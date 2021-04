afc4e8dd8c

Senador Araya y decisión de acudir al TC por tercer retiro: “Lo único que hace es generar un ambiente de polarización totalmente innecesario” En conversación con Radio Universidad de Chile el senador independiente y presidente de la comisión de Constitución adelantó que espera que la iniciativa se vote entre martes y miércoles para agilizar su tramitación. Héctor Campos Viernes 16 de abril 2021 19:58 hrs.

Luego de la aprobación de proyecto del tercer retiro de las AFP por parte de la Cámara de Diputados, se ha anunciado que el día lunes pasará a ser revisado por la comisión de Constitución del Senado para que sea votado a mas tardar el día miércoles. Así lo afirmó el presidente de dicha Comisión, el senador Jorge Araya (IND), quien conversación con nuestro medio, señaló que urge poder entregar soluciones económicas a la clase media. Es por eso que el legislador se comprometió a iniciar el debate en el Senado lo antes posible “Hay muchas familias que lo están pasando mal sin bono y sin IFE, este tercer retiro le va a permitir poder pasar la cuarentena, le voy a proponer a la comisión que el proyecto se analizado hasta su total despacho para que pase a votación lo antes posible” sostuvo. Reafirmo mi compromiso de poner en tabla de la Comisión de Constitución del Senado el #TercerRetiro10xCiento en cuanto llegue el oficio desde la @Camara_cl.

Llamamos al @GobiernodeChile a no obstruir trámite legislativo con el Tribunal Constitucional. — Pedro Araya Guerrero (@ArayaPedro) April 15, 2021 El parlamentario independiente también aprovechó de señalar que está consciente que ésta no es una buena política, pero entiende que el contexto y con la sectorización de los beneficios no hay otra opción: “Todos estamos conscientes que no es un buen proyecto y probablemente a largo plazo las jubilaciones lo van a resentir pero la gente esta pasando hambre y espero que una vez aprobado, nos sentemos a conversar para una reforma previsional”, subrayó. Respecto al anuncio de acudir al Tribunal Constitucional confirmado por el Gobierno, Araya fue enfático: “Es una muy mala noticia para miles de familias, especialmente las mas pobres, esto lo único que hace es entrampar la ayuda y generar un ambiente de polarización totalmente innecesario” El proyecto necesita 26 votos (3/5) para ser aprobado en el Senado y, según los trascendidos, ya contaría con ese quórum. Sin embargo, todo indica que la ultima palabra la tendría el Tribunal Constitucional que podría retrasar la promulgación en 20 días .

