Nacional Francisca Cabrera por nuevo horario franja deportiva “Es un insulto a la dignidad de las personas” La deportista y ex seleccionada nacional reiteró el llamado al Gobierno a implementar un horario en la tarde para la realización de actividad física. Al respecto, argumentó que “dudo que la nueva política haya sido recomendada por el comité de expertos, porque no tiene ningún sentido”. Diario Uchile Viernes 23 de abril 2021 13:13 hrs.

Esta tarde la ex campeona panamericana de Patinaje Artístico y candidata constituyente por el distrito 13, Francisca Cabrera (IND cupo PRO), criticó el anuncio del gobierno de extender el horario de la franja deportiva que comenzará a partir de las 5 de la mañana. La aspirante a un cupo en la Convención Constitucional catalogó la medida como “clasista” ya que “no en todos los sectores es seguro salir a caminar a las cinco de la mañana. Es un insulto a la dignidad de las personas, igual que cuando mandaron al pueblo a madrugar para pagar menos en el transporte público”. La ex seleccionada nacional argumentó que “estamos entrando al invierno y una medida así solo hará que más gente se enferme, en nada ayuda a las niñas, niños, a las familias y a las personas mayores. Es una burla y una política que no tiene ningún sustento sanitario o epidemiológico”. En esa línea, Cabrera reiteró su llamado al gobierno a implementar una franja en la tarde para la realización de deporte y actividad física. “Hace más de un mes junto a más de cien deportistas, profesionales de la salud y representantes de organizaciones de la sociedad civil, le enviamos una carta a las autoridades de gobierno, pidiendo una franja PM para el deporte. Lamento que hayan hecho oídos sordos, pero aún están a tiempo de enmendar el rumbo”, comentó. Asimismo, la candidata de la Lista del Apruebo manifestó que “la franja deportiva PM no solo es una medida más universal, sino que además entrega más seguridad a las familias. Le pedimos a las autoridades que junto con el nuevo horario, existan calles cortes de calle para entregar resguardo y así descomprimir la congestión en plazas y parques”. Finalmente, la candidata independiente señaló que “las madres no saldrán a pasear a sus hijos a las cinco de la mañana. Las personas no saldrán a pasear a sus mascotas a las cinco de la mañana. Esta medida apunta solo a los sectores más acomodados, pues es ahí donde existe la seguridad para andar de madrugada. Me cuesta creer que haya sido una recomendación del comité de expertos”.

