo, añadió que “uno de los efectos inmediatos cuando se maneja mal una emergencia es que se corre el riesgo de generar un proceso espontáneo de organización autónoma en contra de lo que dictamine la autoridad, por lo tanto, se adhiere menos a las medidas”. Finalmente, Michel De L’Herbe hizo hincapié en tomar en cuenta los datos “los datos son útiles sólo si se transforman en inteligencia, por lo tanto, no sacas nada con tener el dato y no hacer nada con él (…) Por ejemplo, Chile es uno de los países donde más se testea y ese dato se destaca diariamente por parte de la autoridad, pero nada se dice respecto de la trazabilidad, no hay un indicador diario de trazabilidad. Entonces, hoy las autoridades deben competir con la información que surge en redes y muchas veces las redes dan pie a esparcir rumores y cuando se genera el rumor, ese pegamento entre la ciudadanía y la autoridad se disuelve”.

