Economistas sobre el desempleo en el Gran Santiago: “Si no resolvemos los problemas sanitarios, la situación no va mejorar” La encuesta realizada a ciudadanos de la zona urbana de la Región Metropolitana mostró que el desempleo se mantiene en el 11%. Además, volvió a dejar en evidencia la brecha de género, ya que la desocupación sigue afectado preferentemente a las mujeres. Diario UChile Jueves 22 de abril 2021 19:55 hrs. Me Gusta Desempleo en el Gran Santiago se mantiene en más de un 11 por ciento

Luego de la publicación de la Encuesta de Ocupación y Desocupación del Gran Santiago, realizada por el Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, diversos economistas han señalado que a pesar de la disminución de las cifras, éstas no son para nada positivas. El estudio arrojó que el desempleo disminuyó un 0,2 % respecto al trimestre anterior, alcanzando un 11, 3% . El Economista de la USACH, Víctor Salas, señala que será muy complicado bajar de los dos dígitos, si es que no se establece una estrategia para frenar o controlar la pandemia. “Hay una tendencia en la economía de no tomar vuelo, y eso tiene que ver con la pandemia. Si no resolvemos la situación sanitaria y establezcamos un nivel de control básico y permitimos que se continúen realizando actividades económicas de todo tipo, la situación no va a mejorar“. Además, Salas sostuvo que las cifras del estudio pueden ser aún mas alarmantes, ya que en la encuesta publicada no se señala el universo del trabajo informal, puesto que al considerarse, el índice de desempleo hubiese sido mayor. “Acá se habla solo de los trabajadores formales que tienen contrato, no estamos hablando de los informales que son otra dimensión, los que han sido muy afectados con la pandemia, así es que los desempleados en el Gran Santiago deben ser aún mas”, concluyó. Otra de las cifras que genera preocupación da cuenta que las mujeres, a pesar de tener una variación positiva en comparación al 2020, siguen estando arriba de los hombres en la tasa de desempleo. Para el economista de la Universidad de Chile , Alejandro Alarcón, se deben hacer reformas estructurales en materia laboral, para lograr el ingreso de las mujeres al mercado de manera integral. “Hay una problema estructural con el mercado femenino, ya que una gran parte son jefas de hogar y no tienen con quien a dejar a sus hijos. Mientras no se deje a la mujer trabajar tranquila, los índices de ocupación femenina no van a mejorar”. El estudio también reunió información respecto al uso de la modalidad de teletrabajo en el Gran Santiago, cifra que ha ido disminuyendo paulatinamente, alcanzando solo 13,6% durante este período. Para Alarcón, estos resultados demuestran que es muy difícil reemplazar el trabajo presencial, por más que el Ministerio lo recomiende. “La economía digital, aunque ha crecido bastante, todavía no es tan amplia para remplazar a la modalidad presencial, pero mientras sigamos en pandemia el problema continuará y los trabajadores seguirán exponiéndose”, subrayó.

