Nacional Diputado Esteban Velásquez: “Después del estallido social, el royalty minero puede ser la primera política estructural que se establezca” El parlamentario le recordó al Presidente Piñera que, en plena campaña presidencial, se comprometió con un royalty minero. Es ahora -dice el diputado- el momento de cobrarle la palabra. La iniciativa será votada el lunes por la Comisión de Minería. Camilo Villa J. Martes 20 de abril 2021 21:26 hrs.

Este miércoles, la Comisión de Minería de la Cámara discutirá las indicaciones del proyecto de ley que establece un royalty minero para luego, el día lunes, ser votado, en particular, por la instancia. La iniciativa establece una recaudación del tres por ciento de la venta del cobre y litio en favor del Estado y, las distintas indicaciones presentadas van dirigidas al destino y utilización de estos recursos. El autor del proyecto es el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Esteban Velásquez, quien, en conversación con nuestro medio, aclaró lo que se espera recaudar con la iniciativa, destacando que el monto no será ocasional, sino que permanecerá en el tiempo debido a que esta política sería estructural. “Algunos expertos y economistas nos han planteado cifras razonables y moderadas de entre mil millones de dólares anuales hasta ocho mil millones de dólares anuales. Eso tiene que ver con la forma de cálculo que desarrollemos pero, sin duda, estamos hablando de importantes cifras que, además, van a tener el mérito de que serán cifras permanentes, a diferencia de otras iniciativas como el tercer retiro. La política pública del royalty minero es permanente”. “Después del estallido social, el royalty minero puede ser la primera política estructural que se establezca en Chile. No ha habido ningún cambio de estructura del modelo desde entonces, el royalty minero sería la primera. Las otras políticas en discusión tienen fecha de término”, continuó. Respecto del destino de los dineros, Velásquez explicó que la iniciativa destina un 50 por ciento de los recursos recaudados a un fondo para desarrollo regional, y el otro 50 por ciento para concretar medidas de reparación en aquellas comunas donde la industria minera ha causado daños irreversibles. “Deberá destinarse en un 50 por ciento a un fondo de convergencia regional para que llegue a todas las regiones del país. El otro 50 por ciento va a destinarse directamente a financiar proyectos que contemplen medidas de reparación y mitigación en aquellas comunas donde se encuentran los yacimientos respectivos, es decir, un 50 por ciento irá a un fondo de convergencia, lo que ayudará mucho a los gobiernos regionales y a los gobernadores que partirán casi sin ningún peso, y la otra mitad está pensado en los municipios donde impacta negativamente la industria minera”. Sobre este punto estarán puestas la miradas en la discusión de este miércoles, ya que han surgido distintas indicaciones para canalizar el dinero. Por ejemplo, el diputado DC, Gabriel Silber, propuso que parte del monto recaudado sea destinado a crear un Fondo de Reconstrucción Económica Covid-19, para así reparar las consecuencias de la crisis sanitaria en el país. Por su parte, el diputado Jaime Tohá sugirió que el 30 por ciento de los recursos obtenidos por el royalty en destinados a financiar proyectos dependientes del Ministerio de Ciencias. Recursos para acá o recursos para allá, lo cierto es que en La Moneda no están contentos con la iniciativa. Durante la última sesión de la Comisión de Minería, el biministro Juan Carlo Jobet advirtió sobre la posible huida de inversores en caso de que el proyecto siga avanzando, esto, con la intención de paralizar la prenormativa. Según Esteban Velásquez, lo que el Ejecutivo está haciendo es levantar fantasmas para provocar temor, lo que, se podría decir, lo han logrado en gran parte, ya que uno de los parlamentarios patrocinadores de la iniciativa, el UDI Nicolás Noman, retiro su firma del proyecto. “El Gobierno, el ministro, levantan fantasmas y provocan temor, incluso, en sus huestes. A su vez, no han sido capaces de presentar una contrapropuesta, no les agrada el color político de quienes han presentado este proyecto. Hoy el Gobierno está ausente y debiese presentar una alternativa si es que tienen diferencias con la que hay, solo se han dedicado -tengo la impresión- a presionar a algunos parlamentarios, a presionar de manera indebida y, por eso, hemos observado como el diputado Nicolás Noman, de la UDI, representante de la tercera región, región minera, hoy retira su patrocinio”. De todas maneras, Esteban Velásquez le recordó al Presidente Piñera que, en plena campaña presidencial, se comprometió con un royalty minero. Es ahora -dice el diputado- el momento de cobrarle la palabra. Esto, anticipándose, sobre todo, a una posible ida al Tribunal Constitucional por parte del Ejecutivo. “El Presidente Piñera tiene un compromiso. El 24 de octubre del 2017 él se compromete, aquí en Calama, con royalty para regiones como la nuestra. Se compromete, él, verbalmente, en una entrevista pública de la que tenemos registro, entonces, se le recordaremos, antes que vaya al TC, para que no quede como un Presidente que no cumple sus compromisos, para que no quede como un Presidente mentiroso y cumpla con lo que, en tiempos de candidatura, se comprometió. Hoy le cobramos la palabra”. La discusión sobre la iniciativa del royalty minero continuará este miércoles en la Comisión de Minería para ser votada, en particular, el jueves. Luego pasa a la Comisión de Hacienda para, posteriormente, ser votada en Sala. El siguiente paso es hacia el Senado, instancia donde -cree Esteban Velásquez- será despachada a ley.

