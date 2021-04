abcac82b2e

Política Leonardo Soto: “Todo lo que hace el Gobierno tiene por finalidad impedir el tercer retiro” El diputado socialista se refirió a la apertura que habría mostrado el gobierno a permitir un retiro de fondos desde el seguro de cesantía, en medio del debate por el tercer retiro de fondos de las AFP. Diario Uchile Jueves 15 de abril 2021 9:09 hrs.

play pause Descargar En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto, se refirió al debate en torno al tercer retiro de las AFP y la posibilidad, que estaría evaluando el gobierno, de acoger la propuesta de Joaquín Lavín para permitir un retiro de fondos desde el seguro de cesantía. En esa línea, el parlamentario señaló que “esta iniciativa no es otra cosa que una maniobra para ordenar los votos de la UDI e impedir la aprobación del tercer retiro” y agregó que “tampoco nos podemos referir respecto del fondo de esta idea porque no se conocen sus detalles, no sabemos si lo que se busca es reemplazar el tercer retiro o cuál es su propósito. Por ende, solo vemos acá una intención de impedir que el tercer retiro cuente con los votos de Chile Vamos”. Recordemos que actualmente hay dos proyectos de retiro de fondos de las AFP sobre la mesa: uno presentado por la oposición y que busca establecer una reforma permanente a la constitución y que permitiría sortear la valla del Tribunal Constitucional y otra presentada por Chile Vamos donde se buscaría aprobar una reforma transitoria, muy similar a la que fue rechazada por el TC. En ese sentido, el diputado Leonardo Soto señaló que “el peligro es que la reforma permanente sea rechazada por no alcanzar el quórum. Necesitamos 12 votos de la derecha y si no están el tercer retiro se puede caer y solo quedaría la reforma transitoria”. El representante del Partido Socialista agregó que “si eso ocurre, nos veremos enfrentados a una presión inmensa, porque si no se aprueba el transitorio el Congreso quedaría impedido de ver este tema en un año. Por eso es necesario que se apruebe nuestra propuesta”. Leonardo Soto además aclaró que la postura de su sector, “siempre ha sido que el impacto social de la crisis no la paguen los chilenos y las chilenas con sus ahorros”, pero añadió que si se está en esta situación es por la poca participación que ha tenido el gobierno a la hora de entregar soluciones. “Esto fue provocado por la indolencia del gobierno con las necesidades de los chilenos, hace un año que pedimos que el Estado financie una Renta Básica Universal de Emergencia que de tranquilidad a los chilenos para poder sobrevivir, pero hasta ahora el gobierno ha hecho oídos sordos”, recalcó Soto. Finalmente, el parlamentario hizo un llamado a sus colegas de Chile Vamos para que aprueben la reforma permanente y así avanzar con el tercer retiro “esperamos que prime la sensatez y la cordura en Chile Vamos, pero principalmente la conexión con el sufrimiento de los chilenos que esperan una solución”.

