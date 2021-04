9c6aa3a268

Nacional Pensiones Andras Uthoff: “El Ejecutivo aprovecha la emergencia para tratar de impulsar su reforma previsional” El economista abordó el proyecto presentado por el presidente Piñera, que incluye una cotización adicional con un uno por ciento entregado por el Estado a las AFP. Diario UChile Martes 27 de abril 2021 10:28 hrs.

En entrevista con la primera edición de Radioanálisis, el economista de la Universidad de Chile, Andras Uthoff, abordó el proyecto de tercer retiro del 10 por ciento impulsado por el Gobierno, y que incluye un uno por ciento de cotización adicional pagado por el Estado a las AFP. Al respecto, Uthoff señaló que “aquí el Ejecutivo está pasando un lobo disfrazado de oveja en el sentido de que aprovecha la emergencia para tratar de impulsar su reforma previsional que significa un cambio de parámetro significativo en favor de las cuentas individuales”. “Básicamente estamos en un conflicto casi de crueldad, de aprovechar una situación muy precaria de la gente para decir ‘mire vamos a ir en ayuda de ustedes, pero además vamos a hacer una suerte de reintegro’. Significa implementar la reforma que ellos han estado impulsando”, expresó. Según comentó el integrante del Consejo Consultivo Previsional el Gobierno busca que avance la reforma previsional, que hoy se encuentra en el Senado, pero solamente con la condicionalidad de que se incremente más el rol de las cuentas individuales y de instituciones parecidas a las AFP. En tanto, respecto de por qué es un aspecto negativo que el Estado vaya a entregar este uno por ciento a las AFP, Uthoff indicó que “el Estado tiene que poner para situaciones de equidad para cosas que el mercado no hace, el mercado puede administrar cuentas individuales como lo ha hecho, con malos resultados obviamente, pero ya lo ha hecho. En cambio el Estado tiene que ir a hacer lo que el mercado no puede hacer, y normalmente esa plata tiene que ir para fines distintos, para hacer solidaridad, para hacer distribuida”. “En cambio aquí que es lo que ocurre es que pones casi 0,2 puntos del PIB, un montón de plata, al servicio de las cuentas individuales para que sea administrado por las AFP y que no va a tener ningún efecto en las pensiones de los jubilados hasta que lleguen a la edad de retiro, van a tener que tomar el período que le queda cada uno hasta jubilar para tener un impacto. Si ese 0,2 lo unes al Pilar Solidario y lo pusiera, por ejemplo, en estas nuevas propuestas que hay en una pensión universal podrías estar ya proveyendo el 70 por ciento de la línea de la pobreza para todos los jubilados, o el 80 por ciento de la línea de la pobreza para el 80 por ciento de lo más vulnerables”, señaló en conversación con el periodista Patricio López. Además, el economista expresó que “la sociedad chilena merece volver a una mayor preocupación por el interés colectivo y eso no se hace con cuentas individuales”. Finalmente, sobre el futuro de la tramitación de este proyecto, ante el que no existe acuerdo entre la oposición y el oficialismo, lo que podría retrasar el avance en el Congreso, Andras Uthoff dijo que es necesario “sacarle la capa de oveja al lobo y recuperar la oveja”. “Aquí hay un Gobierno que dice voy a a autorizar el retiro del 10 por ciento y, además, voy a dar un bono a los que no tienen, que se puede discutir aparte que ventajas y desventajas tiene, esa parte es la oveja, es lo que va a resolver la emergencia, pero no me metan además esto de empezar a recuperar con plata de los empleadores y del Estado la plata que ustedes entregaron. Esos ya son cambios paramétricos de una reforma que mucha gente no quiere, esa es la parte del lobo”, afirmó. Ante ello precisó que es probable que para avanzar en la tramitación finalmente en el Congreso se decida separar las dos votaciones del proyecto.

