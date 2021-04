3d7626fa49

d1cb4a13d4

Nacional Fundación Margen inicia campaña solidaria para ayudar a las trabajadoras sexuales afectadas por la pandemia "Las mujeres trabajadoras sexuales hemos sido históricamente estigmatizadas y excluidas en la sociedad, siendo uno de los colectivos más sacudidos e invisibilizados, primordialmente en este tiempo de crisis, no integrando planes de apoyo del Estado, ni siendo convocadas a participar e idear urgentes soluciones en el ámbito del trabajo, alimentación y salud sexual", se lee en un comunicado. Diario Uchile Domingo 18 de abril 2021 13:25 hrs.

La pandemia del coronavirus y sus efecto en la economía ha afectado a todos los sectores de la sociedad, a trabajadores y trabajadoras tanto formales como informales, dentro de estas últimas se encuentran las trabajadoras sexuales. Por lo mismo es que, a través de un comunicado, la Fundación Margen ha hecho hincapié en la actual situación de precariedad de quienes integran este rubro, no solo quedándose ahí, sino que iniciando una campaña solidaria para ayudar a las más afectadas. “Las mujeres trabajadoras sexuales hemos sido históricamente estigmatizadas y excluidas en la sociedad, siendo uno de los colectivos más sacudidos e invisibilizados, primordialmente en este tiempo de crisis, no integrando planes de apoyo del Estado, ni siendo convocadas a participar e idear urgentes soluciones en el ámbito del trabajo, alimentación y salud sexual”, se lee en el texto. “Las ayudas que se ofrecen a través de bonos institucionales no benefician directamente a las mujeres trabajadoras sexuales porque su labor no cuenta con regulación formal, careciendo así de recursos para alimentar a sus familias, pagar cuentas básicas del hogar y sostener costosos arriendos. En algunas ciudades del país, mujeres trabajadoras sexuales que no han podido pagar arrendamientos han sido expulsadas de sus hogares, así como muchas otras han debido buscar diversas formas para llevar alimentos a sus casas. En este contexto, las mujeres trabajadoras sexuales migrantes sufren múltiples vulneraciones por no contar con redes de apoyo familiar y local, unido a la fuerte discriminación social e institucional que viven cotidianamente”, continúa. Por lo mismo, desde la Fundación Margen invitan a colaborar con el Fondo de Solidaridad con Mujeres Trabajadoras Sexuales. Para eso, se debe depositar a la Fundación Margen de Apoyo y Promoción de la Mujer. RUT: 74.288.100-8. Cuenta de Ahorro del BancoEstado, número 00169561907. “Desde ya agradecemos el generoso apoyo e infinita solidaridad de diversas personas que han escuchado nuestro urgente llamado, muchas personas solidarias anónimas, diversas amigas, amigos y compañeras trabajadoras sexuales virtuales autónomas que han complicitado con nuestras vidas e historia de lucha en estos graves e inciertos días”, finaliza el comunicado.

La pandemia del coronavirus y sus efecto en la economía ha afectado a todos los sectores de la sociedad, a trabajadores y trabajadoras tanto formales como informales, dentro de estas últimas se encuentran las trabajadoras sexuales. Por lo mismo es que, a través de un comunicado, la Fundación Margen ha hecho hincapié en la actual situación de precariedad de quienes integran este rubro, no solo quedándose ahí, sino que iniciando una campaña solidaria para ayudar a las más afectadas. “Las mujeres trabajadoras sexuales hemos sido históricamente estigmatizadas y excluidas en la sociedad, siendo uno de los colectivos más sacudidos e invisibilizados, primordialmente en este tiempo de crisis, no integrando planes de apoyo del Estado, ni siendo convocadas a participar e idear urgentes soluciones en el ámbito del trabajo, alimentación y salud sexual”, se lee en el texto. “Las ayudas que se ofrecen a través de bonos institucionales no benefician directamente a las mujeres trabajadoras sexuales porque su labor no cuenta con regulación formal, careciendo así de recursos para alimentar a sus familias, pagar cuentas básicas del hogar y sostener costosos arriendos. En algunas ciudades del país, mujeres trabajadoras sexuales que no han podido pagar arrendamientos han sido expulsadas de sus hogares, así como muchas otras han debido buscar diversas formas para llevar alimentos a sus casas. En este contexto, las mujeres trabajadoras sexuales migrantes sufren múltiples vulneraciones por no contar con redes de apoyo familiar y local, unido a la fuerte discriminación social e institucional que viven cotidianamente”, continúa. Por lo mismo, desde la Fundación Margen invitan a colaborar con el Fondo de Solidaridad con Mujeres Trabajadoras Sexuales. Para eso, se debe depositar a la Fundación Margen de Apoyo y Promoción de la Mujer. RUT: 74.288.100-8. Cuenta de Ahorro del BancoEstado, número 00169561907. “Desde ya agradecemos el generoso apoyo e infinita solidaridad de diversas personas que han escuchado nuestro urgente llamado, muchas personas solidarias anónimas, diversas amigas, amigos y compañeras trabajadoras sexuales virtuales autónomas que han complicitado con nuestras vidas e historia de lucha en estos graves e inciertos días”, finaliza el comunicado.