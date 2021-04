fd0684996a

Política Con apoyo de Chile Vamos diputados aprueban en general impuesto a los “súper ricos” La iniciativa requería de la aprobación de los tres quintos de los parlamentarios la que se logró con 105 votos a favor, 18 en contra y 26 abstenciones. El objetivo del tributo es generar ingresos fiscales para la implementación de una renta universal de emergencia. Claudia Carvajal G. Miércoles 21 de abril 2021 14:31 hrs.

Este miércoles en la Sala de la Cámara de Diputados se discutió y votó el proyecto de ley que propone la creación de un impuesto, por única vez, con una tasa del 2,5 por ciento sobre el patrimonio bruto de las personas naturales que acumulen 22 millones de dólares en sus haberes y a las megaempresas que tienen ingresos por más de 42 millones de dólares. El resultado de la votación fue de 105 votos a favor de la idea de llevar adelante una Reforma Constitucional, 18 en contra y 26 abstenciones. Previo al inicio del debate en el Hemiciclo, la diputada Karol Cariola hizo un llamado a todas las bancadas para aprobar la iniciativa y a no seguir cuidando los bolsillos de los que “ se han enriquecido a costa del hambre y del sufrimiento del pueblo de Chile”. Además manifesto su rechazo a la propuesta de Chile Vamos de entregar beneficios tributarios a través de su propio proyecto con el que aseguran se podría recaudar entre 5 mil a 20 mil millones de dólares con un impuesto preferencial del 10% que incentiva el retiro del Fondo de Unidades Tributarias (FUT). “Todos y todas sabemos que este es un proyecto de ley que ha surgido transversalmente desde distintos actores de la oposición y que además logramos llevar adelante una indicación en la comisión de Constitución de unidad para no solo generar este impuesto al patrimonio por una sola vez de un 2,5%, sino que además para generar un impuesto a las grandes empresas”. “Nosotros creemos que la defensa de aquellos que han acumulado grandes patrimonios durante la pandemia mientras todo el resto del país se ha empobrecido es una inmoralidad. Quienes voten en contra de este proyecto, lo que van a estar haciendo es cuidar los bolsillos de los que se han enriquecido a costa del hambre y del sufrimiento del pueblo de Chile, por eso, esperamos que el día de hoy sea aprobado , vamos a seguir trabajando por ello y vamos a poner todas nuestras energías para que esta indicación que hemos presentado en conjunto con el resto de la oposición sea aprobada porque no estamos disponibles para que los súper ricos además sigan teniendo beneficios tributarios como lo propuso Chile Vamos”, agregó la parlamentaria. Ya en la discusión, le correspondió informar de la moción a la diputada Camila Vallejo mientras que la primera intervención fue la del diputado del Partido Republicano, Ignacio Urrutia, quien, pese a advertir que el proyecto es inconstitucional, comprometió su voto a favor de la moción si el Partido Comunista y el Socialista se allanan a pagar también el nuevo tributo. Entre variados argumentos, los parlamentarios de oposición interpelaron directamente a la situación financiera del mismo jefe de Estado que integra el listado publicado por Forbes de las mayores fortunas chilenas y que han aumentado su patrimonio durante la pandemia. En ese sentido se expresó la diputada socialista Maya Fernández, quien además hizo mención a las manifestaciones generadas la noche del martes, luego de que el Gobierno comunicara la concurrencia al Tribunal Constitucional para que se pronuncie respecto del tercer retiro de fondos previsionales. La parlamentaria además indicó que la posición del gobierno es un acto “de egoísmo por parte de un Presidente, quien mientras se hace más rico día a día durante esta pandemia, arrastra a su pueblo directamente a la pobreza y la indefensión”. “No sabe lo que es la cesantía, no poder llegar a fin de mes, no tener para pagar dividendos o cuotas de arriendo. No sabe lo que es mirar a tus hijos e hijas y explicarles que hay que seguir adelante, que se debe ir a trabajar, a pesar de la pandemia, porque si no, no habrá para comer. Tampoco sabe que el gas ha subido o que ir al supermercado es cada día más difícil”, agregó la legisladora. Desde el oficialismo en tanto, la opción mayoritaria fue rechazar la idea de legislar esta moción alegando razones de constitucionalidad dado que las materias tributarias son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Además, aseguraron que el resultado en recaudación es mucho menor del que la oposición ha asegurado, y si bien, se concurre a la idea de que es necesario que Chile tenga mayores ingresos para solventar la crisis económica, no es un impuesto por una única vez al patrimonio de los super ricos lo que dará ese aumento. Así lo expresó el diputado de Renovación Nacional, Cristóbal Urruticoechea, quien aseguró que en la experiencia comparada este tipo de tributos no tienen real efecto en el bienestar social. “Esta clase de impuesto recauda poco, exige un alto costo administrativo y tiene una baja efectividad. Además frena la inversión y el desarrollo económico, incentiva la fuga de capitales al extranjero y, por ende, disminuyen los puestos de trabajo, aumenta la cesantía y se perjudica a la población. De los 13 países de la OCDE, solo dos o tres continúan aplicando la medida y sin grandes éxitos. Es un proyecto innecesario”. Sin embargo, fueron 25 los legisladores de Chile Vamos que dieron su voto favorable a la idea de reformar la Carta Fundamental e implementar este impuesto por única vez, aunque con ciertos bemoles en relación a la propuesta original. Se trata de la idea de los diputados Gonzalo Fuenzalida, Luciano Cruz Coke, Karin Luck, José Miguel Castro, Alejandro Santana y Jorge Alessandri que busca recaudar fondos a través de un impuesto al FUT y con un mecanismo de para regularizar los capitales invertidos en el extranjero. Esta iniciativa, conocida como impuesto a los super ricos 2.0 fue rechazada en la Comisión, sin embargo sus autores la renovaron durante la sesión de la Sala. El mismo grupo de parlamentarios hizo un llamado al Gobierno a respaldar el proyecto y así evitar objeciones de constitucionalidad. Ahora, la iniciativa de reforma, dadas las indicaciones presentadas, debe ser revisada por la comisión de Constitución para seguir con su trámite en el Congreso.

