Nacional Carmen Hertz y ofensiva de las FF.AA. contra La Red: “Es una situación delicada, incompatible con una democracia real” En entrevista con nuestro medio, la diputada comunista y presidenta de la Comisión de Defensa criticó las declaraciones emitidas por las tres ramas de las Fuerzas Armadas a propósito de la parodia emitida por el canal de TV. "Al tener el monopolio de la fuerza tienen que ser total y absolutamente obedientes y subordinadas al poder civil", explicó la abogada. Tomás González F. Lunes 19 de abril 2021 20:34 hrs.

Este fin de semana el Ejército de Chile volvió a protagonizar una polémica por sus opiniones respecto del acontecer nacional. Esta vez, criticando directamente a un medio de comunicación. En una carta enviada por el secretario general del Ejército al director del canal La Red, la institución castrense acusó al canal de denostarla, deslegitimarla y degradarla, todo esto por una parodia en el programa Políticamente Incorrecto. Horas después se sumó la Armada y la Fuerza Aérea, y luego el Ministerio de Defensa. Así también lo confirmó el vocero de Gobierno este lunes, afirmando que no ha habido deliberación por parte de la institución castrense. “En este caso, el Ejército emite una opinión, expresando una molestia por una parodia”, dijo el ministro Jaime Bellolio desde La Moneda. Sin embargo, hay quienes tienen una visión distinta. Es el caso de la diputada comunista y presidenta de la Comisión de Defensa de la Cámara, Carmen Hertz, quien entrevistada por nuestro medio explicó por qué, para ella, ésta es una situación que pone en peligro a la democracia. “Es absolutamente improcedente y creo que es intolerable para el sistema democrático que el Ejército emita un comunicado contra un medio de comunicación, que además las otras dos ramas de las Fuerzas Armadas se sumen, y que posteriormente el ministro de Defensa avale esto, ya que esto significa un gravísimo atentado a la libertad de expresión. La libertad de expresión, entre otras cosas, considera obviamente el humor político como una de sus manifestaciones”, advirtió la parlamentaria. ¿Qué le parece que el Ejército se pronuncie antes que el Gobierno? El hecho de que el Ejército emita una declaración antes del ministro de Defensa incursiona en espacios deliberativos que, a mi juicio, son peligrosos y muy delicados para el sistema democrático. No es posible que lo hagan, no pueden incursionar en espacios deliberativos. No pueden amenazar y amedrentar a un medio de comunicación. ¿Por qué las Fuerzas Armadas no pueden incursionar en espacios deliberativos? ¿A qué responde el principio de no deliberación? El principio de no deliberación de las Fuerzas Armadas es un principio fundamental en cualquier sistema democrático puesto que éstas tienen el monopolio de la fuerza. Al tener el monopolio de la fuerza tienen que ser total y absolutamente obedientes y subordinadas al poder civil. Esa es la razón fundamental. ¿Eso se ha cumplido? Ahora, en nuestro país, dada una serie de circunstancias políticas desde que se inicia la post-dictadura, las Fuerzas Armadas han tenido, y siguen teniendo, importantes espacios de autonomía corporativa que son absolutamente, como le digo, improcedentes e intolerables. Tanto en su Ley Orgánica, que no puede ser modificada de acuerdo a la Constitución de Pinochet sino por cuatro séptimos de los diputados y senadores en ejercicio; está la Ley de Inteligencia, que le da autonomía absoluta a los sistemas de inteligencia militares, de manera que pueden incursionar en nada más ni nada menos que la inteligencia interna. Todo eso no es compatible con la democracia. Entonces, las Fuerzas Armadas no solo tienen de facto autonomía y espacios deliberativos, sino que además la normativa por la que se rigen no ha sido tocada. Salvo en algunos puntos, como el tema de la ley reservada del cobre y que ahora los gastos reservados tienen que dar cuenta en qué los usan. A raíz de la emisión del programa Políticamente Incorrecto de @LaRedTV el pasado 16 de abril, el Ejército envió una carta al director del medio rechazando su contenido ofensivo hacia los hombres y mujeres que lo integran. Revisa su contenido acá 👇🏻 pic.twitter.com/uuXo01Z85Q — Ejército de Chile (@Ejercito_Chile) April 18, 2021 ¿Qué queda en evidencia cuando siguen ocurriendo situaciones como ésta, y otras como las opiniones del Ejército respecto a los destrozos en el monumento al General Baquedano, a más de 30 años del fin de la dictadura? Esto da cuenta, en primer lugar, de la falta de voluntad política para terminar con esta autonomía corporativa. Fíjese que en el caso del periodista Mauricio Weibel, dos ministros de Defensa, el ministro Gómez que fue ministro del segundo período de Michelle Bachelet cuando se inició este asunto y se pidió la autorización con antecedentes no verídicos para interceptar el teléfono de Weibel, tanto él como el ministro Espina nos mandan a la Comisión de Defensa una carta en la cual queda de manifiesto que ellos, los ministros de Defensa, ni más ni menos que la autoridad política, no sabían nada. No sabían nada, es decir, no saben lo que sus subordinados hacen en materia de inteligencia interna, y están espiando a periodistas que han denunciado la corrupción. Entonces por eso digo, por un lado la falta de voluntad política. Las características de la transición, que hizo que se hiciera la vista gorda frente al tema de las FF.AA., en que los sucesivos ministros de Defensa parecían portavoces y no la autoridad política ante la cual deberían estar subordinadas todas las ramas de las Fuerzas Armadas y también Carabineros. Entonces, eso ha llegado a un punto límite, en que tenemos, además de los fraudes porque tenían cero fiscalización sobre lo que hacían con su presupuesto, que aquí opinan abiertamente sobre cualquier contingencia, y además se atreven a amenazar a un medio de comunicación. Es una situación delicada, incompatible con una democracia real. ¿Cuáles son las acciones a seguir? ¿Se tomarán medidas desde la Comisión de Defensa? Mañana a la sesión de la Comisión de Defensa están invitados, y van a concurrir, el ministro de Defensa, el comandante en Jefe del Ejército y el director de Inteligencia para abordar el tema del espionaje al periodista Mauricio Weibel; sesión que va a tener el carácter de secreta, a petición del ministro de Defensa. Ahí abordaré el tema y pediré al conjunto de la comisión un acuerdo para que en la próxima sesión, una sesión especial lo antes posible, toquemos este punto y se invite al ministro de Defensa y a los tres comandantes en Jefe. Espero tener la unanimidad. Y por otra parte, nosotros enviaremos mañana (martes) una comunicación al relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, denunciando estos hechos y pidiendo que la relatoría le solicite al Estado de Chile información sobre este punto. Y esperamos también que se sumen a esta petición otras bancadas de la oposición.

