Política Karol Cariola: “El TC se ha transformado en la carta mágica del gobierno para anular cualquier posición democrática” La diputada del Partido Comunista lamentó que se rechazara la propuesta de reforma permanente a la constitución para aprobar el tercer retiro de fondos de las AFP. Asimismo, espera que el Senado pueda implementar una formula que evite el Tribunal Constitucional. Diario Uchile Viernes 16 de abril 2021 10:57 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la diputada del Partido Comunista, Karol Cariola, se refirió al resultado de la votación que se dio en la Cámara de Diputadas y Diputados respecto del proyecto que busca autorizar un tercer retiro de fondos de las AFP. La parlamentaria expresó su preocupación respecto de que la norma aprobada en la Cámara corresponde a la presentada por representantes de Chile Vamos y que establece una reforma a la Constitución vía artículo transitorio, la misma fórmula que fue declara inconstitucional por el TC en el debate en torno al segundo retiro de fondos de las AFP. En ese sentido señaló que “esto es muy complejo porque de alguna forma configura un engaño por parte de los parlamentarios de Renovación Nacional de no apoyar una fórmula que nos salvara del TC que se ha transformado en la carta mágica del gobierno para anular cualquier posición democrática que gana en el parlamento y que al Ejecutivo no les gusta”. La diputada Cariola agregó que “ahora estamos en esta situación donde el gobierno amenazó con recurrir al Tribunal Constitucional, sacando la peor fórmula de la política que es cuando se actúa bajo amenaza vulnerando la voluntad democrática producto de la tozudez y el egoísmo del Presidente que sigue mirándose el ombligo mientras la gente sufre y se empobrece”. La representante del Partido Comunista reflexionó además respecto de las limitantes que la actual constitución impone para el trabajo del Congreso “existe una situación de estancamiento de la política pública porque, si bien la oposición ha denunciado constantemente las omisiones del gobierno, tenemos un techo permanente que es la Constitución“. En ese sentido, agregó que “Chile se podría haber endeudado, tenemos las condiciones para haber ayudado a todas las familias del país con una Renta Básica Universal, no focalizada, pero te das cuenta que tenemos esposas en las manos y me siento atrapada por la Constitución, porque hemos intentando presentar fórmulas y mecanismos de diálogo con el gobierno para encontrar mecanismo de apoyo y en todas nos encontramos con el TC”. Respecto de las razones que llevan al Presidente Sebastián Piñera a negarse a la entrega de ayudas universales para las personas, la diputada Karol Cariola señaló que “acá el rey se empieza a quedar solo porque sus propios aliados empiezan a desconocer el trabajo del gobierno” y añadió que “ya estamos en un punto en que creo que esto no responde a condiciones ideológicas, he pensado que además de su ambición patológica, que es evidente, o sea, todo el país se empobrece y él no quiere tomar medidas, se opone a las que se presentan y él se sigue enriqueciendo, eso lo muestra a cuerpo completo”. Finalmente, respecto de la discusión que se dará en el Senado, la diputada del Partido Comunista señaló que “espero que los senadores puedan encontrar un mecanismo que genere una opción distinta a la del Tribunal Constitucional y creo que esa alternativa pasa por la aprobación de una reforma permanente”.

