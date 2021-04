228dd882af

Derechos Humanos Vlado Mirosevic: “No existe una justificación laica para oponerse a la ley de muerte digna” El diputado del Partido Liberal impulsor del proyecto sobre muerte digna y cuidados paliativos agregó que "cuando una sociedad impide a una persona tomar el derecho a decidir sobre su muerte, lo que se está haciendo es una obligación de sufrir". Diario Uchile Lunes 19 de abril 2021 10:58 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado del Partido Liberal e impulsor del proyecto de ley de muerte digna y cuidados paliativos, Vlado Mirosevic, se refirió al debate que ha tenido la iniciativa en la Cámara de Diputadas y Diputados. Recordemos que la votación de dicho proyecto se encuentra pendiente, después que la semana pasada la definición se suspendiera producto del debate por el tercer retiro de fondos de las AFP. Respecto de la importancia del proyecto, el diputado Mirosevic sostuvo que “cuando una sociedad impide a una persona tomar el derecho a decidir sobre su muerte, lo que se está haciendo es una obligación de sufrir“. En esa línea, el representante del Partido Liberal agregó que “eso significa un sufrimiento brutal dado que no se ofrece otra alternativa y eso es más propio de una sociedad tiránica el obligar a una persona a sufrir, sin una justificación laica, porque justificaciones religiosas pueden haber muchas, pero laica ninguna”. El parlamentario criticó además el debate que se dio en el Congreso, marcado por la desinformación y los fundamentos religiosos “el debate fue empobrecedor, se reducía el debate e incluso se mentía abiertamente. Lo mismo que hicieron con el divorcio, el aborto en tres causales, no es nueva la técnica de los sectores conservadores”. En ese sentido, aclaró algunos de los puntos que se criticaron del proyecto y que el parlamentario califica como falsos “escuchamos que esto era una ley de descarte lo cual es falso, nadie puede decidir por sobre el paciente. Pero aún así, se dijeron una serie de cosas ridículas y se estableció una dicotomía falsa porque este no es un tema entre la vida y la muerte“. Vlado Mirosevic se refirió además a debates similares que se han dado en otros lugares del mundo “voy a poner el caso de Colombia, en ese lugar fue la Corte Constitucional la obligó al Congreso a legislar sobre la eutanasia porque consideraba que no se estaba garantizando un derecho que considera fundamental. El Tribunal Constitucional colombiano demostró estar a la vanguardia de los derechos de las personas, al contrario de lo que ocurre acá donde el TC está a la retaguardia y por la defensa de las posturas más conservadoras”. Respecto de los dichos del ministro Juan José Ossa respecto de que los pacientes no podrían retractarse de acuerdo a lo que establecería la ley, el diputado Mirosevic señaló que “el ministro no solo dijo una mentira, sino que una gran mentira, eso es falso, los pacientes tienen el derecho a arrepentirse en cualquier minuto. Por más que los conservadores digan que estamos obsesionados en que la gente muerte, nosotros queremos consagrar el derecho a elegir”. Al respecto Mirosevic agregó que “despenalizar no quiere decir que estemos obligando a la gente a algo, a diferencia de la ley actual que sí te obliga a sufrir. Lo que estamos haciendo es desprejuiciar y terminar con una discusión tabú, porque la muerte no tiene que ser un tema tabú. No solo estamos despenalizando, también estamos diciendo que la práctica de la eutanasia es legítima y no tiene que ser reprochada por nadie”. Finalmente, el diputado Mirosevic se refirió al rol que ha jugado la Iglesia Católica en temas como éste “nos acostumbramos a que la Iglesia utilizara las leyes para imponer sus dogmas a la sociedad chilena y la élite política y económica se transformó en un brazo armado de la Iglesia Católica para imponer sus verdades”, recalcó.

