7dff685cfb

ab97082097

Salud Diputados de la comisión de Salud y Minsal acuerdan coordinación para enfrentar la situación sanitaria en Chile Este viernes a partir de las 9 de la mañana, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y Diputadas escuchó la exposición del ministro Enrique Paris quien informó respecto del proceso de vacunación, el uso de los recursos y la situación laboral de los trabajadores de la salud en el marco de la pandemia en nuestro país. Claudia Carvajal G. Viernes 23 de abril 2021 13:43 hrs.

La de este viernes fue una reunión breve en la que el ministro Paris se mostró muy agradecido de la oportunidad de informar a la comisión usando una minuta elaborada por la misma instancia que contaba con todos los puntos que generaban preguntas de parte de los parlamentarios. Uno de los asuntos que ocupó gran parte de la conversación fue el de los recursos que se han destinado por parte del Gobierno para enfrentar la pandemia a nivel sanitario. En ese sentido, el secretario de Estado explicó los montos nuevos que se han destinado por parte de Hacienda y en qué se van a gastar esos recursos adicionales. “La Dipres se comprometió a entregar 300 millones de dólares para el año 2021 como recursos adicionales los que se van a destinar principalmente para residencias sanitarias, testeo, trazabilidad y aislamiento, test PCR, compra de vacunas y este domingo anunciaremos un nuevo convenio”, dijo el Ministro para luego anunciar la llegada este viernes del primer cargamento de los compuestos de Astrazeneca. Esta semana los municipios de nuestro país hicieron un llamado de alerta respecto de la compleja situación financiera en la que se encuentran debido a los mayores gastos en el área de salud y ayuda social a los vecinos que se encuentran afectados por la cesantía. Los alcaldes y alcaldesas han pedido al Gobierno tratar el “aporte reembolsable para las municipalidades”, convenido con el ministro Delgado hace cuatro meses, del que aún no hay repuestas y también la posibilidad de implementar un tercer fondo solidario para enfrentar los altos gastos de la pandemia. En ese sentido, el titular de Salud hizo hincapié en que los fondos para los municipios ya fueron entregados y se comprometió personalmente a revisar las situaciones específicas de los municipios que alegan no haberlos recibido. “Entre enero y marzo hemos entregado de forma extraordinaria más de 10.997 millones de pesos, si algún municipio no ha recibido sus montos. debe hacer el reclamo correspondiente con copia a mi, para que pueda monitorizar esa entrega”, manifestó Paris. Otro punto importante que se trató en la reunión de esta mañana fue la sobrecarga laboral que han acusado los trabajadores de la salud que, a causa del aumento explosivo de contagios, del estrés crítico en que se encuentran las distintas UCI en Chile y de la falta de descanso y personal de apoyo para rotaciones, han iniciado diversas movilizaciones en orden a visibilizar su condición. Ante las preguntas de los parlamentarios, el ministro Enrique Paris aseguró que existen instrucciones precisas en materia de suspensión de cirugías electivas y así despejar un poco la carga laboral. A la vez, aseguró que en el Minsal están trabajando en encontrar formas para destrabar la burocracia y lograr contar con más personal médico y de apoyo. “Con respecto a las metas sanitarias he dado la instrucción claramente a redes asistenciales y los directores de servicio para que las metas sanitarias no se exijan hasta que termine el estado de excepción, es decir, hasta que no tengamos la pandemia en las cifras que tenemos hasta el momento”. Al finalizar la reunión, el presidente de la Comisión, diputado Miguel Crispi hizo un llamado a las autoridades y, específicamente al ministro de Salud a realizar un trabajo conjunto tendiente a mejorar los indicadores sanitarios, pero también las condiciones de trabajo de los equipos médicos y de apoyo. Según Crispi, es hora de coordinar las labores y eso ha llevado a una burocracia que no corresponde en un marco de crisis como el actual. “Lo que efectivamente vemos a nivel territorial y local es que hay enormes deficiencias y que no podemos responsabilizar a los trabajadores. Necesitamos identificar ciertas situaciones que son muy críticas y en eso podemos colaborar desde la comisión, somos 13 diputados y diputadas en la comisión que recibimos información a diario”. “En este contexto de pandemia, el oficio no sirve. Si pudiéramos tener un espacio de trabajo con la comisión, un espacio formal para reunirnos y poder coordinar el trabajo y nosotros entregar información y dejar de lado la burocracia”, señaló el legislador de Revolución Democrática. La comisión volverá a sesionar la próxima semana para que el secretario de Estado pueda responder a otras interrogantes que no pudieron ser resueltas en esta jornada dado el compromiso del ministro Paris para recibir las primeras 170 mil dosis de la vacuna AstraZeneca que llegaron al país gracias a un convenio tramitado por Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 (Covax).

La de este viernes fue una reunión breve en la que el ministro Paris se mostró muy agradecido de la oportunidad de informar a la comisión usando una minuta elaborada por la misma instancia que contaba con todos los puntos que generaban preguntas de parte de los parlamentarios. Uno de los asuntos que ocupó gran parte de la conversación fue el de los recursos que se han destinado por parte del Gobierno para enfrentar la pandemia a nivel sanitario. En ese sentido, el secretario de Estado explicó los montos nuevos que se han destinado por parte de Hacienda y en qué se van a gastar esos recursos adicionales. “La Dipres se comprometió a entregar 300 millones de dólares para el año 2021 como recursos adicionales los que se van a destinar principalmente para residencias sanitarias, testeo, trazabilidad y aislamiento, test PCR, compra de vacunas y este domingo anunciaremos un nuevo convenio”, dijo el Ministro para luego anunciar la llegada este viernes del primer cargamento de los compuestos de Astrazeneca. Esta semana los municipios de nuestro país hicieron un llamado de alerta respecto de la compleja situación financiera en la que se encuentran debido a los mayores gastos en el área de salud y ayuda social a los vecinos que se encuentran afectados por la cesantía. Los alcaldes y alcaldesas han pedido al Gobierno tratar el “aporte reembolsable para las municipalidades”, convenido con el ministro Delgado hace cuatro meses, del que aún no hay repuestas y también la posibilidad de implementar un tercer fondo solidario para enfrentar los altos gastos de la pandemia. En ese sentido, el titular de Salud hizo hincapié en que los fondos para los municipios ya fueron entregados y se comprometió personalmente a revisar las situaciones específicas de los municipios que alegan no haberlos recibido. “Entre enero y marzo hemos entregado de forma extraordinaria más de 10.997 millones de pesos, si algún municipio no ha recibido sus montos. debe hacer el reclamo correspondiente con copia a mi, para que pueda monitorizar esa entrega”, manifestó Paris. Otro punto importante que se trató en la reunión de esta mañana fue la sobrecarga laboral que han acusado los trabajadores de la salud que, a causa del aumento explosivo de contagios, del estrés crítico en que se encuentran las distintas UCI en Chile y de la falta de descanso y personal de apoyo para rotaciones, han iniciado diversas movilizaciones en orden a visibilizar su condición. Ante las preguntas de los parlamentarios, el ministro Enrique Paris aseguró que existen instrucciones precisas en materia de suspensión de cirugías electivas y así despejar un poco la carga laboral. A la vez, aseguró que en el Minsal están trabajando en encontrar formas para destrabar la burocracia y lograr contar con más personal médico y de apoyo. “Con respecto a las metas sanitarias he dado la instrucción claramente a redes asistenciales y los directores de servicio para que las metas sanitarias no se exijan hasta que termine el estado de excepción, es decir, hasta que no tengamos la pandemia en las cifras que tenemos hasta el momento”. Al finalizar la reunión, el presidente de la Comisión, diputado Miguel Crispi hizo un llamado a las autoridades y, específicamente al ministro de Salud a realizar un trabajo conjunto tendiente a mejorar los indicadores sanitarios, pero también las condiciones de trabajo de los equipos médicos y de apoyo. Según Crispi, es hora de coordinar las labores y eso ha llevado a una burocracia que no corresponde en un marco de crisis como el actual. “Lo que efectivamente vemos a nivel territorial y local es que hay enormes deficiencias y que no podemos responsabilizar a los trabajadores. Necesitamos identificar ciertas situaciones que son muy críticas y en eso podemos colaborar desde la comisión, somos 13 diputados y diputadas en la comisión que recibimos información a diario”. “En este contexto de pandemia, el oficio no sirve. Si pudiéramos tener un espacio de trabajo con la comisión, un espacio formal para reunirnos y poder coordinar el trabajo y nosotros entregar información y dejar de lado la burocracia”, señaló el legislador de Revolución Democrática. La comisión volverá a sesionar la próxima semana para que el secretario de Estado pueda responder a otras interrogantes que no pudieron ser resueltas en esta jornada dado el compromiso del ministro Paris para recibir las primeras 170 mil dosis de la vacuna AstraZeneca que llegaron al país gracias a un convenio tramitado por Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 (Covax).