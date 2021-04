cb3bc28682

Economía Joseph Ramos y tercer retiro de fondos de las AFP: “El Parlamento ha sido populista y ha ayudado a un montón de gente que no lo necesita” El economista y académico de la Universidad de Chile señaló que si bien la propuesta del Gobierno es un avance, la idea de retirar fondos de las AFP sigue siendo una mala política. "Diez millones de chilenos no han sido afectados económicamente por la pandemia", recalcó. Diario Uchile Lunes 26 de abril 2021 10:38 hrs.

play pause Descargar En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el economista y académico de la Universidad de Chile, Joseph Ramos, se refirió al anuncio que dio el Presidente Sebastián Piñera, respecto de presentar una propuesta propia para realizar un tercer retiro de fondos desde las AFP. Al respecto, el académico de nuestra casa de estudios sostuvo que “es un avance respecto de lo que aprobó el Congreso, precisamente intenta, al menos, hacerse cargo de que no sea retirar fondos hoy a expensas de las pensiones futuras” y agregó que “además contempla este bono de 200 mil pesos a aquellas personas que no tenían saldo y, por lo tanto, no podían sacar nada y esa es la gente que más necesita recursos ahora”. De todas formas, el economista reiteró sus críticas a la idea de retirar fondos desde las AFP y señaló que “este retiro no es necesario para todas las ocho millones de personas que retiraron fondos anteriormente, sino que es necesario para los cerca de dos millones de personas que hoy se encuentran sin trabajo o con sus ingresos mermados. Ese es el grupo al que le habría puesto el énfasis. Hay cinco millones de personas que se beneficiarán mucho con esto pero que no han sido afectados por la pandemia“. Respecto de cuál habría sido la alternativa ideal, Joseph Ramos recalcó que “la fórmula es muy sencilla, yo permitiría el retiro pero con una condición: que posterguen su jubilación un año, hice el cálculo y eso equivaldría al 10% de retiro, entonces, la gente que realmente lo necesita aceptará esa condición y quienes no lo necesitan, lo pensarán dos veces antes de hacerlo”. El economista profundizó en sus críticas a la idea de retirar fondos desde las AFP y agregó que “los retiros no guardan relación con la necesidad, francamente creo que el Parlamento ha sido populista y ha ayudado a un montón de gente que no lo necesita para llegar a la gente que sí lo necesita”. El académico además se refirió a la propuesta de entregar ayudas universales en este contexto de crisis, en esa línea recalcó que “si bien en principio es una buena idea, el costo es elevadísimo, o sea, la idea de dar un ingreso universal corresponde a la mitad del presupuesto nacional”, en esa línea añadió que “lo que sí tiene sentido es complementar los ingresos de las personas para que puedan recibir una renta de 600 mil pesos mensuales, pero eso adolece del mismo problema que otras propuestas, sabemos cuánto ganan los asalariados, pero de los independientes no tenemos idea cuánto es lo que ganan y cuánto sería el complemento necesario”. El economista se refirió además a cuáles debiesen ser las medidas que apunten a ayudar a las personas afectadas por la crisis y en esa línea destacó lo que ocurre, actualmente, con el subsidio de cesantía “este subsidio vence al séptimo mes, es decir, alguien que quedó cesante en marzo o abril del año pasado, su subsidio caducó a fin de año y ahora no recibe nada, esa persona requiere recursos y este subsidio de cesantía se debió extender por lo menos por todo lo que resta de año. Ahí se podría haber focalizado bien la ayuda porque llega a gente que lo necesita con urgencia, ahora, hay otro grupo que es más difícil llegar que es a los independientes y ahí ya es más difícil y tampoco es que les llegue el retiro de las AFP porque generalmente no cotizan entonces ahí hay un desafío”.

