29a1ce1696

f44bc9023e

Nacional Política Comisión de Constitución aprueba en general el tercer retiro de los fondos de AFP Por tres votos a favor y en dos contra, la instancia presidida por el independiente Pedro Araya dio luz verde a la moción de Reforma Constitucional. La cita no estuvo exenta de momentos álgidos, especialmente entre el senador De Urresti y la Presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox, producto de las declaraciones en las que esta última aseguró que la clase política no ha realizado su trabajo en materia de pensiones. Claudia Carvajal G. Lunes 19 de abril 2021 16:36 hrs.

Con bastante puntualidad se inició la sesión de la comisión de Comisión del Senado, que este lunes revisó hasta total despacho el proyecto de reforma a la Constitución que permite un tercer retiro desde las cuentas de capitalización individual. A la instancia fueron invitados los Ministros de Hacienda, Rodrigo Cerda; de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa y del Trabajo y Previsión Social, Patricio Melero. Así también se escuchó la exposición del Presidente del Banco Central de Chile, Mario Marcel; la Presidenta de la Asociación de AFP de Chile, Alejandra Cox; el Superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías y el Presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile A.G., Mario Gazitúa, quien se refirió específicamente a la posibilidad que los pensionados con renta vitalicia puedan optar también a recibir una suerte de adelanto del pago de su pensión. Al inicio de la sesión, el ministro Ossa manifestó la intención del Ejecutivo respecto de que el proyecto se vote en general y se vea en particular en otra sesión debido a los cambios que se dieron en la Cámara que, según el Gobierno, requieren revisión con cierto tiempo. “Esto sin un afán dilatorio”, aseguró el secretario de Estado. Ya en las exposiciones, desde el Banco Central, Mario Marcel entregó una larga explicación de los efectos micro y macroeconómicos de los dos retiros ya realizados e hizo hincapié en lo regresivo de esta política pública que permitió que el 20% más rico tuviera un beneficio tributario cercano a los 4 mil millones de dólares menos el porcentaje de impuestos pagados por el segundo retiro. “Lo que vemos es que en el primer retiro, el 20% más rico de la población retiró en promedio cinco veces lo que retiró el 20% más pobre. En el segundo, esta relación subió a seis veces, y en un eventual tercer retiro, la proporción puede subir hasta nueve veces. O sea, en este tercer retiro que se discute lo que retire el 20% más rico de la población puede ser hasta nueve veces mayor a lo que retire el quintil más pobre”. En tanto, desde la Superintendencia de Pensiones, Osvaldo Macías entregó las cifras de cotizantes que podrían acceder a hacer este tercer giro desde sus cuentas individuales en las AFP el que alcanzaría a 10, 6 millones de personas, de las que un 30 por ciento quedaría sin ahorros previsionales. El jefe de servicio, además, enfatizó en cómo esto afecta más gravemente la situación futura de las mujeres, ya que un porcentaje muy importante de ellas quedaría sin ningún saldo. “Nótese el efecto de género por el que la mujer siempre está en condiciones muy desmejoradas respecto a los hombres y tienen saldos más bajos y, por lo tanto, en proporción a los hombres, el 34% de ellas retiran su saldo total, mientras que en el caso de los hombres solo el 28% está en esa situación. La proporción de mujeres que se queda sin saldo es mucho mayor que la de los hombres”. Previo a la exposición de la Presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox, se vivió un momento muy tenso en la cita parlamentaria, ya que el senador Alfonso de Urresti interpeló a la dirigente de las aseguradoras de fondos de pensiones por sus declaraciones en la prensa durante el fin de semana, en las que sostuvo que no es culpa de las compañías el que los políticos no realizaran “las reformas del sistema que había que hacer con el paso del tiempo” y responsabilizó directamente a la clase política por “no hacer el trabajo que debían”. “No es posible que diga una falacia de esa naturaleza, eso es no vivir la realidad, eso es una ofensa a lo que está ocurriendo en este país, y yo no se lo acepto, no le acepto que venga por la prensa a dar declaraciones de ese tipo”, manifestó airadamente el senador socialista. Sin responder directamente al senador, la presidenta de las AFP llevó a cabo una breve intervención en la que criticó la política pública de los retiros, la que calificó como grave y de perniciosos efectos futuros. “El objeto del ahorro obligatorio es construir una pensión. Es evidente que sin la obligación, la mayoría no contribuiría, por eso se hace obligatorio, por tanto, es muy grave haber abierto la puerta a retirar porque, como lo hemos visto, tiene un impacto enorme y directo en las pensiones futuras y se aumenta el costo fiscal en la medida que personas se quedan sin fondos ahorrado y dependerán única y solamente del pilar solidario”. Fue en el momento de la ronda de preguntas y respuestas a los exponentes que vino la contestación de la Ph.D en Economía de la Universidad de Chicago al legislador. “Me parece que merezco respeto como mujer, como persona y como representante de una institución válida. Me parece además que vivimos en una democracia en donde las distintas instituciones tenemos derecho a expresar nuestra opinión”, señaló la representante de las AFP. “La Asociación de AFP nunca ha dicho que los retiros iban a incendiar el país, o nada por el estilo. Dijimos algo mucho más simple: que los retiros son un perjuicio para las pensiones. Las personas están recibiendo fondos hoy, a costa de sus pensiones mañana, y dada nuestra responsabilidad, es muy importante que llamemos la atención a ese problema”, agregó.

A la hora de la votación, los senadores oficialistas, Rodrigo Galilea y Luz Ebensperger, manifestaron su decisión en contra de seguir adelante con la reforma constitucional, argumentando ambos el que se trata de materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. En tanto, desde la oposición, el senador Alfonso de Urresti (PS) se manifestó en favor de este tercer retiro y aludió a la responsabilidad que el Congreso tiene ante la ausencia de soluciones concretas por parte del Ejecutivo. Para el senador Huenchumilla (DC), quien también votó a favor, el asunto de fondo dice relación con el descontento social que encontró su mayor expresión el 18 de octubre de 2019. Además, el legislador hizo referencia a la cuestión de constitucionalidad y aseguró que, ante la concurrencia del Gobierno al Tribunal Constitucional, el propio órgano entregó fundamentos suficientes para entender que en el caso de Reforma Constitucional no se aplica la iniciativa exclusiva del Presidente, toda vez que no se trata de una simple ley, sino justamente de cambios en la Carta Fundamental. En ese mismo sentido se manifestó el presidente de la Comisión, el independiente Pedro Araya, quien con su voto a favor también expresó sus críticas a los anuncios del Gobierno respecto de la ampliación del IFE, ya que según el congresista sigue siendo una medida extremadamente focalizada y que deja fuera a muchas personas que se encuentran directa o indirectamente afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia. De aprobarse en Sala este tercer giro y convertirse efectivamente en ley, los afiliados podrán retirar un máximo de 150 UF (4,3 millones de pesos) y un mínimo de retiro de 35 UF (un millón de pesos), en caso de que los saldos acumulados en la cuenta así lo permitan. En el caso de que los fondos sean menores, los afiliados podrán retirar la totalidad de sus fondos.

Con bastante puntualidad se inició la sesión de la comisión de Comisión del Senado, que este lunes revisó hasta total despacho el proyecto de reforma a la Constitución que permite un tercer retiro desde las cuentas de capitalización individual. A la instancia fueron invitados los Ministros de Hacienda, Rodrigo Cerda; de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa y del Trabajo y Previsión Social, Patricio Melero. Así también se escuchó la exposición del Presidente del Banco Central de Chile, Mario Marcel; la Presidenta de la Asociación de AFP de Chile, Alejandra Cox; el Superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías y el Presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile A.G., Mario Gazitúa, quien se refirió específicamente a la posibilidad que los pensionados con renta vitalicia puedan optar también a recibir una suerte de adelanto del pago de su pensión. Al inicio de la sesión, el ministro Ossa manifestó la intención del Ejecutivo respecto de que el proyecto se vote en general y se vea en particular en otra sesión debido a los cambios que se dieron en la Cámara que, según el Gobierno, requieren revisión con cierto tiempo. “Esto sin un afán dilatorio”, aseguró el secretario de Estado. Ya en las exposiciones, desde el Banco Central, Mario Marcel entregó una larga explicación de los efectos micro y macroeconómicos de los dos retiros ya realizados e hizo hincapié en lo regresivo de esta política pública que permitió que el 20% más rico tuviera un beneficio tributario cercano a los 4 mil millones de dólares menos el porcentaje de impuestos pagados por el segundo retiro. “Lo que vemos es que en el primer retiro, el 20% más rico de la población retiró en promedio cinco veces lo que retiró el 20% más pobre. En el segundo, esta relación subió a seis veces, y en un eventual tercer retiro, la proporción puede subir hasta nueve veces. O sea, en este tercer retiro que se discute lo que retire el 20% más rico de la población puede ser hasta nueve veces mayor a lo que retire el quintil más pobre”. En tanto, desde la Superintendencia de Pensiones, Osvaldo Macías entregó las cifras de cotizantes que podrían acceder a hacer este tercer giro desde sus cuentas individuales en las AFP el que alcanzaría a 10, 6 millones de personas, de las que un 30 por ciento quedaría sin ahorros previsionales. El jefe de servicio, además, enfatizó en cómo esto afecta más gravemente la situación futura de las mujeres, ya que un porcentaje muy importante de ellas quedaría sin ningún saldo. “Nótese el efecto de género por el que la mujer siempre está en condiciones muy desmejoradas respecto a los hombres y tienen saldos más bajos y, por lo tanto, en proporción a los hombres, el 34% de ellas retiran su saldo total, mientras que en el caso de los hombres solo el 28% está en esa situación. La proporción de mujeres que se queda sin saldo es mucho mayor que la de los hombres”. Previo a la exposición de la Presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox, se vivió un momento muy tenso en la cita parlamentaria, ya que el senador Alfonso de Urresti interpeló a la dirigente de las aseguradoras de fondos de pensiones por sus declaraciones en la prensa durante el fin de semana, en las que sostuvo que no es culpa de las compañías el que los políticos no realizaran “las reformas del sistema que había que hacer con el paso del tiempo” y responsabilizó directamente a la clase política por “no hacer el trabajo que debían”. “No es posible que diga una falacia de esa naturaleza, eso es no vivir la realidad, eso es una ofensa a lo que está ocurriendo en este país, y yo no se lo acepto, no le acepto que venga por la prensa a dar declaraciones de ese tipo”, manifestó airadamente el senador socialista. Sin responder directamente al senador, la presidenta de las AFP llevó a cabo una breve intervención en la que criticó la política pública de los retiros, la que calificó como grave y de perniciosos efectos futuros. “El objeto del ahorro obligatorio es construir una pensión. Es evidente que sin la obligación, la mayoría no contribuiría, por eso se hace obligatorio, por tanto, es muy grave haber abierto la puerta a retirar porque, como lo hemos visto, tiene un impacto enorme y directo en las pensiones futuras y se aumenta el costo fiscal en la medida que personas se quedan sin fondos ahorrado y dependerán única y solamente del pilar solidario”. Fue en el momento de la ronda de preguntas y respuestas a los exponentes que vino la contestación de la Ph.D en Economía de la Universidad de Chicago al legislador. “Me parece que merezco respeto como mujer, como persona y como representante de una institución válida. Me parece además que vivimos en una democracia en donde las distintas instituciones tenemos derecho a expresar nuestra opinión”, señaló la representante de las AFP. “La Asociación de AFP nunca ha dicho que los retiros iban a incendiar el país, o nada por el estilo. Dijimos algo mucho más simple: que los retiros son un perjuicio para las pensiones. Las personas están recibiendo fondos hoy, a costa de sus pensiones mañana, y dada nuestra responsabilidad, es muy importante que llamemos la atención a ese problema”, agregó.

A la hora de la votación, los senadores oficialistas, Rodrigo Galilea y Luz Ebensperger, manifestaron su decisión en contra de seguir adelante con la reforma constitucional, argumentando ambos el que se trata de materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. En tanto, desde la oposición, el senador Alfonso de Urresti (PS) se manifestó en favor de este tercer retiro y aludió a la responsabilidad que el Congreso tiene ante la ausencia de soluciones concretas por parte del Ejecutivo. Para el senador Huenchumilla (DC), quien también votó a favor, el asunto de fondo dice relación con el descontento social que encontró su mayor expresión el 18 de octubre de 2019. Además, el legislador hizo referencia a la cuestión de constitucionalidad y aseguró que, ante la concurrencia del Gobierno al Tribunal Constitucional, el propio órgano entregó fundamentos suficientes para entender que en el caso de Reforma Constitucional no se aplica la iniciativa exclusiva del Presidente, toda vez que no se trata de una simple ley, sino justamente de cambios en la Carta Fundamental. En ese mismo sentido se manifestó el presidente de la Comisión, el independiente Pedro Araya, quien con su voto a favor también expresó sus críticas a los anuncios del Gobierno respecto de la ampliación del IFE, ya que según el congresista sigue siendo una medida extremadamente focalizada y que deja fuera a muchas personas que se encuentran directa o indirectamente afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia. De aprobarse en Sala este tercer giro y convertirse efectivamente en ley, los afiliados podrán retirar un máximo de 150 UF (4,3 millones de pesos) y un mínimo de retiro de 35 UF (un millón de pesos), en caso de que los saldos acumulados en la cuenta así lo permitan. En el caso de que los fondos sean menores, los afiliados podrán retirar la totalidad de sus fondos.