“Esta lucha es de todos”: portuarios paralizan actividades en todo el país y extienden su llamado a otros gremios Este miércoles se dio inicio a una paralización progresiva de las actividades en los puertos del país, en reclamo a la decisión del Ejecutivo de acudir al TC para frenar el retiro de fondos previsionales. "Nuestro sentir es un sentir de la clase trabajadora y hacia la clase trabajadora", advierten los portuarios. Tomás González F. Miércoles 21 de abril 2021 16:08 hrs.

Al mediodía de este miércoles se dio inicio a la movilización convocada por la Unión Portuaria de Chile, comenzando con un progresivo paro de las actividades en los distintos puertos a lo largo de todo el país. ¿El motivo? La decisión del Presidente Piñera de acudir al Tribunal Constitucional (TC) para bloquear el proyecto que permite el tercer retiro del 10% de los fondos previsionales. “Acudir al TC es un acto de prepotencia que se suma al abandono por parte del Gobierno a millones de chilenos que han tenido que echar mano a sus propios ahorros para enfrentar la pandemia”, señalaron desde la multisindical, que agrupa decenas de sindicatos de estibadores y trabajadores portuarios a lo largo del país. “Mientras el pueblo pasa hambre y los ricos se hacen más ricos, los trabajadores portuarios ponemos nuestra capacidad estratégica al servicio del pueblo de Chile. Lo hicimos en los dos retiros anteriores, con paralizaciones y movilizaciones, lo hicimos durante la revuelta popular de octubre de 2019, lo haremos de nuevo y todas las veces que sea necesario”, añadieron en un comunicado publicado este martes. Cumpliendo lo anunciado, a las 12.00 horas en punto de este miércoles, la movilizaciones ya habían comenzado en los puertos de todo el país. Desde Iquique y Atacama, hasta el Biobío y Puerto Montt, trabajadores y estibadores portuarios pararon sus actividades con marchas y barricadas, además de lienzos y carteles con consignas en contra del Gobierno. Consultado por nuestro medio, el dirigente de los portuarios de Iquique y delegado Latinoamericano de la International Dockworkers Council (IDC), César Luna, sostuvo que, en concreto, lo que como Unión Portuaria de Chile esperan de esta movilización es que se apruebe el tercer retiro del 10%, pero no solo eso, sino también generar conciencia en torno a la situación actual del país y el crítico escenario para miles de trabajadores y trabajadoras. “Queremos que esto se apruebe y no se dilate más (el tercer retiro del 10%), pero que también esto sea un despertar para los otros gremios de que nosotros tenemos que trabajar en conjunto”, señaló Luna. “Sabemos que no solamente estamos hablando del 10% de ahora, sino que estamos hablando de lo que está pasando en el país entero. O sea, incluso el 10% es una necesidad para la gente, porque a la fecha todavía no hay algo positivo para el pueblo chileno. Eso es lo que tenemos que buscar ahora, pero necesitamos el apoyo también del resto de los gremios que hay en Chile”, agregó el dirigente. “Esta lucha es de todos, por eso es que también hacemos un llamado a todos los gremios de Chile, e incluyendo a los que no están sindicalizados, a que se sumen a la lucha, si no nos queda otra, ya basta de que las autoridades nos pisoteen. La única manera es manifestarse y movilizar el pueblo, no nos queda otra“, convocó Luna. En concreto, serán más de 6.000 trabajadores y estibadores portuarios los que paralizarán sus actividades durante esta jornada, en más de 17 puertos —de mayor y menor tamaño— a lo largo de todo el país. Pero desde el sur del país y en la misma línea que su par nortino, el vocero del comunal San Vicente-Talcahuano y parte de la Unión Portuaria Bío Bío, Sergio González, explicó a nuestro medio que, más que por una demanda específica de los trabajadores portuarios, la paralización dice relación con una demanda generalizada de la clase trabajadora chilena. En ese sentido, González recalcó que la movilización es “transversal” a los colores políticos e hizo un llamado al resto de los gremios a sumarse. “Nuestro sentir es un sentir de la clase trabajadora y hacia la clase trabajadora. Nosotros no estamos por ningún partido político en especial, esto nace de una Unión Portuaria que es completamente transversal a cualquier tinte político”, aclaró González. “A nosotros no nos agrada parar los puertos, pero cuando hay una necesidad enorme de la comunidad y de la gente, obviamente no podemos estar ajenos a eso; y nuestra arma es la movilización“, concluyó el portuario. Si bien al mediodía de este miércoles se dio inicio a la movilización nacional con la paralización de las actividades en diversos puntos, el curso de la movilización seguirá siendo evaluada con el pasar de las horas por los distintos dirigentes que componen la vocería de la Unión Portuaria de Chile, definiendo las acciones a seguir. Todo esto, aseguran, hasta que el Gobierno recule en su decisión de llevar al Tribunal Constitucional el tercer retiro de fondos previsionales.

