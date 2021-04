fd0684996a

1eba99ac81

Trabajo “Si el Gobierno da bonos, para qué trabajar”: Presidente de SNA asegura que las personas prefieren ayudas estatales al empleo El dirigente gremial emitió controvertidas declaraciones en las que aseveró que los trabajadores prefieren contar con las ayudas estatales en vez de asistir a sus empleos y que eso corresponde al "estilo y la idiosincrasia del trabajador chileno". Claudia Carvajal G. Miércoles 21 de abril 2021 10:06 hrs.

En entrevista con radio Futuro, Ricardo Ariztía de Castro, Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura analizó la situación económica y laboral en Chile, particularmente la entrega de bonos estatales y cómo ello afecta a los trabajadores. En medio de un creciente descontento social por la escasez de ayudas estatales para paliar la grave crisis económica que enfrenta la población chilena, el dirigente empresarial manifestó que no le es fácil determinar si efectivamente las medidas tomadas por el Gobierno son suficientes, para luego agregar que, de acuerdo con su perspectiva, las personas optan por recibir los bonos en vez de trabajar. “Yo vivo en el sector agrícola, trabajo con cientos de trabajadores y conozco el tema, pero he estado en una actividad agrícola que ha sido declarado esencial, por lo que ha habido trabajo, y falta gente que no llega a trabajar porque reciben los bonos del Gobierno“. “Lo digo así de claro, porque las mismas personas que buscan trabajo así lo explican. Si el Gobierno me está poniendo los bonos, para qué voy a salir a trabajar“, aseguró el agrónomo. De acuerdo con lo señalado por el presidente de la SNA, esa situación que él observa en su área corresponde al “estilo y la idiosincrasia del trabajador chileno y hay que respetarla. Es un estilo de vida de nuestra gente y contra eso no tenemos nada que hacer”. “El estilo es, que si recibe un bono, posiblemente similar a lo que reciba como sueldo, aunque el sueldo es más alto, tiene la opción de no trabajar y no lo hace. O tiene la opción de trabajar informal, trabaja informal. Le hicimos ver al Presidente que busque alternativas de bonos que el trabajador se motive a trabajar, porque o sino nos vamos a quedar con un sistema de bonos y la plata al Estado se le termina. Se está llegando a niveles de endeudamiento que no estábamos acostumbrados”, aseguró. El empresario agrícola también se refirió a los nuevos proyectos de ley que se están tramitando en el Congreso y que afectan al sector más rico de la población. Según Ariztía este tipo de normativas solo desincentivarán la inversión extranjera en Chile y traerán graves consecuencias en el mercado laboral futuro. “Ahí tienen otro proyecto más: el de subir el impuesto a la renta de los millonarios. Están viendo cómo sacarle dinero a las grandes empresas o los grandes empresarios, pero esos se van a ir del país y otros van a dejar de invertir y pagan la cuenta los propios trabajadores al quedarse sin empleo. Los países que quieren crecer y desarrollarse bajan los impuestos. Se pretende poner un royalty a la minería. Parece muy atractivo, pero ahí los empresarios se trasladan a otros países. Yo sé la situación en que está el país, pero cuidado con que la solución solo se busque en aumentar impuestos”. Finalmente, Ricardo Ariztía también tuvo palabras para referirse al conflicto en la región de La Araucanía y manifestó que se trata de una situación compleja para la que él no tiene propuestas de solución, pero sí aseveró que mientras no exista “el diálogo necesario, la conversación, esto no se va a solucionar. Aquí si nos movemos bien, ponemos la gente adecuada para tener acercamientos, lo vamos a resolver. No con asambleas constituyentes ni nada de eso”, concluyó el dirigente gremial.

En entrevista con radio Futuro, Ricardo Ariztía de Castro, Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura analizó la situación económica y laboral en Chile, particularmente la entrega de bonos estatales y cómo ello afecta a los trabajadores. En medio de un creciente descontento social por la escasez de ayudas estatales para paliar la grave crisis económica que enfrenta la población chilena, el dirigente empresarial manifestó que no le es fácil determinar si efectivamente las medidas tomadas por el Gobierno son suficientes, para luego agregar que, de acuerdo con su perspectiva, las personas optan por recibir los bonos en vez de trabajar. “Yo vivo en el sector agrícola, trabajo con cientos de trabajadores y conozco el tema, pero he estado en una actividad agrícola que ha sido declarado esencial, por lo que ha habido trabajo, y falta gente que no llega a trabajar porque reciben los bonos del Gobierno“. “Lo digo así de claro, porque las mismas personas que buscan trabajo así lo explican. Si el Gobierno me está poniendo los bonos, para qué voy a salir a trabajar“, aseguró el agrónomo. De acuerdo con lo señalado por el presidente de la SNA, esa situación que él observa en su área corresponde al “estilo y la idiosincrasia del trabajador chileno y hay que respetarla. Es un estilo de vida de nuestra gente y contra eso no tenemos nada que hacer”. “El estilo es, que si recibe un bono, posiblemente similar a lo que reciba como sueldo, aunque el sueldo es más alto, tiene la opción de no trabajar y no lo hace. O tiene la opción de trabajar informal, trabaja informal. Le hicimos ver al Presidente que busque alternativas de bonos que el trabajador se motive a trabajar, porque o sino nos vamos a quedar con un sistema de bonos y la plata al Estado se le termina. Se está llegando a niveles de endeudamiento que no estábamos acostumbrados”, aseguró. El empresario agrícola también se refirió a los nuevos proyectos de ley que se están tramitando en el Congreso y que afectan al sector más rico de la población. Según Ariztía este tipo de normativas solo desincentivarán la inversión extranjera en Chile y traerán graves consecuencias en el mercado laboral futuro. “Ahí tienen otro proyecto más: el de subir el impuesto a la renta de los millonarios. Están viendo cómo sacarle dinero a las grandes empresas o los grandes empresarios, pero esos se van a ir del país y otros van a dejar de invertir y pagan la cuenta los propios trabajadores al quedarse sin empleo. Los países que quieren crecer y desarrollarse bajan los impuestos. Se pretende poner un royalty a la minería. Parece muy atractivo, pero ahí los empresarios se trasladan a otros países. Yo sé la situación en que está el país, pero cuidado con que la solución solo se busque en aumentar impuestos”. Finalmente, Ricardo Ariztía también tuvo palabras para referirse al conflicto en la región de La Araucanía y manifestó que se trata de una situación compleja para la que él no tiene propuestas de solución, pero sí aseveró que mientras no exista “el diálogo necesario, la conversación, esto no se va a solucionar. Aquí si nos movemos bien, ponemos la gente adecuada para tener acercamientos, lo vamos a resolver. No con asambleas constituyentes ni nada de eso”, concluyó el dirigente gremial.