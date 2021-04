2b370bbaad

Nacional Diputado Verdessi (DC) al Presidente Piñera: “Es el momento para ceder, entregar parte del poder del Ejecutivo y hacerle caso a la ciudadanía” En entrevista con nuestro medio, el jefe de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana manifestó su rechazo al proyecto de tercer retiro y reintegro anunciado por el Presidente Piñera. Tomás González F. Lunes 26 de abril 2021 19:11 hrs.

La propuesta de “tercer retiro y reintegro” de fondos previsionales anunciada este domingo por el Presidente Piñera no cayó bien en la oposición. A diferencia del proyecto despachado por el Congreso Nacional, la iniciativa del Ejecutivo incluiría -hasta ahora no se ha presentado- un mecanismo de reintegro de fondos a través de un incremento de un 2% de la cotización adicional -1% a cargó del empleador y 1% del Estado- y un bono para quienes ya no tengan ahorros en su AFP. Pero lejos de aunar los sectores, el anuncio generó un masivo rechazo opositor. A través de una carta, los 24 senadores y senadoras del bloque opositor manifestaron su desconento con el anuncio y acusaron al Presidente de querer “fortalecer un sistema agotado”, agregando que el anuncio presenta “inconsistencias múltiples y complejas”. Y si bien aún no se sabe con certeza a través de cuál de las cámaras el Gobierno presentará el proyecto, en la Cámara de Diputados y Diputadas la situación es similar. Así lo expresó, en entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, el diputado y jefe de la bancada del Partido Demócrata Cristiano (DC), Daniel Verdessi, quien manifestó su rechazo a la propuesta de tercer retiro que anunció el Presidente Piñera. ¿Qué le parece la postura del Gobierno de no retirar el requerimiento ante el TC por el proyecto despachado por el Congreso? Es una respuesta que no me parece a mi adecuada, porque hay un pronunciamiento claro, soberano, de las cámaras, del Congreso en general, y que involucra no tan sólo una propuesta de la oposición, sino que de todo el Congreso. Con votos de derecha, de centro, de izquierda, lo que usted quiera; pero es una decisión del Congreso y que, además, cuenta con el respaldo de prácticamente los dos tercios. Por lo cual, significa un conflicto de poderes del Estado. La decisión del Presidente de mandarlo al Tribunal Constitucional, ciertamente significa desconocer la voluntad del pueblo, la voluntad popular expresada en un acuerdo en el cual participan todos los parlamentarios que dieron la aprobación de este tercer retiro. La reacción del Gobierno con el proyecto anunciado por el Presidente, ¿qué le parece? El Presidente hace un proyecto similar, prácticamente igual, en que agrega algunos temas y en donde mete elementos de una reforma a las pensiones que no hemos conversado- que no han estado dentro de la discusión que lleva un año en el Senado para poder acordar una reforma a las pensiones- y que además involucra una reforma tributaria en la cual se afecta a la clase media. Por lo tanto, no nos parece. Nos parece que es una forma inadecuada de hacer política el tener esa reacción, cuando lo que tiene que hacer simplemente es promulgar una ley que ya ha sido aprobada mayoritariamente por ambas cámaras. ¿De qué cree que da cuenta la reacción del Presidente Piñera? Ya que en su alocución también entrega un duro mensaje al Congreso, y al mismo tiempo, luego de mantenerse firme en una postura en contra del tercer retiro, termina cediendo pero hasta cierto punto… Él lo transforma en un conflicto entre dos poderes del Estado. Cuando el Ejecutivo no es capaz de solucionar los problemas que tienen todos los chilenos, en especial la clase media y los más vulnerables, simplemente otro poder del Estado se hace cargo del problema. Como a veces ha ocurrido también , y por qué no decirlo, con el Poder Judicial, cuando hacen un pronunciamiento. En este caso no se trata de desconocer el rol de la institución, sino que asumir un rol que el Ejecutivo no ha tomado, que es hacerse cargo de las necesidades urgentes y vitales de millones de chilenos. Yo creo que en este caso debe existir, por lo menos, una alternativa, y esa alternativa está dada incluso con el proyecto transitorio que dice que en casos excepcionales el Poder Legislativo sí puede tomar este rol. Pero el argumento del Gobierno para ir al Tribunal Constitucional es que eso es inconstitucional… Es que yo creo que, cuando dicen que esto es inconstitucional, ¿de qué estamos hablando? De una Constitución que está muriendo, que está ad portas de ser cambiada por otra, en donde una Convención Constituyente va a tener que hacer los nuevos lineamientos y donde, obviamente, el Tribunal Constitucional va a tener cambios profundos. Sobre todo en el nombramiento de sus integrantes, no puede ser que el Presidente tenga una tercera cámara como botón de pánico. Considerando estos elementos que menciona, ¿cómo ve el escenario en la Cámara para una eventual aprobación del proyecto que presentará el Presidente? Yo creo que aquí se ha producido una situación de hecho, táctica, donde le da la posibilidad al Tribunal Constitucional para que rechace este proyecto que han aprobado ambas cámaras. Nuestra postura hoy día es defender en el Tribunal Constitucional con nuestros mejores abogados constitucionalistas, que van a ir al meollo del asunto. Esperamos que eso ocurra. La conversación de una reforma tributaria y de una reforma de pensiones no tiene por qué ser mezclada con este tema. Hoy día lo que cabe es aprobar el tercer retiro y con eso terminar de una vez con este tema, y donde podremos acoger como una ley miscelánea y agregada el tema de los $200 mil para los tres millones de personas que no tienen nada en sus fondos de pensiones. ¿Hoy en día el Gobierno no tiene asegurados los votos DC para ese proyecto? Absolutamente. Nosotros tenemos que reunirnos, hoy (lunes) tenemos una reunión entre senadores y diputados, donde vamos a tomar las decisiones de los pasos siguientes. Y esperamos ver qué ocurre mañana (martes) con el Tribunal Constitucional, si es que acoge este retiro. ¿Cómo ve el escenario para el Presidente Piñera? Considerando la férrea postura que ha tenido respecto de este asunto y, además, la evaluación de una eventual acusación constitucional en su contra. Bueno, evidentemente que está en su peor momento, con un porcentaje de aprobación bajísimo. Él debería hacer cambios en su equipo político, debería abandonar el Segundo Piso y debería, evidentemente, controlar a su gente; porque él no controla, ni siquiera, a sus propios partidarios. Entonces, creo que este es un momento difícil para él y es el momento para ceder y entregar parte del poder del Ejecutivo, y hacerle caso a la ciudadanía. ¿Cómo ve la acusación constitucional? Bueno, siempre las acusaciones constitucionales son un dilema, que se presenta justo antes de unas elecciones, pero creo que el tema va a estar en el Senado, donde evidentemente se requieren dos tercios y es muy difícil de pensar que los senadores van a aprobar una acusación que significa perder el Ejecutivo. Sin embargo, como señal, como un impeachment, como una forma de mostrar el malestar ciudadano expresado a través del Congreso, es una señal que se puede dar. ¿Usted la aprobaría? Claro, pero siempre con el mérito de los antecedentes, tenemos que ver porque no es una acusación por el tercer retiro, sino que tiene que ser por los elementos que estén constituyendo una falta constitucional, como lo dice el nombre. Foto en portada: Agencia UNO.

