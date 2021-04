7ef59d05a3

Cultura Vuelan las Plumas: 20 años democratizando el acceso a la cultura y las artes en Radio Universidad de Chile El próximo 23 de abril el programa Vuelan las Plumas celebrará 20 años al aire. En este contexto, nuestra emisora emitirá una selección de aquellas conversaciones que han sido históricas para el espacio conducido por la periodista Vivian Lavín. Abril Becerra Miércoles 14 de abril 2021 19:08 hrs.

Hace 20 años irrumpió en la radiofonía nacional un programa literario y cultural que buscaba romper con las rígidas formas de conversación en torno a las artes. La idea era transformarse en una ventana de difusión, desde una perspectiva cercana, democratizante y comprometida con la memoria y los derechos humanos. ¿Su nombre? Vuelan las Plumas. El espacio, que surgió tímidamente a principios de los 2000, hoy es considerado como uno de los programas culturales más antiguos del espectro radial chileno. Bajo la conducción de la periodista Vivian Lavín, Vuelan las Plumas también se ha transformado en un repositorio de nuestra historia cultural más reciente. Por él han transitado figuras como Isidora Aguirre, Juan Radrigán, Mónica Echeverría, Diamela Eltit, Humberto Maturana y Raúl Zurita, entre muchos otros. La lista es extensa. “En ese momento, prácticamente, no había programas literarios en la radio, escasamente en televisión, un par de cosas. Lo que faltaba era como despeinar un poco a la literatura y por eso el programa nace con este eslogan de una alternativa literaria a la hora del taco. Luego, tomamos el eslogan que es el que tenemos hasta hoy: un viaje por el mundo de la literatura, un viaje por el mundo de la cultura. Era otro contexto cultural, tampoco hemos avanzado tanto. Hoy siguen siendo necesarios más programas”, comenta la periodista Vivian Lavín respecto del inicio de esta travesía. Hoy, a 20 años de este hito, el programa celebrará un nuevo aniversario. El festejo comenzará el próximo 23 de abril en el marco del Día del Libro, donde Lavín conversará sobre la importancia de la lectura con el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, para finalizar a fines de mayo. En ese contexto, nuestro medio emitirá una selección de aquellas entrevistas que han sido históricas para el programa. Estas emisiones se realizarán los miércoles a las 21:00 horas. No obstante, el propósito del equipo detrás de Vuelan las Plumas es poder conmemorar la fecha durante todo el año. Por lo mismo, durante el segundo semestre el proyecto contará su propia editorial. Paralelamente, el programa continuará con su ciclo de autores coreanos así como las tradicionales conversaciones con la directora de Liberalia Ediciones, Berta Concha. “Lo que estamos haciendo es abrirnos a nuevas experiencias. En este minuto estamos desarrollando un ciclo con autores coreanos, que es algo absolutamente diferente. La literatura coreana es de altísimo nivel (…). Sus autores tienen mucho que decirnos”, comenta Vivian Lavín, cuyo trabajo ha sido reconocido por entidades como la Sociedad de Escritores de Chile, la Cámara Chilena del Libro y la Academia Chilena de la Lengua. “También las conversaciones con Berta Concha han sido una ventana, porque comentamos libros de filosofía, libros para niños, libros educativos. Eso no se encuentra en otro programa de literatura. En los programas de literatura tradicionales, la literatura es solamente en Chile o se entiende como ficción, novela. En ese sentido, he querido romper ese paradigma”, dice la comunicadora. De cultura y transformaciones Durante estos 20 años de conversaciones, Vuelan las Plumas ha experimentado diferentes hitos. Para Vivian Lavín, la transformación más importante se dio en 2005 cuando el programa se trasladó a la sala Pablo Neruda del Metro de Santiago en Quinta Normal. Entonces, la periodista inició un ciclo de entrevistas abiertas al público. Raúl Zurita, Guillermo Blanco, Alejandro Sieveking y Volodia Teitelboim fueron parte de esta apuesta. Previamente, el programa ya había realizado conversaciones de este tipo en la Sala Máster de Radio Universidad de Chile, sin embargo, en esta etapa se dieron las convocatorias más masivas: “Eso produjo un cambio muy grande, porque era la primera vez que un programa de radio tenía la posibilidad, como los antiguos programas, de poder contactar a los auditores con los autores, los periodistas, en un estudio en vivo, en una gran espacio como era la sala Pablo Neruda”, recuerda Vivian Lavín. “Ahí tengo recuerdos maravillosos como, por ejemplo, con Ernesto Cardenal. La gente estaba, prácticamente, debajo de la mesa. Estábamos como en un podio y era muy bonito. Ahí es donde el programa sufre un cambio. Para mí es el giro. Luego también pudimos tener a personajes de alta talla, no solamente chilenos”, agrega. La periodista también señala que Vuelan las Plumas se ha transformado en un espacio para conectarse con otro tipo de saberes. En ese sentido, rememora una entrevista realizada a Humberto Maturana, Premio Nacional de Ciencias 1994: “Él decía que las personas heredamos de estos primeros habitantes del planeta, la capacidad de escuchar a partir del tacto y que nuestro oídos son la evolución del tacto que tenían estos primeros seres vivos. Por eso Humberto Maturana decía que las palabras tocan, golpean, pueden acariciar también”. “Como periodista me hizo mucho sentido y siempre ocupo este ejemplo para dar cuenta de qué manera mi trabajo no solo me ha cambiado a mí, sino que también ha permitido cambiar a otras personas. Siempre me encuentro con auditores que me recuerdan alguna entrevista que a ellos les hizo sentido”, dice. En 2010 el programa vivió una nueva transformación. Esta vez se convirtió en un Contenedor Cultural Latinoamericano, compartiendo de manera libre y abierta los contenidos radiales y audiovisuales creados al alero del programa. “Lo que he hecho sencillamente es poner a disposición de otros medios de comunicación este material”, explica la periodista Vivian Lavín. “Surge al constatar la carencia de contenidos culturales de calidad en las parrillas programáticas de radios y medios de comunicación comunitarios que no cuentan con los recursos para poder entrevistar a estos autores”, añade. En su etapa más reciente, el programa también llegó a la televisión a través de la señal 13C. Asimismo, hoy este trabajo está contenido en libros como Vuelan las plumas: conversaciones con escritores y artistas en el Metro de Santiago, Vuelan las plumas II: conversaciones con la Cultura y Vuelan las Plumas III: entrevistas escogidas con la Cultura y la Ciencia. Imagen principal: Vivian Lavín junto a Berta Concha.

