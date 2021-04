2b370bbaad

Nacional Comisión de Minería aprueba royalty pese a reserva de constitucionalidad que hizo el Gobierno El proyecto ingresado el 2018 por el diputado, Esteban Velásquez, logró consenso en la Comisión de Minería mediante indicaciones presentadas y aprobadas tanto por la oposición como por el oficialismo, abriéndose camino a ser una realidad. Diario Uchile Lunes 26 de abril 2021 16:48 hrs.

Una larga discusión ha tenido el proyecto de royalty minero concebido como un derecho a la compensación económica al Estado por la extracción de sus recursos naturales, cuestión que hoy no ocurre, ya que las empresas mineras sacan el mineral sin pagar por ellos y se limitan a contribuir con el pago de patente minera y un impuesto a las ventas. Desde que su autor, el diputado Esteban Velásquez (FREVS), diputado por la región minera de Antofagasta, ingresó la moción en 2018, ha sido objeto de críticas y apoyos por parte de los distintos sectores políticos. Sin embargo, tras haber sido aprobado en general en la Comisión de Minería y luego en la Sala, ha ido sumando adeptos que culminaron con su aprobación en particular este lunes 26 de abril en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara baja, con indicaciones y votos que unieron a la oposición y al oficialismo tras este épico proyecto al que el Gobierno del presidente Sebastián Piñera se opone haciendo reserva de constitucionalidad en distintas instancias parlamentarias. “Hemos logrado consensos de los distintos sectores, tanto en la oposición como en el oficialismo, para sacar adelante este reconocimiento del derecho que tiene el Estado, este derecho que tienen todas las familias chilenas, a que las mineras paguen por los recursos minerales que extraen de las entrañas de nuestro territorio, y no solo un impuesto a las ventas y una patente minera, porque esto no se trata de un impuesto o de gravar un producto, sino que de reconocer el Derecho que tenemos a que se pague por la extracción de recursos naturales minerales”, sostuvo Velásquez. “El 2018 cuando ingresamos el proyecto sabíamos que no sería fácil, son cerca de 3 años de tramitación en que hemos tenido altos y bajos, pero hoy ya existe un consenso en que estamos hablando de un derecho y no de un impuesto como el gobierno ha querido hacerlo ver, de ahí que hoy el oficialismo incluso presentó indicaciones al proyecto para hacerse parte de él y es algo que apoyamos porque es un tema de Estado, y no un tema partidista, y agradecemos que se haya generado conciencia al respecto. Esperamos que en Hacienda exista la misma disposición a avanzar en esta materia y que el gobierno también se haga parte, que el presidente Piñera cumpla una promesa pendiente para que le de valor a su palabra”, concluyó el legislador. Proyecto Despachado El proyecto fue despachado y se incorporaron indicaciones para detallarlo, manteniendo el espíritu y su idea matriz. De ese modo, el proyecto reconoce un derecho a la compensación económica por la extracción del cobre, del litio y de todas las sustancias minerales concesibles, consistente en un 3% del valor nominal de los minerales como base, lo que puede variar de acuerdo al precio del cobre en la Bolsa de Valores de Londres, destinándose un 25% al fondo de convergencia regional para obras de desarrollo en regiones y comunas mineras y portuarias mineras, y un 75% a las comunas mineras para obras de mitigación, reparación o compensación de impactos ambientales provocados por la minería. ¿De qué forma variará el 3% y su destino? Si el cobre supera US$2, el rango de variación del derecho sobre la parte adicional (compensación adicional), será, sobre el valor ad valorem de las ventas anuales, el siguiente: a) De US$2 a US$2.50 por libra, 15%; b) De US$2.50 a US$3 por libra, 35%; c) De US$3 a US$ 3.50 por libra, 50%; d) De US$3.50 a US$4 por libra, 65%; e) De más US$4, 75%. Estos excedentes del 3% serán destinados a financiar una Renta Básica Universal de Emergencia en el contexto de Estado de Catástrofe por Covid-19 y, una vez superado este estado de emergencia, irán a los fondos generales de la Nación. Rebajas a la compensación adicional sobre el 3% Sin embargo, a la compensación adicional que se genera cuando el cobre supera los US$2 por libra, podrán optar a rebajas aquellas empresas a modo de incentivar la refinación y evitar la venta de concentrado. Así, se aplica un 5% de rebaja a la tasa marginal si la minera produce cobre blíster (95% de pureza, a lo menos, después de fundido el concentrado); 7% si produce cátodos de cobre (cobre que en etapa de refinación alcanza pureza entre el 99,4 y el 99,6%); y aquella parte de las ventas de cobre bajo la forma de mineral refinado pagará un menor valor de compensación equivalente al costo de la refinación (cátodos de 99,99% de pureza) Exenciones al Royalty De este derecho estarán exentos los pequeños mineros, que serían aquellos que vendan anualmente no más de 12.000 toneladas métricas de cobre fino, ni más de 50.000 de litio metálico

