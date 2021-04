c69b070f5c

1de298b260

Covid-19 Nacional Ministro Paris sobre estancamiento del plan de vacunación: “Muchos municipios vacunan gente que no corresponde al calendario” 7696 casos nuevos y 132 fallecidos en las ultimas 24 horas, fueron las cifras entregadas hoy por el ministerio de Salud. Además, Enrique Paris tuvo que aclarar las criticas realizadas por el estancamiento del plan de vacunación. Héctor Gabriel Campos Sábado 17 de abril 2021 14:34 hrs. Me Gusta

El ministerio de Salud hizo entrega del balance diario en relación al avance de la pandemia Covid-19 en nuestro país. En la vocería liderada por el ministro Enrique Paris , se comunicó que Chile alcanzó los 7.696 casos nuevos hasta las 21 horas del día viernes 16 abril, alcanzando un 10% de positividad nacional . De esta manera, se acumula un total de 1.117. 348 de casos desde que inicio la pandemia en nuestro territorio. Por otro lado, el país tuvo que lamentar el fallecimiento de 132 pacientes, acumulando un total de 25. o55 personas que han perdido la vida producto del coronavirus. Respecto al estado de ocupación de camas criticas, se comunicó que existen 3.308 personas ingresadas a la UCI, de los que 2.857 están con apoyo de ventilación mecánica , quedando un total de 193 camas disponibles a nivel nacional. También, se hizo referencia a desaceleración del plan de vacunación, donde en varios centros de salud se ha manifestado que no esta el stock necesario para la demanda que existe. Frente a eso, el ministro Paris señaló que la razón de esta situación es el no cumplimento del programa del Ministerio y que es responsabilidad de los municipios vacunar a las personas correspondientes al calendario : “Hemos detectado que se está vacunando gente sana de 20 o 25 años, eso no puede pasar, hacemos el llamado a las autoridades sanitarias y municipales a respetar el programa”. concluyó.

El ministerio de Salud hizo entrega del balance diario en relación al avance de la pandemia Covid-19 en nuestro país. En la vocería liderada por el ministro Enrique Paris , se comunicó que Chile alcanzó los 7.696 casos nuevos hasta las 21 horas del día viernes 16 abril, alcanzando un 10% de positividad nacional . De esta manera, se acumula un total de 1.117. 348 de casos desde que inicio la pandemia en nuestro territorio. Por otro lado, el país tuvo que lamentar el fallecimiento de 132 pacientes, acumulando un total de 25. o55 personas que han perdido la vida producto del coronavirus. Respecto al estado de ocupación de camas criticas, se comunicó que existen 3.308 personas ingresadas a la UCI, de los que 2.857 están con apoyo de ventilación mecánica , quedando un total de 193 camas disponibles a nivel nacional. También, se hizo referencia a desaceleración del plan de vacunación, donde en varios centros de salud se ha manifestado que no esta el stock necesario para la demanda que existe. Frente a eso, el ministro Paris señaló que la razón de esta situación es el no cumplimento del programa del Ministerio y que es responsabilidad de los municipios vacunar a las personas correspondientes al calendario : “Hemos detectado que se está vacunando gente sana de 20 o 25 años, eso no puede pasar, hacemos el llamado a las autoridades sanitarias y municipales a respetar el programa”. concluyó.